Как Вам новое оформление сайта? - страница 11
Да, нормально получилось, только нет портфеля и уведомления о новых сообщениях в личке. Добавьте, плз.
Уведомление о новых сообщениях есть. У Вас очевидно стоит повышенный масштаб отображения страниц в браузере, поэтому этот значок перекрывается картинкой логотипа. Я уже писал об этой проблеме для слепых пользователей, но решения от техподдержки не получил. Приходится портить свое зрение дальше, читая на мелком масштабе.
Мобильным браузером не пользуюсь, а для ПК/лэптопа эту проблему порешил одной строкой кода - см картинки. Могу поделиться, если скажете каким браузером пользуетесь
Что-то дизайнер сайта беспокойный какой-то попался.
Значок отсутствия сообщений теперь выделенный -- словно сообщения пришли -- ещё и как бельмо в правой части сайта (яркий грязно-желтый объект постоянно привлекает внимание и снять его нельзя).
Был ненавязчивый значок -- пришло сообщение -- яркий значок -- просмотрели сообщения -- снова ненавязчивый.
да и я тоже подрываюсь - ощущение как будто что-то непрочитанное
непонятно зачем вообще этот значок?
понятно если есть новые сообщение то он должен появится, ок
но зачем он нужен если новых сообщений НЕТ ???
в догонку про оформление тем форума
почему обновленные/непрочитанные темы не выделяются жирным шрифтом?
во всем мире на всех форумах стало нормой де факто - непрочитанное отмечать болдом
mql5 единственное исключение