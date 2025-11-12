В мобильной версии появилось пустое белое поле вверху. 

Как Вам новое оформление сайта? - страница 84
Последние несколько дней сайт в опере выглядит примерно так:
Лечится отключением блокировки трекеров для mql5.com, с другими сайтами таких проблем нет.
Это баг или фича?
Жаль, что так и не удалось услышать начальника транспортного цеха мнение администрации)
Надеюсь, гугл выполнит своё обещание и прикроет трекерную лавочку.
Только сейчас заметил.
Ого. А где конкретно? Скриншот?
новые темы всегда открываются со второго сообщения, как если я уже прочитал первое, всегда приходится прокручивать на первое сообщение, браузер Opera, так уже очень давно.
Проверил несколько продуктов рандомно - проблем не увидел
Chrome, Версия 88.0.4324.104
Мне больше всего "нравится" это:
Будучи вебмастером я ПОНИМАЮ и зачем ОНО нужно, и почему в ЭТОМ месте.
Но имейте же совесть!!
Явный перебор, жутко мешает, доводит до белого каления...
Сделайте доброе дело - переместите вверх или вниз на треть высоты, примерно.
Кому нана, тот по-любому увидит. Но не доставайте же всех тех кому это и на не нужно.