Как Вам новое оформление сайта? - страница 169
Тоже непонятно. Вроде в первом сообщении задали вопрос, люди пишут, что конкретно не так, а ничего не меняется. Во всяком случае в лучшую сторону.
Так видите же что ресурс активно людей на свои вакансии ищет - возможно сказывается дикая нехватка специалистов по данному направлению...
Исправьте, пожалуйста, статистику продукта.
Изменился поиск, стал в более удобном месте.
Вопрос: Зачем нужно добавлять слеш в поиске, на что это влияет?
Это так пытались сказать, что нажатие на клавиатуре кнопки со слешем активирует строку поиска
и кстати привычное нажатие Esc не отключает поиск :-)
это видимо план работы веб-отдела на следующий месяц
---
посмотрите как сделан поиск на других (смежных сайтах)..Binance - подводишь указатель мыша к ясной иконке поиска - появляется поле ввода и форма поиска. Без необходимости жать / или куда-то кликать. (кстати, насколько удобно нажать / в телефоне или планшете?)
Да гугл как-бы и не нужен, а вот чтобы в поиске участвовали не только фразы, но и коды - было-бы замечательно, и со всех секций форума
Также работает.
Зачем сделали меню для разделов? Всё же умещалось.
Хм... Разные мониторы.
Первый:
Второй: