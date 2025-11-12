Как Вам новое оформление сайта? - страница 156
Видимо, претензия на соц.сеть.
Но почему-то вызывает отращение.
Иконка терминала не вызывает?
Найдите отсылку.
в нормальном размере может и не плохо, сколько раз уже видел как убого такое может смотреться в трее или системной панели в качестве мелкого значка,
Мне тоже не нравится, старая была лучше и понятнее....
А куда зелёного чела дели?
мде, во вкладках браузера увидел сейчас, чуть глаз не выпал)))
на первый взгляд с далека подумал там клоун с шарами??
Три уличных биотуалета.
Ассоциации)))
Да нормально всё ... просто отличает этот сайт от других в компьютере.
Он и так отличался куда более, а сейчас всё как-то неуклюже