Как Вам новое оформление сайта? - страница 88
С пятницы у меня не появляются новые сообщения в Избранное на панели.
При выставлении в посте на форум моей картинки подставляется неизвестная мне картинка одна и та же, чужая.
наверное дело в пятнице :-)
Перестала работать возможность добавить человека в друзья при нажатии на плюсик...
нажал на +
нажал на +
Да но вот при нажатии на кнопку добавить ничего не происходит..
Исправили, спасибо за сообщение.
Мы перестраиваем/оптимизируем движок сайта и не всегда это происходит без последствий.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
кто нибудь пояснит про CodeBase, описания там и переводы (русская и иноязычные части сайта)
насколько сейчас вижу - если описание на русском языке, то соотв. код CodeBase не появляется в иных языковых разделах.
но в отличии от Маркета, отдельного способа "сделать перевод" в CodeBase тоже нет.
Что-то как-то странно. Как предполагается презентовать код в другие части сайта ?
Раньше было так: как только код достигает определенной популярности, он размещается в других языках с соответствующим переводом. То есть автор кода на это никак не влиял и никак вмешаться в процесс не мог.
хотел перевести описание на английский, но чё-то не нашёл как..ну да ладно
заодно посмотрел - CodeBase вообще у всех (ru/en/de/es...) практически разный, мало пересекается и с переводами/переключениями языка там плохо-плохо..
Можно найти код который есть в анго-язычной части и точно оригинал в русскоязычной. Если там нажать "переключение языка сайта на ru" - улетите в корень CodeBase.
очень удручает что автору нельзя подправить иноязычную версию своего поста в codebase!
надеюсь однажды это допилят...
Если заказчик делает шаг в работе, в то время когда ты пишешь сообщение , оно удаляется.