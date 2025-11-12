Как Вам новое оформление сайта? - страница 159

А у меня немного другие ассоциации...

            

 
Denis Kirichenko #:

А у меня немного другие ассоциации...

            

если снять очки, то логотип похож на 

точнее на морду этого забавного зверька

 
Andrey Dik #:
Ощущения и вправду противоречивые от нового вида вкладки.
Может быть имеет смысл провести опрос.
Да признайтесь Андрей, что сочетания цветов не нравится.
Опрос чего - присвоения MQ звания иноагента?
 
Nikolai Semko #:
Да признайтесь Андрей, что сочетания цветов не нравится.
Опрос чего - присвоения MQ звания иноагента?

Даже не подумал о таком подтексте... хм. каждый действительно видит своё.

 
Nikolai Semko #:
Да признайтесь Андрей, что сочетания цветов не нравится.
Опрос чего - присвоения MQ звания иноагента?
Aleksey Vyazmikin #:

Даже не подумал о таком подтексте... хм. каждый действительно видит своё.

ага, удивительно, как можно было истолковать мой пост подобным образом.

Вообще, цветовая гамма на сайте подобрана очень грамотно, мне нравится.

Значок на вкладке мелкий естественно, поэтому должен, по моему мнению читаться интуитивно просто. Чем проще и понятней значок, тем лучше. А сейчас не понятно что изображено. Вначале я подумал, что это мордочка какого-то животного с полосой посредине.

Раньше было лучше и вижу, что не у одного меня такое мнение.

 
Andrey Dik #:

ага, удивительно, как можно было истолковать мой пост подобным образом.

Вообще, цветовая гамма на сайте подобрана очень грамотно, мне нравится.

Значек на вкладке мелкий естественно, поэтому должен, по моему мнению читаться интуитивно просто. Чем проще и понятней значек, тем лучше. А сейчас не понятно что изображено. Вначале я подумал, что это мордочка какого-то животного с полосой посредине.

Раньше было лучше и вижу, что не у одного меня такое мнение.

Мне так бутылочки нравятся, а цвета нет.

Может лучше так?

Лучше так.) fg92

 
Andrey Dik #:

ага, удивительно, как можно было истолковать мой пост подобным образом.

Вообще, цветовая гамма на сайте подобрана очень грамотно, мне нравится.

Значок на вкладке мелкий естественно, поэтому должен, по моему мнению читаться интуитивно просто. Чем проще и понятней значок, тем лучше. А сейчас не понятно что изображено. Вначале я подумал, что это мордочка какого-то животного с полосой посредине.

Раньше было лучше и вижу, что не у одного меня такое мнение.

Ну лично у меня только одна претензия к этому значку. Я предпочитаю темные темы, и в браузере тоже.
На темной теме чуваки по бокам сливаются с фоном и вижу только центрального чела. Это не айс с точки зрения UI
 
Nikolai Semko #:
Ну лично у меня только одна претензия к этому значку. Я предпочитаю темные темы, на в браузере тоже.
На темной теме чуваки по бокам сливаются с фоном и вижу только центрального чела. Это не айс с точки зрения UI

оно просто вот ну никак не ассоциируется ни с логотипом, ни с иконкой на окнах MetaTrader

найдите что-то общее..

 

 
Maxim Kuznetsov #:

оно просто вот ну никак не ассоциируется ни с логотипом, ни с иконкой на окнах MetaTrader

найдите что-то общее..

 

вот, на мордочку этого животного похоже.

 
Maxim Kuznetsov #:

оно просто вот ну никак не ассоциируется ни с логотипом, ни с иконкой на окнах MetaTrader

найдите что-то общее..

 

А кто сказал, что они должны ассоциироваться? 
Вовсе нет.
Старый логотип старперский, перегруженный, и уже абсолютно не вяжется с современными веяниями, где царит минимализм и лаконичность. 
