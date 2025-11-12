Как Вам новое оформление сайта? - страница 115

Alexander Puzanov #:


В настройках - правильный, неправильный тут - https://www.mql5.com/ru/users/f2011

Скриншот можно? Пока не ясно о чем речь.

 
Vladimir Karputov #:

Это не мой eMail - что тут может быть неясно?

 
Alexander Puzanov #:



Нету такого :) 


Почистите куки. Всегда можно ведь проверить страницу выйдя из профиля и зайдя анонимно.

 
Alexander Puzanov #:



А Вы часом галочку не ставили тут ?

 
Vladimir Karputov #:

А Вы часом галочку не ставили тут ?


Да. А что с ней?

 
 
 
Vitaly Muzichenko #:
 


Да. Теперь такой - тоже левый, точнее исковерканный

 
Alexander Puzanov #:


Так это защита - email в виде картинке, а текст в картинке исковерканный. Защита от ботов. Кстати, ни Ghrome ни Edge этой кнопки не видят.

 
Vladimir Karputov #:

Нету такого :) 


Если у вас браузер на базе Хрома - сделайте масштаб страницы больше и оно проявится. Как суслик


PS Edge - то же самое

 
Alexander Puzanov #:


Неа. После 175% осталась видна только Страна.

