У меня все работает (график грузится, компьютер - не со смартфона).

 
У меня работает на десятке, а на семёрке - нет. Везде браузер Opera, но, понятно, что на семёрке уже обновлений браузера нет - версия устаревшая.

 
У меня на Windows 10 работает. Я просто увидел пост о том - что не работает, и в посте была ссылка. Я её открыл - и работает.

  • компьютер Windows 10: Firefox, Хром, Opera, Microsoft Edge - работает; 
  • телефон Андроид 13 (Chrome) - работает;
  • телефон Андроид 9 (Chrome) - работает;
  • компьютер Windows 10: K-Meleon, slimbrowser и vivaldi (компьютер Windows 10) - не работает.
 

верните на сайт как было выделение, тот кто занимается этим его вообще убрать навсегда надо, и пинка сверху

надеюсь это не жена одного из

 
Не заметил изменений. Поясните, пожалуйста в чём ухудшение?

 
на сайте изменился шрифт не просмотренных сообщений

выделение изменили, зачем? кому вот заняться нечем там?

кто изменил, пинка дайте так чтобы далеко летел и никогда не видели
 
Желательно скрин показать - я не заметил изменений. Может, дело в каких то настройках браузера?

 
на это и был расчет

 

Забавный баг по движку во вкладке продавец.

Если за 30 дней не было продаж, то во вкладке "Все" гистограмма отсутствует.

Убрали WM на пополнение и все как будто только им и пользовались..


