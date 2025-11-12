Как Вам новое оформление сайта? - страница 93

Новый комментарий
 
Maksim Neimerik:

не выходит... В скобках, похоже, общее количество оценок, у меня стоит (10), но по факту у меня явно больше десяти оценок...

возможно у каждого сервиса свой вес

 
Denis Nikolaev:
а где теперь кнопка Всех сообщений? подскажите пожалуйста

Вверху, возле колокольчика

 
Yevhenii Levchenko:

Вверху, возле колокольчика

Спасибо, но это не та, я про ту, которая ведет к моим сообщениям на форуме и в раздел обсуждений моих продуктов спрашивал

ььь
 
Denis Nikolaev:

Спасибо, но это не та, я про ту, которая ведет к моим сообщениям на форуме и в раздел обсуждений моих продуктов спрашивал

Слева "Публикации" -> "Все сообщения"
 
Serhii Shevchuk:
Слева "Публикации" -> "Все сообщения"

Благодарю, но там только те, в которых я топик стартер

 
теперь все темы на форуме, где что-то пишешь, надо добавлять в Избранное чтобы не потерять!?
[Удален]  
Зачем вы ерундой занимаетесь? Делать вам больше нечего?
 

не отображается колонка с количеством утилит, чтобы перейти посмотрет ьпрограммы на маркете.

Монитор 4к, 100%


когда меняешь масштаб, то блок появляется.


а я понял. Это у большинства так.

Не хватает активных ссылок  на продукты продавца. 

 

Жалко картинки из личного кабинета убрали, душа радовалась - у кого-то море, у кого-то горы, у кого-то и краткое графическое  выражение его торговой идеи.  

 
Aleksey Ivanov:

Жалко картинки из личного кабинета убрали, душа радовалась - у кого-то море, у кого-то горы, у кого-то и краткое графическое  выражение его торговой идеи.  

Вот это фокус. Стали видны хозяева бесполезных продуктов. Здорово придумали. Скоро сами хозяева продуктов почистят маркет, что бы не позориться.)

1...8687888990919293949596979899100...193
Новый комментарий