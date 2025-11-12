Как Вам новое оформление сайта? - страница 168

Новый комментарий
 

График прироста в сигналах стал менее плавным (боле дёрганым) и выглядит некрасиво:

Необходимо вернуть как было.

Также нужно поменять местами цвет линий баланса и средств в тех же сигналах, чтобы синяя линия отражала изменения баланса, а зелёная — средств (как в тестере стратегий в терминале).

@Yuriy Bykov несколько дней назад уже писал об этой проблеме, но почему-то до сих пор не исправили. 

 
Мобильная версия страницы сигнала теперь вроде бы отлажена. Пока проблем не заметил.
 

График загрузки депозита построен неправильно в двух плоскостях - у меня загрузка была больше, но меньше по продолжительности, чем на графике. Лучше использовать гистограмму. И вообще, прошлый дизайн был лучше - убрали графики рассеивания - они были очень информативны!


 
Пропала возможность строить баланс прироста по месяцам! Либо нужно вернуть, либо сделать возможность зуммирования графиков!
 
Понятно же, что просадка и загрузка депозита не может превышать при нормальных условиях 100%, тогда почему бы сразу не сделать фиксированную шкалу? Тогда графики сигналов будут сопоставимыми, иначе это похоже на скрытие важности этих показателей для увеличения продаж - не хорошо!
 

Ошибка сайта

При поиске точно заданной фразы находясь в ру-секции - поиск работает

--

Находясь в en-секции - ничего нет.


 
Vitaly Muzichenko #:

Ошибка сайта

При поиске точно заданной фразы находясь в ру-секции - поиск работает

--

Находясь в en-секции - ничего нет.


Он не переведен на английский (нет там у него страницы на английском).

--------------

Например, этот переведен -

Поэтому он везде по поиску и есть как отдельная страница на языках.

--------------

А тот, который вы ищите - там страница только на русском, но есть стандартная форумная переводилка, но уже с русского текста/страницы:

 
Sergey Golubev #:

Он не переведен на английский (нет там у него страницы на английском).

Но в поиске он должен участвовать на всех языках

 
Vitaly Muzichenko #:

Но в поиске он должен участвовать на всех языках

Они уже больше 10 лет не могут Googlee интегрировать в сайт.

 
Volodymyr Zubov #:

Они уже больше 10 лет не могут Googlee интегрировать в сайт.

Да гугл как-бы и не нужен, а вот чтобы в поиске участвовали не только фразы, но и коды - было-бы замечательно, и со всех секций форума

1...161162163164165166167168169170171172173174175...193
Новый комментарий