Как Вам новое оформление сайта? - страница 168
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
График прироста в сигналах стал менее плавным (боле дёрганым) и выглядит некрасиво:
Необходимо вернуть как было.
Также нужно поменять местами цвет линий баланса и средств в тех же сигналах, чтобы синяя линия отражала изменения баланса, а зелёная — средств (как в тестере стратегий в терминале).
@Yuriy Bykov несколько дней назад уже писал об этой проблеме, но почему-то до сих пор не исправили.
График загрузки депозита построен неправильно в двух плоскостях - у меня загрузка была больше, но меньше по продолжительности, чем на графике. Лучше использовать гистограмму. И вообще, прошлый дизайн был лучше - убрали графики рассеивания - они были очень информативны!
Ошибка сайта
При поиске точно заданной фразы находясь в ру-секции - поиск работает
--
Находясь в en-секции - ничего нет.
Ошибка сайта
При поиске точно заданной фразы находясь в ру-секции - поиск работает
--
Находясь в en-секции - ничего нет.
Он не переведен на английский (нет там у него страницы на английском).
--------------
Например, этот переведен -
Поэтому он везде по поиску и есть как отдельная страница на языках.
--------------
А тот, который вы ищите - там страница только на русском, но есть стандартная форумная переводилка, но уже с русского текста/страницы:
Он не переведен на английский (нет там у него страницы на английском).
Но в поиске он должен участвовать на всех языках
Но в поиске он должен участвовать на всех языках
Они уже больше 10 лет не могут Googlee интегрировать в сайт.
Они уже больше 10 лет не могут Googlee интегрировать в сайт.
Да гугл как-бы и не нужен, а вот чтобы в поиске участвовали не только фразы, но и коды - было-бы замечательно, и со всех секций форума