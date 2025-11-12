Как Вам новое оформление сайта? - страница 156

Видимо, претензия на соц.сеть.

Но почему-то вызывает отращение.

 
Но почему-то вызывает отращение.

Иконка терминала не вызывает?

Найдите отсылку.

 
Найдите отсылку.

в нормальном размере может и не плохо, сколько раз уже видел как убого такое может смотреться в трее или системной панели в качестве мелкого значка, 

 
Но почему-то вызывает отращение.

Мне тоже не нравится, старая была лучше и понятнее....

 
Найдите отсылку.

А куда зелёного чела дели?

 
Возможно, релоцировался к синим.
 
lynxntech #:

мде, во вкладках браузера увидел сейчас, чуть глаз не выпал)))

на первый взгляд с далека подумал там клоун с шарами??

Три уличных биотуалета.


Ассоциации)))

 
Ассоциации)))

Да нормально всё ... просто отличает этот сайт от других в компьютере.
 
Он и так отличался куда более, а сейчас всё как-то неуклюже


 
Иконка стала жертвой дизайнера
