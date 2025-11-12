Как Вам новое оформление сайта? - страница 86
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Новое оформление собственного списка продуктов в стиле витрины маркета просто огонь. Фильтрацию по датам и популярности правда не сразу увидел справа. Но всё равно, стало намного лучше.
Будет лучше, если унифицировать формат логотипа в разделе "Правка" продукта с форматом витрины Маркета.
Сейчас на витрину попадает логотип, получаемый путем обрезания того, что подготовил автор продукта. Так, на витрине Маркета сейчас много логотипов, в которых отрезаны важные детали. Особенно неприятно видеть, когда обрезана часть текста слева и справа. К сожалению, у автора нет возможности увидеть картинку логотипа, которая окажется на витрине Маркета, пока он не нажмет кнопку "Опубликовать". Поэтому авторы часто допускают ошибки при создании логотипов.
Это особенно актуально для логотипов, которые были сделаны авторами продуктов до внедрения нового формата витрины. Поэтому на витрине сейчас очень много логотипов с таким дефектом.
Будет лучше, если унифицировать формат логотипа в разделе "Правка" продукта с форматом витрины Маркета.
Сейчас на витрину попадает логотип, получаемый путем обрезания того, что подготовил автор продукта. Так, на витрине Маркета сейчас много логотипов, в которых отрезаны важные детали. Особенно неприятно видеть, когда обрезана часть текста слева и справа. К сожалению, у автора нет возможности увидеть картинку логотипа, которая окажется на витрине Маркета, пока он не нажмет кнопку "Опубликовать". Поэтому авторы часто допускают ошибки при создании логотипов.
Это особенно актуально для логотипов, которые были сделаны авторами продуктов до внедрения нового формата витрины. Поэтому на витрине сейчас очень много логотипов с таким дефектом.
Будет лучше, если унифицировать формат логотипа в разделе "Правка" продукта с форматом витрины Маркета.
Сейчас на витрину попадает логотип, получаемый путем обрезания того, что подготовил автор продукта. Так, на витрине Маркета сейчас много логотипов, в которых отрезаны важные детали. Особенно неприятно видеть, когда обрезана часть текста слева и справа. К сожалению, у автора нет возможности увидеть картинку логотипа, которая окажется на витрине Маркета, пока он не нажмет кнопку "Опубликовать". Поэтому авторы часто допускают ошибки при создании логотипов.
Это особенно актуально для логотипов, которые были сделаны авторами продуктов до внедрения нового формата витрины. Поэтому на витрине сейчас очень много логотипов с таким дефектом.
+1
На сайте очень сильно не хватает в личных сообщениях кнопки "отправить в черный список" (по логике - рядом с кнопкой "добавить в друзья") или "пожаловаться" (что-бы модераторы разбирались со спамом).
Да и кнопки удалить диалог очень не хватает.. куча спама висит и мозолит глаза
Можно удалять свои сообщения в приватных чатах