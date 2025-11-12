Как Вам новое оформление сайта? - страница 80

Sergey Golubev:
Тут уже 6 постов на эту тему.

… по поводу запрещения рекламных постов …

От вас достаточно было одного ответа. И пусть человек ждёт ответа от кого он хочет его получить. Я не понимаю вашего рвения заместить администраторов. Вы сами провоцируете продолжение…

О каких рекламных постах вы говорите?

Вот вам ситуация: Я задаю вопрос: -«В каком ДЦ вы торгуете» Как на него ответить? Разве это обсуждение? Где запрет давать откровенный ответ на такой вопрос? Тем не менее люди всячески извращаются чтобы слишком рьяный модератор Сергей Голубев не смог расценить это как обсуждение. Кому не понятно, что это просто бред. Я понимаю что в ответ может возникнуть обсуждение, но вот и следите за началом обсуждения, а не выставляйте такие строгие запреты за неписанные правила.

Пойду лучше водку пить. Пока.

 
Sergey Golubev:
И я прояснил всё, что я как модератор знаю об этом от админов.

Если этот вопрос вас (и пользователи Alexey Viktorov как я понимаю тоже) сильно интересует и если вы хотите объяснения администрации по поводу запрещения рекламных постов от брокеров на форуме - откройте отдельную ветку об этом.

Советую еще прочитать правила до конца (многие пользователи столько лет на форуме, и проходится напоминать) -
https://www.mql5.com/ru/about/rules

Правила
  1. При общении на этом сайте будьте вежливы. Воздерживайтесь от высказываний, которые могут задеть или оскорбить других посетителей.
  2. Не разрешено негативное обсуждение любых банковских, брокерских и иных финансовых организаций.
  3. Открытое выяснение личных отношений между участниками сообщества будет пресекаться.
  4. Не разрешается использовать нецензурные выражения, размещать рекламную информацию, спам и флуд.
  5. Неоднократные нарушения Правил, игнорирование замечаний модератора, а тем более — открытое неуважение к Администрации интернет-ресурса, влекут за собой блокировку аккаунта.
  6. Администрация Сайта имеет право вносить в Правила любые изменения, которые она сочтет необходимыми.


Тут все кратко и понятно.

[Удален]  

Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло


 


... постановил, что две русские пословицы о законе порочат честь сотрудников МВД. Подсудными оказались поговорка «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло» и вошедшая в фольклор фраза из Грибоедова «Законы святы, да законники лихие супостаты».

 

Любое обсуждение брокеров выливается в негатив или позитив с закономерным привлечением бойцов со стороны брокера для восстановления имени или продвижения на следующем шаге.

Как обычно, благие намерения ведут известно куда. Поэтому единственно правильное решение - не обсуждать брокеров, давая небольшой люфт на усмотрение модераторов. У нас узко тематическое сообщество с жесткой модерацией.


Для желающих могу порекомендовать задуматься о третьем шаге после праведной затравки "я не хотел ничего плохого, я просто вопрос задал, я же имею право". Кроме того, рекомендую понимать правила социального сосуществования и не играться в программерское восприятия мира "все можно описать однозначными правилами, а если не получилось, придумать еще в 10 раз больше правил", а потом слиться после закономерного провала.
 
Renat Fatkhullin:

Любое обсуждение брокеров выливается в негатив или позитив с закономерным привлечением бойцов со стороны брокера для восстановления имени или продвижения на следующем шаге.

Как обычно, благие намерения ведут известно куда. Поэтому единственно правильное решение - не обсуждать брокеров, давая небольшой люфт на усмотрение модераторов. У нас узко тематическое сообщество с жесткой модерацией.


Для желающих могу порекомендовать задуматься о третьем шаге после праведной затравки "я не хотел ничего плохого, я просто вопрос задал, я же имею право". Кроме того, рекомендую понимать правила социального сосуществования и не играться в программерское восприятия мира "все можно описать однозначными правилами, а если не получилось, придумать еще в 10 раз больше правил", а потом слиться после закономерного провала.

Спасибо за разъяснение! Вопрос снимается, но моё предложение о размещении внизу первой страницы сайта mql5.com ссылки на страницу с Правилами форума, остается в силе.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin:

Спасибо за разъяснение! Вопрос снимается, но моё предложение о размещении внизу первой страницы сайта mql5.com ссылки на страницу с Правилами форума, остается в силе.

С уважением, Владимир.

Так правила всегда на виду при размещении сообщения


 
MrBrooklin:

Спасибо за разъяснение! Вопрос снимается, но моё предложение о размещении внизу первой страницы сайта mql5.com ссылки на страницу с Правилами форума, остается в силе.

С уважением, Владимир.

 
Alexey Viktorov:

Так правила всегда на виду при размещении сообщения


Спасибо, Алексей, но в Условиях использования как раз и не нашёл ответа на свой вопрос.

Возможно, что плохо искал.

С уважением, Владимир.

 
Artyom Trishkin:

Спасибо, Артём!

С уважением, Владимир.

 
Renat Fatkhullin:

...
У нас узко тематическое сообщество с жесткой модерацией

Здравствуйте!

Факты

<1> Этот флуд практически ежедневно размножается копи-пастом на www.mql5.com/en/forum

William Roeder  2020.__.__ __:__

There are no slaves here. 

You haven't stated a problem, you stated a want. Show us your attempt (using the CODE button) and state the nature of your problem. 
          No free help 2017.04.21

Or pay someone. Top of every page is the link Freelance. 
          Hiring to write script - General - MQL5 programming forum 2018.05.12

We're not going to code it for you (although it could happen if you are lucky or the problem is interesting). 
          No free help 2017.04.21

<2> Открытое общение с модераторами по этому поводу прошло безрезультатно => www.mql5.com/en/forum/338578


Уверен что это не политика Вашей Компании


С уважением

Айрат Сафин



Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

...

Добрый день! Прошу помочь с кодом
... 

Ребята помогите
...

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

...

Друзья , коллеги по увлечению! Как ...
...

Здравствуйте! Прошу помощи экспертов!
...

