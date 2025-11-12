Как Вам новое оформление сайта? - страница 145
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня было так вчера или позавчера, и все исправилось, когда я поменял название снимкаб например с 01, которых наверное много уже навставляли с таким названием, на какой-нибудь 0123_09
Правда, сегодня уже за этим у себя не слежу, и пока не повторялось.
Да это так. Чуть позже я так и сделал, поменял имя файла, но вопрос остаётся… Что-то не правильно работает. Я всегда на всех форумах вставляю снимки с именем "00" и нигде небыло, даже тут, такой проблемы. И сейчас нигде нет, только тут появилась… Если это не сложно исправить, то разработчикам лучше знать об этом…
Сигналы можно добавлять в избранное, но по мне хорошо бы иметь возможность добавлять статьи и страницы из код базы.
Да и для маркета это кажется разумным - когда большой выбор, то можно и забыть что хотел купить, особенно листая на телефоне.
что-то календарь не обновил данные.
Внимание Администраторам ресурса.
//Если Админы не читают эту ветку, кто-нибудь из модеров дайте им ссылку на этот пост.
Предложение, которые сможет увеличить прибыль магазина процентов на 30 минимум!
Добавьте в маркете кнопку "Добавить в Избранное" и "Корзину"!
Это тот инструмент, на который стоит выделить программистов и ресурсы.
Без этого инструмента Вы лишаете себя классической воронки продаж.
Просмотры
Клики
Избранное
Корзина
Покупка
Если человек не зарегистрирован, то держать избранное и корзину в кукис, предлагать зарегаться. Зареганным раз в месяц присылать "Топ продаж".
Представьте, что я зашёл на маркет за торговой панелью. Увидел первую, понравилась, стал искать другие, они хуже, потом не нашёл первую и забил.
А вот если добавить в избранное похожие, то легко потом делаю выбор.
Или, например, сегодня денег не хочу тратить, а завтра уже забыл название продукта и его не нашёл. Но был бы товар в избранном, то не забыл бы и купил.
Также, товары, которые в Избранном, но не куплены, будут добавляться на первую страницу маркета (но только у конкретного человека).
На квадрате продукта сердечко незакрашенное и закрашенное, если в Избранном. Потребуется кнопка сердечка вверху панели, чтобы можно было быстро найти список.
Также с корзиной. Пока товары в корзине, то Вы будете слать емейл раз в день, что у Вас товары в корзине, лишнее напоминание.
Ну и второй плюс корзины, это групповая покупка. Если будет покупать по одному, то может забить на оплату и процедуру, но разом оплатить легче.
//нюансы с товарами, которые могут стать недоступными к покупке из-за бана автора. Тут надо немного продумать и потестить корзину, если там 5 товаров и 1 нельзя купить.
//Также жирнейшим шрифтом и иконкой показывать для какого терминала продукт. Предупреждать перед оплатой, если в списке есть продукты для разных терминалов.
Все же знают, что UPSELL (допродажа) увеличивает продажи на 30%, если тематика смежная.
Т.е. можно создавать живую ленту маркета, подмешивающаю товары 10-30%, похожие на те, что в избранном и те, что там, но ещё не куплены.
Только так можно учесть интересы огромного кол-ва продуктов и авторов - оживить ленту.
Если Вам надо, могу углубиться в тему и придумать весь интерфейс, включая раздел в терминале, но думаю сами разберётесь. Найдите примеры в магазинах по типу DNS, Wildberries, Ozon, Citilink и прочих топ площадок.
P.S. Для меня, как для автора также важно иметь Избранные товары. Я могу их добавлять по нескольким причинам (классное оформление, идея и др.). Мне проще не людей в друзья добавлять, а их конкретные продукты.
Также прошу добавить в горизонтальной гистограмме выбор периода, чтобы знать какая динамика по отдельным продуктам была в конкретном месяце.
Сейчас же просто отображается "за всё время" без варианта выбора
Всем привет!
У меня одного такая проблема при отправке сообщения в личной переписке или нет? Не считал сколько раз пытался отправить, но упорно не хочет... Из-за чего может возникнуть такая проблема?
С уважением, Владимир.P.S. Причем проблема только при отправки с моей стороны. Ко мне приходит сообщение. Вообще ничего не понятно. Попробую перезагрузить компьютер...
Всем привет!
У меня одного такая проблема при отправке сообщения в личной переписке или нет? Не считал сколько раз пытался отправить, но упорно не хочет... Из-за чего может возникнуть такая проблема?
С уважением, Владимир.
Попробуй перегрузить комп. Я когда открыл експлорер, видел что мне сообщение от тебя, но когда попытался посмотреть, его не было. Я отправил тебе сообщение без проблем.
Попробуй перегрузить комп. Я когда открыл експлорер, видел что мне сообщение от тебя, но когда попытался посмотреть, его не было. Я отправил тебе сообщение без проблем.
Да, тебе ответил, но сообщение не ушло от меня. Компьютер перезагрузил, вход на сайт заново сделал, но результат всё тот же. (( Кстати, попробовал отправить другому участнику форума - ушло без проблем. Чудеса, да и только!
С уважением, Владимир.