Как Вам новое оформление сайта? - страница 33

Alexey Volchanskiy:


Это точно, а то часто вот такое вижу. Особенно мешает в переписке в режиме чата с клиентом

Недавно задавали этот вопрос. Частые обновления сайта идут.
 

Вот что сделали чтобы не возникало вопросов


 
Сто лет в обед этому сообщению ;)
 
Ещё вчера небыло. Потому и возникали такие вопросы

Может быть временно было отключено?

 
Не, красная строка и правда давно сделана, но не всегда срабатывает. Именно позавчера у меня несколько раз выскакивало во время чата с клиентом
 
В редакторе статей все нормально, а там тексты подлиннее. В кодобазе тоже ни разу не замечал.

Вообще, при чем тут сайт, если закрывается браузер?


при том что браузер сам закрывается только на mql5 и больше нигде
 
Ок, вот я в четверг 2017.04.06 закинул в кодобазу два кода, каждый с пояснением на ну.... ну сейчас приведу копи-пасте, пока не опубликовали еще

Не было ни одного зависания или глюка
Браузер Яндекс

---------- вот текст, в принципе, не две строчки, я там еще долго редактировал - все полное мяу. Копирую, как есть, для примера. Пока на рассмотрении модератора, так что будут ли работать ссылки, не в курсах -----

SaveTicks

Alexey Volchanskiy | 6 апреля, 2017

Эксперт для записи тиковых котировок в формате CSV и BIN, гибкий выбор набора символов для записи

Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом формате CSV и бинарном. Файлы записываются в папку Mqll4\Files.

Описание форматов:

   CSV:   дата           время    bid        ask
            2017.04.06 11:48:36,1.06549,1.06553

   Binary: Последовательно записываются две структуры в бинарном виде - SYSTEMTIMEMqlTick  

SYSTEMTIME - стандартная структура Windows для хранения времени

struct SYSTEMTIME //Windows time structure
{
  ushort wYear;
  ushort wMonth;
  ushort wDayOfWeek;
  ushort wDay;
  ushort wHour;
  ushort wMinute;
  ushort wSecond;
  ushort wMilliseconds;
};

MqlTick - стандартная структура MQL5


Входные параметры:

Recording interval  - интервал записи тиков, миллисекунд.

The symbols chosen as... - метод выбора символов для записи

  • All symbols - запись всех символов, которые предоставляет брокер.
  • MarketWatch symbols - запись всех символов из окна "Обзор рынка".
  • Load list of symbols from file - набор символов загружается из файла

Name of file with all symbol names  - имя файла с набором символов, например "InputSymbolList.txt"

Format recording - формат записи, CSV или Binary, который описан выше

Time format - формат времени. Может записываться серверное время, в это случает точность 1 сек. Для большей точности используйте локальное время вашего компьютера, в этом случае точность будет до 1 мс.


Типичный алгоритм при выборе "Load list of symbols from file".

  1. Запустите советник с любыми параметрами, выгрузите советник.
  2. У вас появится файл "\MQL5\Files\AllSymbols_SaveTicks.txt", в котором будут записаны имена всех символов, предоставляемых брокером.
  3. Переименуйте его, например в "InputSymbolList.txt".
  4. Отредактируйте "InputSymbolList.txt", оставьте только нужные символы. В первой строчке должно быть число с количеством символов в файле. Смотрите пример в списке файлов для скачивания вверху этой страницы.
  5. Опять запустите советник с нужными настройками, будут записываться только символы из списка.
  6. Посмотрите в папке "\MQL5\Files\*****", там должны появиться файлы с названиями типа EURUSD_SaveTicks.csv.

 

Есть глючок в верхнем меню. На планшете с android 4.4.2 в браузере chrome 30.0.0.0 при альбомной ориентации нет пункта "форум". Ни самого пункта, ни пимпочек, на которые нужно кликнуть для появления спрятанных пунктов меню. Экран 1024х600. Скрин прилагается.

Но есть лайфхак, нужно повернуть планшет, чтобы меню свернулось, и тогда только можно добраться к форуму:


 
Нормальное.
Зачем так жирно выделять непрочитанные темы? 

ДАВАЙТЕ, МОЖЕТ, ЕЩЕ ТАК СООБЩЕНИЯ БУДЕМ ПИСАТЬ?

