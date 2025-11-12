Как Вам новое оформление сайта? - страница 110

К сожалению, сообщения от system из маркета до сих пор не работают на сайте. 
 
Vladislav Andruschenko:
К сожалению, сообщения от system из маркета до сих пор не работают на сайте. 

Примерно на следующий день приходят. Какая-то задержка, может фильтр антиспамный или антиddosный на серваке капризничает (предположение).

 
Vitaliy Kuznetsov:

Примерно на следующий день приходят. Какая-то задержка, может фильтр антиспамный или антиddosный на серваке капризничает (предположение).

Последнее сообщение действительно за вчера и пришло с задержкой но там половина пропусков. 
Хотя в группе написали, что починили и теперь все работает хорошо. Но увы. Не работает. 
 

Новый функционал на сайте:


 
Vladimir Karputov:

Новый функционал на сайте:

сомнительный функционал.... навел на Вашу аватарку, пишет 2 сигнала, перерыл весь профиль, ну дык это 2 слитых сигнала

 
Igor Makanu:

сомнительный функционал.... навел на Вашу аватарку, пишет 2 сигнала, перерыл весь профиль, ну дык это 2 слитых сигнала

А я так и не докопался - где там у него в профиле сигналы? Как он их сливал?

Зачем тогда вообще показывать, что у человека есть 2 сигнала, если их невозможно найти, или для поиска нужно "рыть" все сообщения пользователя в его профиле?

 
Vladimir Karputov:

Новый функционал на сайте:


И какой от него прок?

К тому же повторение аватара и имени пользователя во всплывающем окне ни к чему.
 
Vadim Zotov:

Зачем тогда вообще показывать, что у человека есть 2 сигнала, если их невозможно найти, или для поиска нужно "рыть" все сообщения пользователя в его профиле?

я тоже не понимаю, поэтому и указал на сомнительность этого функционала

 
PapaYozh:

И какой от него прок?

К тому же повторение аватара и имени пользователя во всплывающем окне ни к чему.

Согласен, смотрится совсем нелепо и нагружено из-за дублей фото и имени


 
Vadim Zotov:

А я так и не докопался - где там у него в профиле сигналы? Как он их сливал?

Зачем тогда вообще показывать, что у человека есть 2 сигнала, если их невозможно найти, или для поиска нужно "рыть" все сообщения пользователя в его профиле?

Действительно, показывает 2 сигнала, но их нигде нет. Ввод пользователей в заблуждение.

Должен быть архив сигналов без возможности удаления со стороны пользователей.
