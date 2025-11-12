Как Вам новое оформление сайта? - страница 70

Sergey Golubev:

...

---------------- 

Я вчера профиксил таким способом -

Отлогинился и залогинился на форуме, потом из Метатрейдера послал сам себе личное тестовой сообщение, потом нажал на линк своего профайла в сообщении.
И все исправилось.

У многих прошло само (они отлогинились с форума и залогинились снова).
Но есть и такие (мой пример выше) - у которых не получается.

 
Vladislav Andruschenko:
Уважаемая администрация. 
Есть проблема в письмах. 
Когда скачиваешь любой продукт с маркета, то через время приходит письмо на почту с просьбой оставить отзыв. 
Но ссылка оставить отзыв не работает . Ведёт на 404. 

Проверим и исправим.

Спасибо за сообщение!

 
С личными сообщениями разбираемся.
 
MetaQuotes:
С личными сообщениями разбираемся.

Заработало. Спасибо.

 
Vladimir Karputov:

Заработало. Спасибо.


не совсем.

Сообщения от System дублируются.


Файлы:
2020-09-23_14-09-04.png  130 kb
 

При покупке продукта (продавцу), начало приходить и описание купленного продукта.
По моему скромному мнению - это излишне, напоминать мне описание моих продуктов и предлагать его купить.
Ну и визуально занимает много места в сообщениях.

и при комментировании та же история

1

 
Taras Slobodyanik:

При покупке продукта (продавцу), начало приходить и описание купленного продукта.
По моему скромному мнению - это излишне, напоминать мне описание моих продуктов и предлагать его купить.
Ну и визуально занимает много места в сообщениях.

и при комментировании та же история


Это просто замена ссылки. Во всех лс сообщениях. 
То что это не удобно от system я полностью согласен. 
Неудобно читать и отделять сообщения о новых комментариях. 
Может быть глаз привык по другому. 
 

Решил индикатор, что был бесплатным пару лет, сделать платным. После чего с него "слетели" все оценки, точнее, на самом индикаторе перестали отображаться звездочки. Сделал его опять бесплатным, но звездочки не восстановились. Нельзя ли это как-то исправить?

Файлы:
SSS.png  112 kb
 
Я вот сейчас подумал и решил что это логично. 
Если были получены бесплатные отзывы, то они не должны переходить на платную версию.  Всп таки это маркетинг. Хотя конечно оценивают же программу ? 
Иначе можно набить себе отзывов, а потом сделать цену. 
Теперь я понял, почему многие начали жаловаться на то, что отзывы не отображаются . Видать это были бесплатные отзывы. Имхо. 
 
Vladislav Andruschenko:
Я вот сейчас подумал и решил что это логично. 
Если были получены бесплатные отзывы, то они не должны переходить на платную версию.  Всп таки это маркетинг. Хотя конечно оценивают же программу ? 
Иначе можно набить себе отзывов, а потом сделать цену. 
Теперь я понял, почему многие начали жаловаться на то, что отзывы не отображаются . Видать это были бесплатные отзывы. Имхо. 

Так многие раньше и делали. Только отзывы я себе сам не набивал. И потом я программу опять в бесплатную перевел, а отзывы "КУ-КУ".

