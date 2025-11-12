Как Вам новое оформление сайта? - страница 173
На сайт приходит около 250к уникальных пользователей каждый день, которые имеют проблемы как с поиском, так и с пониманием, что делать дальше.
Поиск мы будем дальше расширять, подстраивая под каждого пользователя, особенно зарегистрированного.
Фактически это будет командная навигационная строка, а не банальный поиск.
Через пару недель для вас она станет родной и вы перестанете ее замечать - такова психология реакции на изменения.
Отлично!
Ренат, рассмотрите пожалуйста вариант хоть немного убрать контраст, если это возможно. Реально, на большом мониторе, а маленьких сейчас не бывает, очень режет глаз при переходе по страницам.
Спасибо!
На форум лайки завезли
Теперь можно гавкнуть.
Смайликов не хватает и гифок с цветочками. Форум технический, а таких важных деталей нет.
На форум лайки завезли
чё только лайки, а дизлайки где
А если подумать? Все крупные конторы, что вводили дизлайки, потом их убирали. Люди тащат негатив в сеть. Пусть себе оставят. Тут либо лайк, либо коммент, либо прошёл мимо.
как всегда, всё наполовину.. :-)
лайки теперь есть, а что-бы они значали, на что влияют и где-бы их видеть ?
лайкну я например сейчас топик-стартера. Ему уведомление прилетит ?? У него какая-то цифра в профиле поменяется и её можно посмотреть ?? и она что-то значит кроме чем ничего
пояснительная бригада нужна.
а по-моему все ясно. Необходимый минимум. Как в Ютубе.
Лайк - цифра увеличилась. Никаких уведомлений и никакой инфы, кто лайкнул. Большего и не надо. Именно об этом просил 6 лет назад.
Причем, самому тоже можно лайкать себя любимого. Это, конечно, спорный момент. Хотя в Ютубе так же.
Исчез раздел "Сервисдеск"
Nikolai Semko, 2018.08.09 21:06
Да я против системы с минусованием. Негатив не нужен на форуме, он ведет к конфронтациям.Это и есть третейское судейство и саморегуляция.
Но если я зашел на форум и вижу схватку двух участников, то могу кому-то поставить большой палец вверх 👍, если хочу его поддержать.
Воинствующий невежда, после того как увидит, что у его оппонента 18*👍, а у него всего 3, то сам дистанцируется и впредь будет более аккуратным в суждениях и фильтровать свой базар.
список статей в разделе Статьи -- кто-то может его нормально читать? -- картинки, преимущественного тёмного фона -- на котором едва читается название статьи.
запредельная нагрузка на попытку прочтения названий нескольких статей.
со списком статей можно работать, если задать поиск -- костыльно, но только так появляется читаемый список.
Можно было бы также ввести единицы благодарности в денежном выражении. Один клик — одна минимальная единица (например один цент). На практике нигде не встречалось, но в теории было бы полезно, особенно в разделах "вопросы новичков". Новичок задают вопрос, а есть те, кто тратит свое время и отвечает. Tак почему бы не сказать спасибо в денежных единицах? Потратил время на копание документации и не нашел ответа, но получаю нужный ответ на форуме и радостно нажимаю 20 кликов благодарности. Что-то вроде того.