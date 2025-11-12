Как Вам новое оформление сайта? - страница 191
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Помогите понять полному *чайнику*
E_Meir, 2025.05.24 20:49Помогите пожалуйста, на сайте https://www.mql5.com/ru/quotes/metals/xauusd/chart
У меня все работает (график грузится, компьютер - не со смартфона).
У меня работает на десятке, а на семёрке - нет. Везде браузер Opera, но, понятно, что на семёрке уже обновлений браузера нет - версия устаревшая.
У меня на Windows 10 работает. Я просто увидел пост о том - что не работает, и в посте была ссылка. Я её открыл - и работает.
верните на сайт как было выделение, тот кто занимается этим его вообще убрать навсегда надо, и пинка сверху
надеюсь это не жена одного из
Не заметил изменений. Поясните, пожалуйста в чём ухудшение?
на сайте изменился шрифт не просмотренных сообщений
выделение изменили, зачем? кому вот заняться нечем там?кто изменил, пинка дайте так чтобы далеко летел и никогда не видели
Желательно скрин показать - я не заметил изменений. Может, дело в каких то настройках браузера?
на это и был расчет
Забавный баг по движку во вкладке продавец.
Если за 30 дней не было продаж, то во вкладке "Все" гистограмма отсутствует.
Убрали WM на пополнение и все как будто только им и пользовались..