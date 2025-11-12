Как Вам новое оформление сайта? - страница 113

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin #:
https://apps.apple.com/cy/app/mql5-channels/id1553871721

Сервис чатов мы масштабируем и скоро все будет нормально. Уже стало лучше.

Тут и не сомневаются, что будет лучше, но хотят это быстро и сейчас-же.) 

Не спешите. Успеем.

 

Есть отличное предложение : пусть Веб-Деятели MQ отдыхают чаще и дольше..

иначе новые нежданчики на сайте уже вызывают смех

откуда тут цифра (5), что оно значит и ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - зачем оно мне ?

---

как-то надо ограничивать потоки фантазий дизайнеров. Или перестать платить на новые "ФИЧИ" до исправления прежних багов и недочётов.

 
Maxim Kuznetsov #:

Есть отличное предложение : пусть Веб-Деятели MQ отдыхают чаще и дольше..

иначе новые нежданчики на сайте уже вызывают смех

откуда тут цифра (5), что оно значит и ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - зачем оно мне ?

---

как-то надо ограничивать потоки фантазий дизайнеров. Или перестать платить на новые "ФИЧИ" до исправления прежних багов и недочётов.

У меня тоже самое. Список "Входящие" - раскрытый. Там ни одной фамилии, а горит "6". Мертвые души какие-то.
 
Vasiliy Pushkaryov #:
У меня тоже самое. Список "Входящие" - раскрытый. Там ни одной фамилии, а горит "6". Мертвые души какие-то.
Уже исправили. Оперативно. Спасибо
 

Зачем мне 99 уведомлений о 774-х заявках в "друзья" ?


Я о них и так знаю, и не хочу получать рекламу от них, и не хочу отказывать сидеть 774 раза. Просто хочу, чтобы они висели без моей на них реакции, и чтобы не было о них назойливых значков (99) - это мешает контролировать новые личные сообщения. В итоге человек просто привыкнет к этому "будильнику" и перестанет реагировать на эти назойливые циферки.

 
Artyom Trishkin #:

Зачем мне 99 уведомлений о 774-х заявках в "друзья" ?


Я о них и так знаю, и не хочу получать рекламу от них, и не хочу отказывать сидеть 774 раза. Просто хочу, чтобы они висели без моей на них реакции, и чтобы не было о них назойливых значков (99) - это мешает контролировать новые личные сообщения. В итоге человек просто привыкнет к этому "будильнику" и перестанет реагировать на эти назойливые циферки.

Всем это ещё вчера отменили, а про тебя забыли? Или отменили только тем у кого нет заявок в друзья?

 
То же самое и со мной. И еще я не хочу работать с друзьями, которые на самом деле не друзья.
 

ЧТО СДЕЛАЛИ С CodeBase ???

публикации кода никак..

все вариации, приложить код, приложить скриншот 640x480, добавить букв в описание не проходят и не позволяют публиковать

куда теперь жать ???

 
Maxim Kuznetsov #:

ЧТО СДЕЛАЛИ С CodeBase ???

публикации кода никак..

все вариации, приложить код, приложить скриншот 640x480, добавить букв в описание не проходят и не позволяют публиковать

куда теперь жать ???

Категорию выбрали правильно? НЕ перепутали индикатор с советником? 

 
Vladimir Karputov #:

Категорию выбрали правильно? НЕ перепутали индикатор с советником? 

НЕТ, неоднократно проверил...даже код пропустил стилизатором, чего никогда не делал

иначе бы вопросов не возникло - сначала побился с интерфейсом и лишь поняв что ТУПИК обратился

1...106107108109110111112113114115116117118119120...193
Новый комментарий