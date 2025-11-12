Как Вам новое оформление сайта? - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не выходит... В скобках, похоже, общее количество оценок, у меня стоит (10), но по факту у меня явно больше десяти оценок...
возможно у каждого сервиса свой вес
а где теперь кнопка Всех сообщений? подскажите пожалуйста
Вверху, возле колокольчика
Вверху, возле колокольчика
Спасибо, но это не та, я про ту, которая ведет к моим сообщениям на форуме и в раздел обсуждений моих продуктов спрашивал
Спасибо, но это не та, я про ту, которая ведет к моим сообщениям на форуме и в раздел обсуждений моих продуктов спрашивал
Слева "Публикации" -> "Все сообщения"
Благодарю, но там только те, в которых я топик стартер
не отображается колонка с количеством утилит, чтобы перейти посмотрет ьпрограммы на маркете.
Монитор 4к, 100%
когда меняешь масштаб, то блок появляется.
а я понял. Это у большинства так.
Не хватает активных ссылок на продукты продавца.
Жалко картинки из личного кабинета убрали, душа радовалась - у кого-то море, у кого-то горы, у кого-то и краткое графическое выражение его торговой идеи.
Жалко картинки из личного кабинета убрали, душа радовалась - у кого-то море, у кого-то горы, у кого-то и краткое графическое выражение его торговой идеи.
Вот это фокус. Стали видны хозяева бесполезных продуктов. Здорово придумали. Скоро сами хозяева продуктов почистят маркет, что бы не позориться.)