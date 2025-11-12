Как Вам новое оформление сайта? - страница 116

Vladimir Karputov #:

Так это защита - email в виде картинке, а текст в картинке исковерканный. Защита от ботов. Кстати, ни Ghrome ни Edge этой кнопки не видят.


Дак в чём смысл если на картинке чужой адрес?

 
Alexander Puzanov #:


Дак в чём смысл если на картинке чужой адрес?

Каринка имеет url - он настоящий. А текст на картинке фейковый для защиты от ботов.

 
Vladimir Karputov #:

Каринка имеет url - он настоящий. А текст на картинке фейковый для защиты от ботов.


Там нет URLа


Ладно, просто выключу в настройках

 
Не нравится.  Вы встаньте на место практика, для которого важна торговля. Вот открывает он терминал после обновления и... на что жать? Нужно вместо того, чтобы в ПРИВЫЧНОМ окружении торговать, ломать голову, что значат эти значки. Кому это надо? Что это даёт пользователю, кроме отвлечения его от ГЛАВНОГО?

 
Gennadiy Stanilevych #:
Мне очень нравится. Отлично сделали!

Что именно так Вам понравилось? Как изменило Вашу ПРИВЫЧНУЮ работу с терминалом?

Мне очень не нравится, когда из деловой программы делают детские игрушки меняя скины, значки, расположение элементов. Это отвлекает от ГЛАВНОГО- привычной устоявшейся торговли. Или я что-то не понимаю?

 
ElenaFxPro4 #:

Не нравится.  Вы встаньте на место практика, для которого важна торговля. Вот открывает он терминал после обновления и... на что жать? Нужно вместо того, чтобы в ПРИВЫЧНОМ окружении торговать, ломать голову, что значат эти значки. Кому это надо? Что это даёт пользователю, кроме отвлечения его от ГЛАВНОГО?

Уважаемая, вы название темы читали, в которой пишете?
 

Пожалуйста ДАЙТЕ настройку чтобы я мог принудительно СНИМАТЬ эти сообщения:

Со вчерашнего дня эти сообщения НЕВОЗМОЖНО снять!

 
Прошу сделать подгрузку истории чата минимум за последний месяц - убийственно сидеть и листать чат час в поисках файла, переданного в прошлом месяце собеседником.
 
Vladimir Karputov #:

Пожалуйста ДАЙТЕ настройку чтобы я мог принудительно СНИМАТЬ эти сообщения:

Со вчерашнего дня эти сообщения НЕВОЗМОЖНО снять!

У меня всё работает нормально. 

 
Vladimir Karputov #:

Пожалуйста ДАЙТЕ настройку чтобы я мог принудительно СНИМАТЬ эти сообщения:

Со вчерашнего дня эти сообщения НЕВОЗМОЖНО снять!

В общем вылечил, но: закрыть пришлось все вкладки mql5.com. Вычистить куки браузера. Прощелкать все сообщения в терминале. Закрыть терминал. Закрыть браузер. На всякий случай закрыть и MetaEditor. В моём представлении это немного длинный путь для того, чтобы убрать висящие оповещения ...

