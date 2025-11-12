Как Вам новое оформление сайта? - страница 53
Как Вам новое оформление сайта?
Господа! Если честно, то сайт mql5 оформлен, функционален, удобен и т.д. просто на высшем уровне! И это не дифирамбы, а объективная оценка.
Вы просто на других российских ресурсах давно не были - не видели какие там паршивые, неудобные, допотопные редакторы статей и весь остальной глючный сервис.
Лет 10 назад зарегистрировался на investing.com и, в общем-то, с тех пор там и не был. Недавно зашел, дайка, думаю, статью там выложу. Редактор там все той же 10-летней давности. Работать с ним можно только с гугле хром и то с Win экспи. Замучился я в ихнем HTML редакторе свои картинки на место ставить (грузились в конец статьи). Закончил наконец (вечер убил), послал на проверку, а они - отказать. Ну сослался я гиперссылкой там на свой продукт, можно было бы и ее убрать и опять послать статью на проверку. Но у них после отказа к редактированию статьи уже не вернешься.
Вывод investing.com - на редкость паршивый сайт (понты одни) и я к ним больше не ногой. Я им статью с методами статистического анализа рынка + теория неравновесных процессов, а они отказать и публикуют лабуду типа "прогнозов": "если от этой линии отскочит то пойдет сюда, а если пробет, то пойдет туда" (прогноз и туда и сюда - развод).
Спасибо персоналу сайта mql5 за высший сервис!
А если посты до форума доходят а потом не исчезают то вообще божественный, ага
Этот позор скоро смоем с себя.
В личных сообщениях кнопка переводчика не помещается.
Браузер:
в
- масштаб 100%. Разрешение экрана 1366*768. Кнопка переводчика в личных сообщениях появляется если уменьшить масштаб браузера до 90%:
также и на мобилках.
У меня сразу показывает. Все от расширения зависит, у меня 1920Х1080
В последнее время появилась такая неприятная ... эта... не знаю как назвать...
В общем: Заходишь в какую-то тему, нажимаешь стрелку "назад", возвращаешься нормально, но стрелка "вперёд" становится неактивной. И это происходит только на этом ресурсе. На всех остальных работает нормально, отсюда вывод: Проблема создана при очередном обновлении сайта.
Для информации:
Замечено-ли такое поведение на других эксплорерах? Или это только у меня???
На Google Chrome
Internernet Explorer
Windows 10 x64 нормально возвращается.
В хроме проблем нет. Назад возвращаюсь боковой кнопкой на мышке
Назад не проблема, а вот вернуться "вперёд", туда откуда нажимал "назад" не получается.
Последовательность действий:
Находясь на главной странице форума, нажимаете указатель в конце строки "Как Вам новое оформление сайта?" и попадаете на последнее не прочитанное сообщение.
Нажимаете, либо на мышке, либо на панели экплорера стрелку "Назад", возвращаетесь на главную страницу форума.
И вот после этого вам надо вернуться на последнюю страницу темы "Как Вам новое оформление сайта?". Везде работает и всегда работала на этом сайте, клавиша мышки и другие варианты кнопки "Вперёд", а теперь не работает.