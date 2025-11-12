Как Вам новое оформление сайта? - страница 53

Как Вам новое оформление сайта?

Господа! Если честно, то сайт mql5 оформлен, функционален, удобен и т.д.  просто на высшем уровне! И это не  дифирамбы,  а  объективная  оценка.

Вы  просто  на  других  российских  ресурсах  давно  не были - не видели какие там паршивые, неудобные,  допотопные редакторы статей и весь остальной глючный  сервис.

Лет 10 назад зарегистрировался на investing.com и, в общем-то, с тех пор там и не был. Недавно  зашел, дайка, думаю, статью там выложу. Редактор там все той  же 10-летней давности. Работать с ним можно только с гугле хром и то с Win экспи. Замучился я в ихнем HTML редакторе свои картинки на место ставить (грузились в конец статьи). Закончил наконец (вечер убил), послал на проверку, а они  - отказать. Ну сослался я гиперссылкой там на свой продукт, можно было бы и ее убрать и опять послать статью на проверку. Но у них после отказа к редактированию статьи уже не вернешься.

Вывод  investing.com - на редкость паршивый сайт (понты одни) и я к ним больше не ногой. Я им статью  с методами статистического анализа рынка + теория неравновесных  процессов, а они отказать  и публикуют лабуду типа "прогнозов": "если от этой линии отскочит то пойдет сюда, а если пробет, то пойдет туда" (прогноз и туда и сюда - развод).     


Спасибо персоналу сайта  mql5 за высший сервис!

 
А если посты до форума доходят а потом не исчезают то вообще божественный, ага
 
В личных сообщениях кнопка переводчика не помещается.

Браузер:

в

 - масштаб 100%. Разрешение экрана 1366*768. Кнопка переводчика в личных сообщениях появляется если уменьшить масштаб браузера до 90%:



 
также и на мобилках. 

 
У меня сразу показывает. Все от расширения зависит, у меня 1920Х1080

 

В последнее время появилась такая неприятная ... эта... не знаю как назвать...

В общем: Заходишь в какую-то тему, нажимаешь стрелку "назад", возвращаешься нормально, но стрелка "вперёд" становится неактивной. И это происходит только на этом ресурсе. На всех остальных работает нормально, отсюда вывод: Проблема создана при очередном обновлении сайта.

Для информации:

Замечено-ли такое поведение на других эксплорерах? Или это только у меня???

 
На Google Chrome

Internernet Explorer


Windows 10 x64 нормально возвращается.

 
В хроме проблем нет. Назад возвращаюсь боковой кнопкой на мышке

 
Назад не проблема, а вот вернуться "вперёд", туда откуда нажимал "назад" не получается.

Последовательность действий:

Находясь на главной странице форума, нажимаете указатель в конце строки "Как Вам новое оформление сайта?" и попадаете на последнее не прочитанное сообщение.

Нажимаете, либо на мышке, либо на панели экплорера стрелку "Назад", возвращаетесь на главную страницу форума.

И вот после этого вам надо вернуться на последнюю страницу темы "Как Вам новое оформление сайта?". Везде работает и всегда работала на этом сайте, клавиша мышки и другие варианты кнопки "Вперёд", а теперь не работает.

