Как Вам новое оформление сайта? - страница 115
В настройках - правильный, неправильный тут - https://www.mql5.com/ru/users/f2011
Скриншот можно? Пока не ясно о чем речь.
Это не мой eMail - что тут может быть неясно?
Нету такого :)
Почистите куки. Всегда можно ведь проверить страницу выйдя из профиля и зайдя анонимно.
А Вы часом галочку не ставили тут ?
Да. А что с ней?
Да. Теперь такой - тоже левый, точнее исковерканный
Так это защита - email в виде картинке, а текст в картинке исковерканный. Защита от ботов. Кстати, ни Ghrome ни Edge этой кнопки не видят.
Если у вас браузер на базе Хрома - сделайте масштаб страницы больше и оно проявится. Как суслик
PS Edge - то же самое
Неа. После 175% осталась видна только Страна.