Как Вам новое оформление сайта? - страница 170
этот "Поиск" так выглядит ("блямбой") -- словно "Поиск" основной на сайте -- броский, остальные пункты меню не сразу и рассмотреть.
единственное, что теперь понятно -- это что на сайте есть "Поиск" и что надо нажимать "/" -- ну, или лучше не нажимать, чтобы чего не вышло.
дизайнер, конечно, постарался -- такого "Поиска" нет ни у кого.
дизайнер -- специалист по потрясением сайта -- к аватарке "кеглиевая черепаха" только привыкли.
Большое поле поиска, вероятно, должно вызывать ассоциации с поисковиком.
Но оно, действительно, неприлично большое.)
Хотя расположение очень удачное, удобно.
на укр. есть расхожее выражение: "повбивав би, гадів" -- возможно, именно такая ассоциация и была у дизайнера, когда он такой "Поиск" замутил
Ну, если его (поиск) поставить посередине шапки, то может смотреться и ничего так.
Самое удачное решение по поиску уже тут было - просто значок вверху-справа, при наведении на который появлялось поле ввода. Теперь как ни целься куда-либо, попадаешь в поиск...
хотя бы убрать белый фон и добавить "лупу":
-- белый фон можно показывать при переходе в поле "Поиска"
есть идея сделать возможным ставить лайки под каждым сообщением.
это может не понравится троллям и прочим скрытым флудовщикам.
и это заставит их учитывать общественное мнение
Хм... Разные мониторы.
Первый:
Второй:
изначально был нормальный размер, потом да - огромный
--
И белый фон сильно отвлекает, забирая на себя всё внимание