Довольно удобно для телефона.
 
Vladimir Gribachev:
было бы неплохо добавить возможность комментировать отзывы покупателей.

+1

 
Vladimir Pastushak:

+1

Такое уже рредлагали год, два.  Три назад. Не надейтесь. 
 

Когда нажимаешь в сигналах кнопку "Просадка", затем "Средства", страница на некоторое время зависает

В остальном - красиво

 

еще один маленький глюк нашел, вернее он делает много проблем. 


вот например печатаю текст, много печатаю и например даю переменные


CloseCloseififlalalala - закрывает когда лалала

и вот иногда, когда я копирую этот текст и вставляю сюда же - предыдущее сообщение стирается. 

не могу понять когда это происходит.


попробую воспроизвести

 

из всего про оформление сайта мне, честно, довольно было-бы спецификации API :-)

оффициальный.док: авторизация проходит так-то, получить список по разделу так-то и так далее. XMLSchema вот она. И прочая-прачая. Сайт более ориентирован на разработчиков, но вот этого самого минимума отчего-то нет :-)

промолчу про анонсы и релизы, которые причастные лица дают в рандомной ветке форума

 
Vladislav Andruschenko:
Не показывается выбор перевода в полной версии на телефоне 

Телефон, операционная система?

Пример на iPhone:


 
Vladimir Karputov:

Телефон, операционная система?

Android 7.0 Samsung s 8
 
Еще было бы хорошо видеть за что забанен человек, наводишь на ник если он забанен и видишь за что.
