Как Вам новое оформление сайта? - страница 52
было бы неплохо добавить возможность комментировать отзывы покупателей.
Когда нажимаешь в сигналах кнопку "Просадка", затем "Средства", страница на некоторое время зависает
В остальном - красиво
еще один маленький глюк нашел, вернее он делает много проблем.
вот например печатаю текст, много печатаю и например даю переменные
и вот иногда, когда я копирую этот текст и вставляю сюда же - предыдущее сообщение стирается.
не могу понять когда это происходит.
попробую воспроизвести
Не показывается выбор перевода в полной версии на телефоне
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Vladislav Andruschenko, 2018.02.04 17:01Android 7.0 Samsung s 8
из всего про оформление сайта мне, честно, довольно было-бы спецификации API :-)
оффициальный.док: авторизация проходит так-то, получить список по разделу так-то и так далее. XMLSchema вот она. И прочая-прачая. Сайт более ориентирован на разработчиков, но вот этого самого минимума отчего-то нет :-)
промолчу про анонсы и релизы, которые причастные лица дают в рандомной ветке форума
Телефон, операционная система?
Пример на iPhone:
Телефон, операционная система?
Пример на iPhone: