Как Вам новое оформление сайта? - страница 118

Есть такое. 
Скорее лс ещё делают. 
Сообщения о покупке в заголовке имеют название другого продукта. 
 

Многие и не знают, где смотреть рейтинг продуктов.

Предлагаю продублировать менюшку в профиле


 
Может мне кто скажет, где кнопка для ведения своего блога?
 
Может мне кто скажет, где кнопка для ведения своего блога?

В профиле снизу третий


 
В профиле снизу третий


Спасибо, но тут бы я явно нашел, у меня такая менюшка


Это я значит под ограничения попал?

 
Спасибо, но тут бы я явно нашел, у меня такая менюшка


Это я значит под ограничения попал?

Попробуй перейди по ссылке https://www.mql5.com/ru/blogs/post/new

Я раньше тоже сначала терял блог. Приходилось находить ссылку у какого-нибудь продавца, а там уже пытался разбираться, как темы новые создаются)

Переходи по ссылке, а там жми кнопку "Добавить новый пост"

 
Попробуй перейди по ссылке https://www.mql5.com/ru/blogs/post/new

Я раньше тоже сначала терял блог. Приходилось находить ссылку у какого-нибудь продавца, а там уже пытался разбираться, как темы новые создаются)

Переходи по ссылке, а там жми кнопку "Добавить новый пост"

Спасибо, действительно можно перейти и попробовать что то написать!

Надеюсь дизайнеры обратят внимание, что это сделать крайне не просто бывает...

 

Уже раз пять отказал назойливой гражданке, желающей спамить мне свою рекламу

Раньше весели такие тихонько в очереди и не мешали, теперь же индикация с желтым кружком является раздражитилем и заставляет от него избавляться соответствующими действиями.

Поэтому, прошу добавить кнопку "бан" для таких назойливых, что бы они больше не могли просится в друзья, раз я уже единожды принял по их персоне решение об отказе.

 
Уже раз пять отказал назойливой гражданке, желающей спамить мне свою рекламу

Раньше весели такие тихонько в очереди и не мешали, теперь же индикация с желтым кружком является раздражитилем и заставляет от него избавляться соответствующими действиями.

Поэтому, прошу добавить кнопку "бан" для таких назойливых, что бы они больше не могли просится в друзья, раз я уже единожды принял по их персоне решение об отказе.

Может лучше запрет на добавление в друзья? Чтобы никто добавить не мог. Включили в профиле у себя запрет и никто не беспокоит. Или чтобы заявку нельзя было послать более 1 раза одному и тому же человеку.

И очень не хватает в профиле у человека кнопки удалить из друзей. Зашёл и понял что хочешь удалить его из своих друзей. Сейчас управление списком друзей крайне не удобное.

