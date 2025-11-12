Как Вам новое оформление сайта? - страница 170

этот "Поиск" так выглядит ("блямбой") -- словно "Поиск" основной на сайте -- броский, остальные пункты меню не сразу и рассмотреть.

единственное, что теперь понятно -- это что на сайте есть "Поиск" и что надо нажимать "/" -- ну, или лучше не нажимать, чтобы чего не вышло.

дизайнер, конечно, постарался -- такого "Поиска" нет ни у кого.

дизайнер -- специалист по потрясением сайта -- к аватарке "кеглиевая черепаха" только привыкли.

 
Andrey F. Zelinsky #:

Большое поле поиска, вероятно, должно вызывать ассоциации с поисковиком.

Но оно, действительно, неприлично большое.)

Хотя расположение очень удачное, удобно.

 
на укр. есть расхожее выражение: "повбивав би, гадів" -- возможно, именно такая ассоциация и была у дизайнера, когда он такой "Поиск" замутил

 
на укр. есть расхожее выражение: "повбивав би, гадів" -- возможно, именно такая ассоциация и была у дизайнера, когда он такой "Поиск" замутил

Ну, если его (поиск) поставить посередине шапки, то может смотреться и ничего так.
 
Ну, если его (поиск) поставить посередине шапки, то может смотреться и ничего так.

Самое удачное решение по поиску уже тут было - просто значок вверху-справа, при наведении на который появлялось поле ввода. Теперь как ни целься куда-либо, попадаешь в поиск...

 
Ну, если его (поиск) поставить посередине шапки, то может смотреться и ничего так.

хотя бы убрать белый фон и добавить "лупу":


-- белый фон можно показывать при переходе в поле "Поиск"
 
хотя бы убрать белый фон и добавить "лупу":


-- белый фон можно показывать при переходе в поле "Поиска"
плюсую.
 

есть идея сделать возможным ставить лайки под каждым сообщением.

это может не понравится троллям и прочим скрытым флудовщикам.

и это заставит их учитывать общественное мнение  

 
Artyom Trishkin #:

Хм... Разные мониторы.

Первый:

Второй:

изначально был нормальный размер, потом да - огромный


--

И белый фон сильно отвлекает, забирая на себя всё внимание

 
Окно поиска зачем-то перенесли в центр и сделали доминантой. Стало очень некрасиво. Нужно вернуть как было.
