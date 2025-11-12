Как Вам новое оформление сайта? - страница 38

Достали спамеры рекламщики... Уже и модераторы подключились к распространению рекламы.
 
Alexey Viktorov:
Можете самоудалиться с форума, а перед этим мне по ТЫкать.
 
Vitaly Muzichenko:
По настоятельной просьбе: Ты зачем сюда встреваешь?
 
Alexey Viktorov:
Люблю вести диалог с людьми с глухой деревни. Именно поэтому. Ответ устраивает?
 
Vitaly Muzichenko:
Ты не представляешь как точно ты угадал. Я действительно нахожусь в деревне Можайского района...
 
Alexey Viktorov:
Можете привести пример с указанием логинов модераторов, распространяющих спам?
 
Renat Fatkhullin:
Можете привести пример с указанием логинов модераторов, распространяющих спам?

Наверное я не совсем точно выразился, просто реклама не является спамом. Я реагировал на рекламу гугла и их браузера. Или меня считают настолько глупым что я не знаю этого браузера?

Vladimir Karputov:

Для случаев, когда кажется - есть расширение для браузера Google Chrome: Google Переводчик - достаточно просто выделить текст и перевод покажется во всплывающем окошке.
Sergey Golubev:

Тут, в вашем примере, это наверное потому, что пользователь писал на английском в рус части форума, но свой текст встроенным переводчиком (до нажатия "Добавить") не перевел.
А такая возможность есть, например, я пишу на английском тут в рус части, и потом перевожу:



И я написал по русски в англ части форума, и перевел встроенным переводчиком:



Перевод, конечно, машинный, но понятный.

Сергей, я всё это понимаю и при необходимости в состоянии перевести любым переводчиком. И писал я совсем без претензий. Если сделают хуже от этого не будет, а не сделают и не надо... Да и конкретный пост мне совсем не интересен, просто попавшийся вставил для примера. Не хочу Вас обидеть, но зачем меня учить если я не задаю вопросов?
 
Alexey Viktorov:

Очень интересно, почему встроенный переводчик не переводит на русский?

Вот например тема https://www.mql5.com/ru/forum/191819 которая не переводится. На любой другой язык переводит, а на русский нет...

На форуме мы переводим только с текущего языка страницы. А вот в комментариях к продуктам и сигналам, где все пишут на разных языках, мы сначала определяем язык текста.

Подумаем, как поступать в данном случае.

