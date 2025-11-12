Как Вам новое оформление сайта? - страница 80
Sergey Golubev:
Тут уже 6 постов на эту тему.
… по поводу запрещения рекламных постов …
От вас достаточно было одного ответа. И пусть человек ждёт ответа от кого он хочет его получить. Я не понимаю вашего рвения заместить администраторов. Вы сами провоцируете продолжение…
О каких рекламных постах вы говорите?
Вот вам ситуация: Я задаю вопрос: -«В каком ДЦ вы торгуете» Как на него ответить? Разве это обсуждение? Где запрет давать откровенный ответ на такой вопрос? Тем не менее люди всячески извращаются чтобы слишком рьяный модератор Сергей Голубев не смог расценить это как обсуждение. Кому не понятно, что это просто бред. Я понимаю что в ответ может возникнуть обсуждение, но вот и следите за началом обсуждения, а не выставляйте такие строгие запреты за неписанные правила.
Пойду лучше водку пить. Пока.
Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло
... постановил, что две русские пословицы о законе порочат честь сотрудников МВД. Подсудными оказались поговорка «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло» и вошедшая в фольклор фраза из Грибоедова «Законы святы, да законники лихие супостаты».
Любое обсуждение брокеров выливается в негатив или позитив с закономерным привлечением бойцов со стороны брокера для восстановления имени или продвижения на следующем шаге.
Как обычно, благие намерения ведут известно куда. Поэтому единственно правильное решение - не обсуждать брокеров, давая небольшой люфт на усмотрение модераторов. У нас узко тематическое сообщество с жесткой модерацией.
Для желающих могу порекомендовать задуматься о третьем шаге после праведной затравки "я не хотел ничего плохого, я просто вопрос задал, я же имею право". Кроме того, рекомендую понимать правила социального сосуществования и не играться в программерское восприятия мира "все можно описать однозначными правилами, а если не получилось, придумать еще в 10 раз больше правил", а потом слиться после закономерного провала.
Спасибо за разъяснение! Вопрос снимается, но моё предложение о размещении внизу первой страницы сайта mql5.com ссылки на страницу с Правилами форума, остается в силе.
С уважением, Владимир.
Так правила всегда на виду при размещении сообщения
Спасибо, Алексей, но в Условиях использования как раз и не нашёл ответа на свой вопрос.
Возможно, что плохо искал.
С уважением, Владимир.
Спасибо, Артём!
С уважением, Владимир.
У нас узко тематическое сообщество с жесткой модерацией
Здравствуйте!
Факты
<2> Открытое общение с модераторами по этому поводу прошло безрезультатно => www.mql5.com/en/forum/338578
Уверен что это не политика Вашей Компании
С уважением
Айрат Сафин
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Добрый день! Прошу помочь с кодом
Ребята помогите
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Друзья , коллеги по увлечению! Как ...
Здравствуйте! Прошу помощи экспертов!
