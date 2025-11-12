Как Вам новое оформление сайта? - страница 46
Прикольно так жить в режиме запроса оптимизации всего под себя в каждый момент своего мироощущения.
Но больно.
Должен быть индивидуальный подход к каждому клиенту... Шутка...
Мне просто не все равно...
Пробую применить стиль "жирный": после применений стиля "Жирный" курсор
улетает в левый верхний угол
Вставка картинки. После выбора картинки
курсор оказывается не в поле "Описание", а
перескакивает в текст.
Описание
То же самое со вставкой кода - курсор не в поле ввода кода, а в тексте. Ну и код вставляется в текст, а не в поле ввода кода.
Вот на что я могу не реагировать, так это наверное только на вставленный код простой портянкой. Просто не читаю такие посты. Соответственно не имею возможности что-либо посоветовать.
То-же портянки в ставленых кодах не очень уважаю.
Как совет к разработчикам: Ограничить размер блока кода по высоте и сделать ему авто добавление прокрутки при большом размере.
Вы не поняли: разговор от том, что код вставляется обычным текстом - то есть портянкой.
Тут вы наверно не совсем прочитали. Я цитировал не зря.
Вот на что я могу не реагировать, так это наверное только на вставленный код простой портянкой. Просто не читаю такие посты.
Разговор уже об опубликованных постах.
То же самое со вставкой кода - курсор не в поле ввода кода, а в тексте. Ну и код вставляется в текст, а не в поле ввода кода.
С кодом вчера починили - тест:
Для понимания: портянка:
//--- if number of items exceeded the size of visible area
if(total==m_total_view+1)
{
//--- enable vertical scrollbar
if(!VScrolled(true))
return(false);
//--- and immediately make it invisible (if needed)
if(IS_VISIBLE && !OnVScrollShow())
return(false);
}
Что еще не помешает.
Это если страница слишком большая, добавлять в правый верхний угол кнопку автоматической прокрутки верх. Скроллом не совсем удобно крутить ее.
Кстати подобное можно по всему сайту сделать.