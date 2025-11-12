Как Вам новое оформление сайта? - страница 70
Sergey Golubev:
...
----------------
Я вчера профиксил таким способом -
Отлогинился и залогинился на форуме, потом из Метатрейдера послал сам себе личное тестовой сообщение, потом нажал на линк своего профайла в сообщении.
И все исправилось.
У многих прошло само (они отлогинились с форума и залогинились снова).
Но есть и такие (мой пример выше) - у которых не получается.
Уважаемая администрация.
Проверим и исправим.
Спасибо за сообщение!
С личными сообщениями разбираемся.
Заработало. Спасибо.
Заработало. Спасибо.
не совсем.
Сообщения от System дублируются.
При покупке продукта (продавцу), начало приходить и описание купленного продукта.
По моему скромному мнению - это излишне, напоминать мне описание моих продуктов и предлагать его купить.
Ну и визуально занимает много места в сообщениях.
и при комментировании та же история
Решил индикатор, что был бесплатным пару лет, сделать платным. После чего с него "слетели" все оценки, точнее, на самом индикаторе перестали отображаться звездочки. Сделал его опять бесплатным, но звездочки не восстановились. Нельзя ли это как-то исправить?
Я вот сейчас подумал и решил что это логично.
Так многие раньше и делали. Только отзывы я себе сам не набивал. И потом я программу опять в бесплатную перевел, а отзывы "КУ-КУ".