Как Вам новое оформление сайта? - страница 118
Многие и не знают, где смотреть рейтинг продуктов.
Предлагаю продублировать менюшку в профиле
Может мне кто скажет, где кнопка для ведения своего блога?
В профиле снизу третий
Спасибо, но тут бы я явно нашел, у меня такая менюшка
Это я значит под ограничения попал?
Попробуй перейди по ссылке https://www.mql5.com/ru/blogs/post/new
Я раньше тоже сначала терял блог. Приходилось находить ссылку у какого-нибудь продавца, а там уже пытался разбираться, как темы новые создаются)
Переходи по ссылке, а там жми кнопку "Добавить новый пост"
Спасибо, действительно можно перейти и попробовать что то написать!
Надеюсь дизайнеры обратят внимание, что это сделать крайне не просто бывает...
Уже раз пять отказал назойливой гражданке, желающей спамить мне свою рекламу
Раньше весели такие тихонько в очереди и не мешали, теперь же индикация с желтым кружком является раздражитилем и заставляет от него избавляться соответствующими действиями.
Поэтому, прошу добавить кнопку "бан" для таких назойливых, что бы они больше не могли просится в друзья, раз я уже единожды принял по их персоне решение об отказе.
Может лучше запрет на добавление в друзья? Чтобы никто добавить не мог. Включили в профиле у себя запрет и никто не беспокоит. Или чтобы заявку нельзя было послать более 1 раза одному и тому же человеку.
И очень не хватает в профиле у человека кнопки удалить из друзей. Зашёл и понял что хочешь удалить его из своих друзей. Сейчас управление списком друзей крайне не удобное.