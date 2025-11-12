Как Вам новое оформление сайта? - страница 71

Новый комментарий
 
Чаты стали медленно погружаться - исправьте, пожалуйста!
 

Кнопки чата съезжают.


Да и картинки двоятся при загрузки...
 
Хотел дополнить серию скриншотов в ранее написанном блоге. Новые изображения туда не вставляются.  
 

У коллеги кнопки чата съезжают, но они есть.

У меня эти кнопки вообще отсутствуют. Браузер Firefox 81.0.2, вроде свежий.

 
Вообще перестали добавляться сообщения в маркет в обсуждение. Загружаю картинку но окно подтверждения не вылазит 
Хром последний. 
 

В профиле выскочило аж три сотни запросов в "Друзья" 

Удалить никак нельзя - нажимаю, нажимаю "Отказать" - счетчик вроде уменьшается. Но если обновить страницу - снова 357 штук.

 

Значит мне повезло. У меня всего 130…

А если принять и сразу удалить из друзей, то больше не возвращается.

 
Vladimir Karputov:

В профиле выскочило аж три сотни запросов в "Друзья" 

Удалить никак нельзя - нажимаю, нажимаю "Отказать" - счетчик вроде уменьшается. Но если обновить страницу - снова 357 штук.

Да, я вот до нажимался, что теперь не могу зайти со своего  ip  :(
 
И отзывы пропали. 
Видать обновление в живую. 
 
Vladislav Andruschenko:
И отзывы пропали. 
Видать обновление в живую. 

Ждем восстановления из бэкапа. Если его сделали на этот раз.

1...646566676869707172737475767778...193
Новый комментарий