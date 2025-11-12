Как Вам новое оформление сайта? - страница 27

-Aleks-:

Однако, почему не хотите сделать настраиваемые стили (css) для каждого пользователя? Тогда каждый бы настроил все так, как ему удобно - в зависимости от девайса.

Никто не мешает пользователю настраивать стили для себя у себя в браузере


Renat Fatkhullin:

никто из пользователей даже пальцем не пошевелит что-то под себя настраивать

См картинку. Закончите обновление майэкапа - ещё пальцами пошевелю. А если бы была возможность выбирать оформление из списка, пользовались бы многие


Renat Fatkhullin:

реализация кастомных настроек стилей на массовом сайте - это премия Дарвина

Разве сменные скины не существуют лет 15..20? На сайтах с самой разной нагрузкой

Alexander Puzanov:

Никто не мешает пользователю настраивать стили для себя у себя в браузере


См картинку. Закончите обновление майэкапа - ещё пальцами пошевелю. А если бы была возможность выбирать оформление из списка, пользовались бы многие


Разве сменные скины не существуют лет 15..20? На сайтах с самой разной нагрузкой


Картинка - круто! Как сделали в 2-х словах?
 
Alexey Volchanskiy:

Картинка - круто! Как сделали в 2-х словах?
Алексей, могу показать вечером в онлайн по скайпу
 
Vitaly Muzichenko:
Алексей, могу показать вечером в онлайн по скайпу

Будет здорово,написал в личку
 
Сейчас писал сообщение в личку, заметил такую вещь. Если в набранном сообщении, нажимая на стрелки, гонять курсор влево-враво-вверх-вниз, то текст чата прыгает вверх-вниз на несколько пикселей, на глазок, на 5.
 
Alexey Volchanskiy:

Картинка - круто! Как сделали в 2-х словах?

Плагин Styler для Хрома дополняет CSS сайта тем что юзер сочинит. На картинке - этим убираю что больше всего раздражает. В Opere и плагина не надо, есть штатная опция для пользовательских стилей

Кстати, по поводу нового оформления,  вы у вконтакте учились разметку делать? очень убого урезали окошко сообщений, и появилось пустое место справа


 
Vyacheslav Kornev:

Кстати, по поводу нового оформления,  вы у вконтакте учились разметку делать? очень убого урезали окошко сообщений, и появилось пустое место справа

Нет, в контакте просто плохие профи, в других местах - школьники

Будем надеяться, что как сказал ранее Ренат, что это не окончательная версия дизайна. Хотя, что мешает добавить хотя-бы временно за 30 сек. одну строку в css, и решить некоторые явные проблемы сразу

Renat Fatkhullin:

Прочитайте полный текст и особенно последнюю строку, пожалуйста.

К сожалению, наблюдая за парадом, мы ограничены в формах выражения своего мнения.

Еще раз напомню - задумывайтесь о том, что у кого-то кратно больше знаний, опыта и понимания. Нельзя с доводами первоклассника бросаться на нас. Особенно, когда вам указывают реальные обоснования и объясняют детали.

Мы не бросаемся, а как пользователи столь замечательного ресурса - просто конструктивно критикуем.
 
Alexander Puzanov:

Никто не мешает пользователю настраивать стили для себя у себя в браузере

См картинку. Закончите обновление майэкапа - ещё пальцами пошевелю. А если бы была возможность выбирать оформление из списка, пользовались бы многие

Разве сменные скины не существуют лет 15..20? На сайтах с самой разной нагрузкой

 Не знал о таких возможностях. Требуется изучение.

Меня то больше напрягают непонятки с избранным - не могу понять, что прочел, а что нет:)

 

Размеры почти ОК, личные сообщения - красота, во весь экран, избранное - чуток крупный шрифт

Просьба, увеличьте чуток шрифт сообщений, а то мелковат

Спасибо!

