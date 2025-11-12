Как Вам новое оформление сайта? - страница 11

:-) ух на андроиде поменяли сервисное меню сайта, гораздо удобнее и главное работает, респект
 
Да, нормально получилось, только нет портфеля и уведомления о новых сообщениях в личке. Добавьте, плз.
 
Уведомление о новых сообщениях есть. У Вас очевидно стоит повышенный масштаб отображения страниц в браузере, поэтому этот значок перекрывается картинкой логотипа. Я уже писал об этой проблеме для слепых пользователей, но решения от техподдержки не получил. Приходится портить свое зрение дальше, читая на мелком масштабе.
 
Мобильным браузером не пользуюсь, а для ПК/лэптопа эту проблему порешил одной строкой кода - см картинки. Могу поделиться, если скажете каким браузером пользуетесь

Файлы:
ST1.png  294 kb
ST2.png  144 kb
ST3.png  307 kb
 
класс!!!))
 
Хотелось бы в личном кабинете видеть обновление в работах по аналогии с новыми сообщениями в теме. Дело в том, что на низком разрешении экрана (1024 на 600) не видны пиктограммы в верхнем левом углу.
 

Что-то дизайнер сайта беспокойный какой-то попался.

 

Значок отсутствия сообщений теперь выделенный -- словно сообщения пришли -- ещё и как бельмо в правой части сайта (яркий грязно-желтый объект постоянно привлекает внимание и снять его нельзя).

Был ненавязчивый значок -- пришло сообщение -- яркий значок -- просмотрели сообщения -- снова ненавязчивый. 

 
да и я тоже подрываюсь - ощущение как будто что-то непрочитанное

непонятно зачем вообще этот значок?

понятно если есть новые сообщение то он должен появится, ок

но зачем он нужен если новых сообщений НЕТ ??? 

 

в догонку про оформление тем форума

почему обновленные/непрочитанные темы не выделяются жирным шрифтом?

во всем мире на всех форумах стало нормой де факто - непрочитанное отмечать болдом

mql5 единственное исключение 

 
Солидарен, по поводу значка сообщений - сейчас тупо искал новое сообщение, но не нашел, а время то потратил...
