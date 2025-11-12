Как Вам новое оформление сайта? - страница 110
К сожалению, сообщения от system из маркета до сих пор не работают на сайте.
Примерно на следующий день приходят. Какая-то задержка, может фильтр антиспамный или антиddosный на серваке капризничает (предположение).
Новый функционал на сайте:
сомнительный функционал.... навел на Вашу аватарку, пишет 2 сигнала, перерыл весь профиль, ну дык это 2 слитых сигнала
А я так и не докопался - где там у него в профиле сигналы? Как он их сливал?
Зачем тогда вообще показывать, что у человека есть 2 сигнала, если их невозможно найти, или для поиска нужно "рыть" все сообщения пользователя в его профиле?
И какой от него прок?К тому же повторение аватара и имени пользователя во всплывающем окне ни к чему.
я тоже не понимаю, поэтому и указал на сомнительность этого функционала
Согласен, смотрится совсем нелепо и нагружено из-за дублей фото и имени
А я так и не докопался - где там у него в профиле сигналы? Как он их сливал?
Действительно, показывает 2 сигнала, но их нигде нет. Ввод пользователей в заблуждение.Должен быть архив сигналов без возможности удаления со стороны пользователей.