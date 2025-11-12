Как Вам новое оформление сайта? - страница 46

Renat Fatkhullin:

Прикольно так жить в режиме запроса оптимизации всего под себя в каждый момент своего мироощущения.

Но больно.


Должен быть индивидуальный подход к каждому клиенту... Шутка...

Мне просто не все равно...

 

Пробую применить стиль "жирный": после применений стиля "Жирный" курсор

улетает в левый верхний угол

  стиль "жирный"

 

Вставка картинки. После выбора картинки

курсор оказывается не в поле "Описание", а 

перескакивает в текст.

ОписаниеОписание

C:\Users\barab\Pictures\Screenpresso\2018-01-30_08h09_40.gif

 
Vladimir Karputov:

Описание


То же самое со вставкой кода - курсор не в поле ввода кода, а в тексте. Ну и код вставляется в текст, а не в поле ввода кода.

 
Alexey Viktorov:
Вот на что я могу не реагировать, так это наверное только на вставленный код простой портянкой. Просто не читаю такие посты. Соответственно не имею возможности что-либо посоветовать.

То-же портянки в ставленых кодах не очень уважаю.

Как совет к разработчикам: Ограничить размер блока кода по высоте и сделать ему авто добавление прокрутки при большом размере.

 
Konstantin Nikitin:

Вы не поняли: разговор от том, что код вставляется обычным текстом - то есть портянкой. И такую портянку никто не смотрит и не читает.
 
Vladimir Karputov:
Тут вы наверно не совсем прочитали. Я цитировал не зря.

Alexey Viktorov:

Разговор уже об опубликованных постах.

 
Artyom Trishkin:

То же самое со вставкой кода - курсор не в поле ввода кода, а в тексте. Ну и код вставляется в текст, а не в поле ввода кода.

С кодом вчера починили - тест:

//--- if number of items exceeded the size of visible area
   if(total==m_total_view+1)
     {
      //--- enable vertical scrollbar
      if(!VScrolled(true))
         return(false);
      //--- and immediately make it invisible (if needed)
      if(IS_VISIBLE && !OnVScrollShow())
         return(false);
     }
 
Konstantin Nikitin:

Тут вы наверно не совсем прочитали. Я цитировал не зря.

Разговор уже об опубликованных постах.

Для понимания: портянка:

Что еще не помешает.

Это если страница слишком большая, добавлять в правый верхний угол кнопку автоматической прокрутки верх. Скроллом не совсем удобно крутить ее.

Кстати подобное можно по всему сайту сделать.

