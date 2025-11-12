Как Вам новое оформление сайта? - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кнопки чата съезжают.
У коллеги кнопки чата съезжают, но они есть.
У меня эти кнопки вообще отсутствуют. Браузер Firefox 81.0.2, вроде свежий.
В профиле выскочило аж три сотни запросов в "Друзья"
Удалить никак нельзя - нажимаю, нажимаю "Отказать" - счетчик вроде уменьшается. Но если обновить страницу - снова 357 штук.
Значит мне повезло. У меня всего 130…
А если принять и сразу удалить из друзей, то больше не возвращается.
В профиле выскочило аж три сотни запросов в "Друзья"
Удалить никак нельзя - нажимаю, нажимаю "Отказать" - счетчик вроде уменьшается. Но если обновить страницу - снова 357 штук.
И отзывы пропали.
Ждем восстановления из бэкапа. Если его сделали на этот раз.