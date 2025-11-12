Как Вам новое оформление сайта? - страница 88

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:

С пятницы у меня не появляются новые сообщения  в Избранное на панели. 

При выставлении в посте на форум моей картинки подставляется неизвестная мне картинка одна и та же, чужая. 

наверное дело в пятнице :-)

 
Перестала работать возможность добавить человека в друзья при нажатии на плюсик...
[Удален]  
Vladimir Pastushak:
Перестала работать возможность добавить человека в друзья при нажатии на плюсик...

нажал на +

 
Aleksandr Volotko:

нажал на +

Да но вот при нажатии на кнопку добавить ничего не происходит..

 

Исправили, спасибо за сообщение.

Мы перестраиваем/оптимизируем движок сайта и не всегда это происходит без последствий.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

 

кто нибудь пояснит про CodeBase, описания там и переводы (русская и иноязычные части сайта)

насколько сейчас вижу - если описание на русском языке, то соотв. код CodeBase не появляется в иных языковых разделах.

но в отличии от Маркета, отдельного способа "сделать перевод" в CodeBase тоже нет. 

Что-то как-то странно. Как предполагается презентовать код в другие части сайта ?

 
Maxim Kuznetsov:

кто нибудь пояснит про CodeBase, описания там и переводы (русская и иноязычные части сайта)

насколько сейчас вижу - если описание на русском языке, то соотв. код CodeBase не появляется в иных языковых разделах.

но в отличии от Маркета, отдельного способа "сделать перевод" в CodeBase тоже нет. 

Что-то как-то странно. Как предполагается презентовать код в другие части сайта ?

Раньше было так: как только код достигает определенной популярности, он размещается в других языках с соответствующим переводом. То есть автор кода на это никак не влиял и никак вмешаться в процесс не мог.

 
Vladimir Karputov:

Раньше было так: как только код достигает определенной популярности, он размещается в других языках с соответствующим переводом. То есть автор кода на это никак не влиял и никак вмешаться в процесс не мог.

хотел перевести описание на английский, но чё-то не нашёл как..ну да ладно

заодно посмотрел - CodeBase вообще у всех (ru/en/de/es...) практически разный, мало пересекается и с переводами/переключениями языка там плохо-плохо..

Можно найти код который есть в анго-язычной части и точно оригинал в русскоязычной. Если там нажать "переключение языка сайта на ru" - улетите в корень CodeBase. 

 
Maxim Kuznetsov:

хотел перевести описание на английский, но чё-то не нашёл как..ну да ладно

заодно посмотрел - CodeBase вообще у всех (ru/en/de/es...) практически разный, мало пересекается и с переводами/переключениями языка там плохо-плохо..

Можно найти код который есть в анго-язычной части и точно оригинал в русскоязычной. Если там нажать "переключение языка сайта на ru" - улетите в корень CodeBase. 

очень удручает что автору нельзя подправить иноязычную версию своего поста в codebase!

надеюсь однажды это допилят...

 
Aleksei Beliakov:
Если заказчик делает шаг в работе, в то время когда ты пишешь сообщение , оно удаляется.
Было бы здорово если бы этого не происходило. 
Это можно подправить?
1...818283848586878889909192939495...193
Новый комментарий