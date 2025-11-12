Как Вам новое оформление сайта? - страница 113
Тут и не сомневаются, что будет лучше, но хотят это быстро и сейчас-же.)
Не спешите. Успеем.
Есть отличное предложение : пусть Веб-Деятели MQ отдыхают чаще и дольше..
иначе новые нежданчики на сайте уже вызывают смех
откуда тут цифра (5), что оно значит и ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - зачем оно мне ?
---
как-то надо ограничивать потоки фантазий дизайнеров. Или перестать платить на новые "ФИЧИ" до исправления прежних багов и недочётов.
У меня тоже самое. Список "Входящие" - раскрытый. Там ни одной фамилии, а горит "6". Мертвые души какие-то.
Зачем мне 99 уведомлений о 774-х заявках в "друзья" ?
Я о них и так знаю, и не хочу получать рекламу от них, и не хочу отказывать сидеть 774 раза. Просто хочу, чтобы они висели без моей на них реакции, и чтобы не было о них назойливых значков (99) - это мешает контролировать новые личные сообщения. В итоге человек просто привыкнет к этому "будильнику" и перестанет реагировать на эти назойливые циферки.
Всем это ещё вчера отменили, а про тебя забыли? Или отменили только тем у кого нет заявок в друзья?
ЧТО СДЕЛАЛИ С CodeBase ???
публикации кода никак..
все вариации, приложить код, приложить скриншот 640x480, добавить букв в описание не проходят и не позволяют публиковать
куда теперь жать ???
Категорию выбрали правильно? НЕ перепутали индикатор с советником?
НЕТ, неоднократно проверил...даже код пропустил стилизатором, чего никогда не делал
иначе бы вопросов не возникло - сначала побился с интерфейсом и лишь поняв что ТУПИК обратился