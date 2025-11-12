Как Вам новое оформление сайта? - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это точно, а то часто вот такое вижу. Особенно мешает в переписке в режиме чата с клиентом
Вот что сделали чтобы не возникало вопросов
Вот что сделали чтобы не возникало вопросов
Сто лет в обед этому сообщению ;)
Ещё вчера небыло. Потому и возникали такие вопросы
Alexey Kozitsyn:
Это точно, а то часто вот такое вижу. Особенно мешает в переписке в режиме чата с клиентом
Недавно задавали этот вопрос. Частые обновления сайта идут.
Может быть временно было отключено?
Ещё вчера небыло. Потому и возникали такие вопросы
Может быть временно было отключено?
В редакторе статей все нормально, а там тексты подлиннее. В кодобазе тоже ни разу не замечал.
Вообще, при чем тут сайт, если закрывается браузер?
при том что браузер сам закрывается только на mql5 и больше нигде
при том что браузер сам закрывается только на mql5 и больше нигде
Ок, вот я в четверг 2017.04.06 закинул в кодобазу два кода, каждый с пояснением на ну.... ну сейчас приведу копи-пасте, пока не опубликовали еще
Не было ни одного зависания или глюка
Браузер Яндекс
---------- вот текст, в принципе, не две строчки, я там еще долго редактировал - все полное мяу. Копирую, как есть, для примера. Пока на рассмотрении модератора, так что будут ли работать ссылки, не в курсах -----
SaveTicks
Alexey Volchanskiy | 6 апреля, 2017
Эксперт для записи тиковых котировок в формате CSV и BIN, гибкий выбор набора символов для записи
Эксперт предназначен для записи тиковых котировок в текстовом формате CSV и бинарном. Файлы записываются в папку Mqll4\Files.
Описание форматов:
CSV: дата время bid ask
2017.04.06 11:48:36,1.06549,1.06553
Binary: Последовательно записываются две структуры в бинарном виде - SYSTEMTIME, MqlTick
SYSTEMTIME - стандартная структура Windows для хранения времени
MqlTick - стандартная структура MQL5
Входные параметры:
Recording interval - интервал записи тиков, миллисекунд.
The symbols chosen as... - метод выбора символов для записи
Name of file with all symbol names - имя файла с набором символов, например "InputSymbolList.txt"
Format recording - формат записи, CSV или Binary, который описан выше
Time format - формат времени. Может записываться серверное время, в это случает точность 1 сек. Для большей точности используйте локальное время вашего компьютера, в этом случае точность будет до 1 мс.
Типичный алгоритм при выборе "Load list of symbols from file".
Есть глючок в верхнем меню. На планшете с android 4.4.2 в браузере chrome 30.0.0.0 при альбомной ориентации нет пункта "форум". Ни самого пункта, ни пимпочек, на которые нужно кликнуть для появления спрятанных пунктов меню. Экран 1024х600. Скрин прилагается.
Но есть лайфхак, нужно повернуть планшет, чтобы меню свернулось, и тогда только можно добраться к форуму:
Зачем так жирно выделять непрочитанные темы?
ДАВАЙТЕ, МОЖЕТ, ЕЩЕ ТАК СООБЩЕНИЯ БУДЕМ ПИСАТЬ?