Как Вам новое оформление сайта?

В мобильной версии появилось пустое белое поле вверху. 
 
Aleksey Nikolayev:

Последние несколько дней сайт в опере выглядит примерно так:

Лечится отключением блокировки трекеров для mql5.com, с другими сайтами таких проблем нет.

Это баг или фича?

Жаль, что так и не удалось услышать начальника транспортного цеха мнение администрации)

Надеюсь, гугл выполнит своё обещание и прикроет трекерную лавочку.

 
Только сейчас заметил. 
В продукте, раздел что нового, все переводы строк заменены тегом <br>
Без перевода соответственно. 
Примерно месяц назад все было ок. 
 
новые темы всегда открываются со второго сообщения, как если я уже прочитал первое, всегда приходится прокручивать на первое сообщение, браузер Opera, так уже очень давно.
 
Vladislav Andruschenko:
Ого. А где конкретно? Скриншот?

 
Прикрепил скриншот с телефона. 

Т
 
Fast235:
новые темы всегда открываются со второго сообщения, как если я уже прочитал первое, всегда приходится прокручивать на первое сообщение, браузер Opera, так уже очень давно.
Есть такое и на хроме. 
 
Vitaly Muzichenko:

Проверил несколько продуктов рандомно - проблем не увидел

Chrome, Версия 88.0.4324.104


Странно. 
С мобильного  так выглядит что нового. 


 
Выяснил, что так только в мобильной версии, в любом браузере. 

Если включить версию для пк то все ок. 
 

Мне больше всего "нравится" это:

Будучи вебмастером я ПОНИМАЮ и зачем ОНО нужно, и почему в ЭТОМ месте.
Но имейте же совесть!!
Явный перебор, жутко мешает, доводит до белого каления...
Сделайте доброе дело - переместите вверх или вниз на треть высоты, примерно.
Кому нана, тот по-любому увидит.  Но не доставайте же всех тех кому это и на не нужно.

