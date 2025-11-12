Как Вам новое оформление сайта? - страница 169

Так планируется ли тут обратная связь с дизайнером? Не вижу исправления ошибок.
 
Тоже непонятно. Вроде в первом сообщении задали вопрос, люди пишут, что конкретно не так, а ничего не меняется. Во всяком случае в лучшую сторону.
 
Так  видите же что ресурс активно людей на свои вакансии ищет - возможно сказывается дикая нехватка специалистов по данному направлению...

 

Исправьте, пожалуйста, статистику продукта.


 

Изменился поиск, стал в более удобном месте.

Вопрос: Зачем нужно добавлять слеш в поиске, на что это влияет?

 

 
Это так пытались сказать, что нажатие на клавиатуре кнопки со слешем активирует строку поиска

 
и кстати привычное нажатие Esc не отключает поиск :-)

это видимо план работы веб-отдела на следующий месяц 

посмотрите как сделан поиск на других (смежных сайтах)..Binance - подводишь указатель мыша к ясной иконке поиска - появляется поле ввода и форма поиска. Без необходимости жать / или куда-то кликать. (кстати, насколько удобно нажать / в телефоне или планшете?)

 
Да гугл как-бы и не нужен, а вот чтобы в поиске участвовали не только фразы, но и коды - было-бы замечательно, и со всех секций форума

Также работает.

 

Зачем сделали меню для разделов? Всё же умещалось.


 
Хм... Разные мониторы.

Первый:


Второй:


