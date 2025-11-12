Как Вам новое оформление сайта? - страница 159
А у меня немного другие ассоциации...
если снять очки, то логотип похож на
точнее на морду этого забавного зверька
Да признайтесь Андрей, что сочетания цветов не нравится.
Даже не подумал о таком подтексте... хм. каждый действительно видит своё.
ага, удивительно, как можно было истолковать мой пост подобным образом.
Вообще, цветовая гамма на сайте подобрана очень грамотно, мне нравится.
Значок на вкладке мелкий естественно, поэтому должен, по моему мнению читаться интуитивно просто. Чем проще и понятней значок, тем лучше. А сейчас не понятно что изображено. Вначале я подумал, что это мордочка какого-то животного с полосой посредине.
Раньше было лучше и вижу, что не у одного меня такое мнение.
Мне так бутылочки нравятся, а цвета нет.
Может лучше так?
Лучше так.)
Ну лично у меня только одна претензия к этому значку. Я предпочитаю темные темы, на в браузере тоже.
оно просто вот ну никак не ассоциируется ни с логотипом, ни с иконкой на окнах MetaTrader
найдите что-то общее..
вот, на мордочку этого животного похоже.
оно просто вот ну никак не ассоциируется ни с логотипом, ни с иконкой на окнах MetaTrader
найдите что-то общее..