Как Вам новое оформление сайта? - страница 139
Почему-то не вставляются короткие ролики с ютуба
Нормально вставляется. Может кодак какой-то не тот?
Он писал про shots с ютуба, вы же вставляете полноценное видео.
А что такое shots? Я однажды пытался найти способ как показать видео с указанного времени до указанного, но так и не нашёл. А если это просто обрезанный кусок и размещённый на ютубе, то чем он отличается от полноценного?
речь об аналоге сторис в инстаграм
у ютуба тоже есть такие короткие видосы отдельно, вот о них речь
А инстаграм это примерно как ютуб? Я понял…
В общем лопатить тырнет в поисках не нужной мне информации мне лениво и жалко бесцельно прожитых минут. А объяснить вкратце, так чтобы было просто понимание, видимо некому. Да и не надо…
Извини, я ответил до того как вы вставили картинку.
Что за срань в сообщениях?
Невозможно нормально ни прочитать ни написать сообщения!(
Разработчики АУ!, вы сами пробовали пользоваться вашими придумками?
Я сегодня понял причину. Если ссылку получить нажав сцильку «Поделиться» то адрес получается корявый. Если-же нажать ПКМ и «копировать url то будет нормально.
Это нереально.
Не нашел решения, сторонними поисками авторизация мешает, только если попросить разрабов добавить в штатный поиск зону своих сообщений.
метки добавляются при поделится, а копировать урл без меток видимо.