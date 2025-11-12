Как Вам новое оформление сайта? - страница 139

Почему-то не вставляются короткие ролики с ютуба


 
Нормально вставляется. Может кодак какой-то не тот?

 
Он писал про shots с ютуба, вы же вставляете полноценное видео.

 
А что такое shots? Я однажды пытался найти способ как показать видео с указанного времени до указанного, но так и не нашёл. А если это просто обрезанный кусок и размещённый на ютубе, то чем он отличается от полноценного?

речь об аналоге сторис в инстаграм

у ютуба тоже есть такие короткие видосы отдельно, вот о них речь

 
у ютуба тоже есть такие короткие видосы отдельно, вот о них речь

А инстаграм это примерно как ютуб? Я понял…

В общем лопатить тырнет в поисках не нужной мне информации мне лениво и жалко бесцельно прожитых минут. А объяснить вкратце, так чтобы было просто понимание, видимо некому. Да и не надо…

Извини, я ответил до того как вы вставили картинку.


 

Что за срань в сообщениях?

Невозможно нормально ни прочитать ни написать сообщения!(

Разработчики АУ!, вы сами пробовали пользоваться вашими придумками?

 
Я сегодня понял причину. Если ссылку получить нажав сцильку «Поделиться» то адрес получается корявый. Если-же нажать ПКМ и «копировать url то будет нормально.

Вот неправильный вариант

и вот нормальная ссылка https://youtu.be/j0-WsG8chOU

 
Это нереально.

Не нашел решения, сторонними поисками авторизация мешает, только если попросить разрабов добавить в штатный поиск зону своих сообщений.

 
метки добавляются при поделится, а копировать урл без меток видимо.

