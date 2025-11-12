Как Вам новое оформление сайта? - страница 173

Renat Fatkhullin #:

На сайт приходит около 250к уникальных пользователей каждый день, которые имеют проблемы как с поиском, так и с пониманием, что делать дальше.

Поиск мы  будем дальше расширять, подстраивая под каждого пользователя, особенно зарегистрированного.

Фактически это будет командная навигационная строка, а не банальный поиск.

Через пару недель для вас она станет родной и вы перестанете ее замечать - такова психология реакции на изменения.

Отлично!

Ренат, рассмотрите пожалуйста вариант хоть немного убрать контраст, если это возможно. Реально, на большом мониторе, а маленьких сейчас не бывает, очень режет глаз при переходе по страницам.

Спасибо!


 
На форум лайки завезли
 
Vitaliy Kuznetsov #:
На форум лайки завезли

Теперь можно гавкнуть.

Смайликов не хватает и гифок с цветочками. Форум технический, а таких важных деталей нет.

 
Vitaliy Kuznetsov #:
На форум лайки завезли
чё только лайки, а дизлайки где, где минусы, палец вниз, не нравится, чтоб оценивать нужно видеть сколько поставили плюсов и минусов, вон на пикабушечке соцэксперимент провели и минусы убрали и всё и пиз...
 
Aleksey Semenov #:
чё только лайки, а дизлайки где

А если подумать? Все крупные конторы, что вводили дизлайки, потом их убирали. Люди тащат негатив в сеть. Пусть себе оставят. Тут либо лайк, либо коммент, либо прошёл мимо.

 

как всегда, всё наполовину.. :-)

лайки теперь есть, а что-бы они значали, на что влияют и где-бы их видеть ?

лайкну я например сейчас топик-стартера. Ему уведомление прилетит ?? У него какая-то цифра в профиле поменяется и её можно посмотреть ?? и она что-то значит кроме чем ничего

пояснительная бригада нужна. 

 
Maxim Kuznetsov #:

как всегда, всё наполовину.. :-)

лайки теперь есть, а что-бы они значали, на что влияют и где-бы их видеть ?

лайкну я например сейчас топик-стартера. Ему уведомление прилетит ?? У него какая-то цифра в профиле поменяется и её можно посмотреть ?? и она что-то значит кроме чем ничего

пояснительная бригада нужна. 

а по-моему все ясно. Необходимый минимум. Как в Ютубе. 
Лайк - цифра увеличилась. Никаких уведомлений и никакой инфы, кто лайкнул. Большего и не надо. Именно об этом просил 6 лет назад.
Причем, самому тоже можно лайкать себя любимого. Это, конечно, спорный момент. Хотя в Ютубе так же. 


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исчез раздел "Сервисдеск"

Nikolai Semko, 2018.08.09 21:06

Да я против системы с минусованием. Негатив не нужен на форуме, он ведет к конфронтациям. 
Но если я зашел на форум и вижу схватку двух участников, то могу кому-то поставить большой палец вверх 👍, если хочу его поддержать. 
Воинствующий невежда, после того как увидит, что у его оппонента 18*👍, а у него всего 3, то сам дистанцируется и впредь будет более аккуратным в суждениях и фильтровать свой базар.

Это и есть третейское судейство и саморегуляция.

 
ерунда -- лайки на бестолковые посты пустого потока сознания -- выделить информационное качество может только эксперт -- лайки, оценки от не экспертного большинства только сбивают с толку.
 

список статей в разделе Статьи -- кто-то может его нормально читать? -- картинки, преимущественного тёмного фона -- на котором едва читается название статьи.

запредельная нагрузка на попытку прочтения названий нескольких статей.

со списком статей можно работать, если задать поиск -- костыльно, но только так появляется читаемый список.

 
Maxim Kuznetsov #:

как всегда, всё наполовину.. :-)

лайки теперь есть, а что-бы они значали, на что влияют и где-бы их видеть ?

лайкну я например сейчас топик-стартера. Ему уведомление прилетит ?? У него какая-то цифра в профиле поменяется и её можно посмотреть ?? и она что-то значит кроме чем ничего

пояснительная бригада нужна. 

Можно было бы также ввести единицы благодарности в денежном выражении. Один клик — одна минимальная единица (например один цент). На практике нигде не встречалось, но в теории было бы полезно, особенно в разделах "вопросы новичков". Новичок задают вопрос, а есть те, кто тратит свое время и отвечает. Tак почему бы не сказать спасибо в денежных единицах? Потратил время на копание документации и не нашел ответа, но получаю нужный ответ на форуме и радостно нажимаю 20 кликов благодарности. Что-то вроде того.

