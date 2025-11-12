Как Вам новое оформление сайта? - страница 27
Однако, почему не хотите сделать настраиваемые стили (css) для каждого пользователя? Тогда каждый бы настроил все так, как ему удобно - в зависимости от девайса.
Никто не мешает пользователю настраивать стили для себя у себя в браузере
никто из пользователей даже пальцем не пошевелит что-то под себя настраивать
См картинку. Закончите обновление майэкапа - ещё пальцами пошевелю. А если бы была возможность выбирать оформление из списка, пользовались бы многие
реализация кастомных настроек стилей на массовом сайте - это премия Дарвина
Разве сменные скины не существуют лет 15..20? На сайтах с самой разной нагрузкой
Картинка - круто! Как сделали в 2-х словах?
Алексей, могу показать вечером в онлайн по скайпу
Будет здорово,написал в личку
Плагин Styler для Хрома дополняет CSS сайта тем что юзер сочинит. На картинке - этим убираю что больше всего раздражает. В Opere и плагина не надо, есть штатная опция для пользовательских стилей
Кстати, по поводу нового оформления, вы у вконтакте учились разметку делать? очень убого урезали окошко сообщений, и появилось пустое место справа
Нет, в контакте просто плохие профи, в других местах - школьники
Будем надеяться, что как сказал ранее Ренат, что это не окончательная версия дизайна. Хотя, что мешает добавить хотя-бы временно за 30 сек. одну строку в css, и решить некоторые явные проблемы сразу
Прочитайте полный текст и особенно последнюю строку, пожалуйста.
К сожалению, наблюдая за парадом, мы ограничены в формах выражения своего мнения.
Еще раз напомню - задумывайтесь о том, что у кого-то кратно больше знаний, опыта и понимания. Нельзя с доводами первоклассника бросаться на нас. Особенно, когда вам указывают реальные обоснования и объясняют детали.
Не знал о таких возможностях. Требуется изучение.
Меня то больше напрягают непонятки с избранным - не могу понять, что прочел, а что нет:)
Размеры почти ОК, личные сообщения - красота, во весь экран, избранное - чуток крупный шрифт
Просьба, увеличьте чуток шрифт сообщений, а то мелковат
Спасибо!