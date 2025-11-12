Как Вам новое оформление сайта? - страница 38
Достали спамеры рекламщики... Уже и модераторы подключились к распространению рекламы.
Можете самоудалиться с форума, а перед этим мне по ТЫкать.
По настоятельной просьбе: Ты зачем сюда встреваешь?
Люблю вести диалог с людьми с глухой деревни. Именно поэтому. Ответ устраивает?
Достали спамеры рекламщики... Уже и модераторы подключились к распространению рекламы.
Можете привести пример с указанием логинов модераторов, распространяющих спам?
Наверное я не совсем точно выразился, просто реклама не является спамом. Я реагировал на рекламу гугла и их браузера. Или меня считают настолько глупым что я не знаю этого браузера?
Для случаев, когда кажется - есть расширение для браузера Google Chrome: Google Переводчик - достаточно просто выделить текст и перевод покажется во всплывающем окошке.
Alexey Viktorov, 2017.05.06 08:24
Очень интересно, почему встроенный переводчик не переводит на русский?
Вот например тема https://www.mql5.com/ru/forum/191819 которая не переводится. На любой другой язык переводит, а на русский нет...
Sergey Golubev, 2017.05.06 08:39
Наверное потому, что в рус части форума все должно быть на русском (то есть, с рус на рус не переводится).
Также и в англ: если кто-то сделал пост на рус в англ части форума, то этот пост там на англ не перевести.
Alexey Viktorov, 2017.05.06 10:07Так-то я примерно это и подумал, но мне кажется это не правильно.
Тут, в вашем примере, это наверное потому, что пользователь писал на английском в рус части форума, но свой текст встроенным переводчиком (до нажатия "Добавить") не перевел.
А такая возможность есть, например, я пишу на английском тут в рус части, и потом перевожу:
И я написал по русски в англ части форума, и перевел встроенным переводчиком:
Перевод, конечно, машинный, но понятный.
Очень интересно, почему встроенный переводчик не переводит на русский?
Вот например тема https://www.mql5.com/ru/forum/191819 которая не переводится. На любой другой язык переводит, а на русский нет...
На форуме мы переводим только с текущего языка страницы. А вот в комментариях к продуктам и сигналам, где все пишут на разных языках, мы сначала определяем язык текста.
Подумаем, как поступать в данном случае.