Как Вам новое оформление сайта? - страница 116
Так это защита - email в виде картинке, а текст в картинке исковерканный. Защита от ботов. Кстати, ни Ghrome ни Edge этой кнопки не видят.
Дак в чём смысл если на картинке чужой адрес?
Каринка имеет url - он настоящий. А текст на картинке фейковый для защиты от ботов.
Там нет URLа
Ладно, просто выключу в настройках
Не нравится. Вы встаньте на место практика, для которого важна торговля. Вот открывает он терминал после обновления и... на что жать? Нужно вместо того, чтобы в ПРИВЫЧНОМ окружении торговать, ломать голову, что значат эти значки. Кому это надо? Что это даёт пользователю, кроме отвлечения его от ГЛАВНОГО?
Мне очень нравится. Отлично сделали!
Что именно так Вам понравилось? Как изменило Вашу ПРИВЫЧНУЮ работу с терминалом?
Мне очень не нравится, когда из деловой программы делают детские игрушки меняя скины, значки, расположение элементов. Это отвлекает от ГЛАВНОГО- привычной устоявшейся торговли. Или я что-то не понимаю?
Пожалуйста ДАЙТЕ настройку чтобы я мог принудительно СНИМАТЬ эти сообщения:
Со вчерашнего дня эти сообщения НЕВОЗМОЖНО снять!
У меня всё работает нормально.
В общем вылечил, но: закрыть пришлось все вкладки mql5.com. Вычистить куки браузера. Прощелкать все сообщения в терминале. Закрыть терминал. Закрыть браузер. На всякий случай закрыть и MetaEditor. В моём представлении это немного длинный путь для того, чтобы убрать висящие оповещения ...