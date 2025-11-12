Как Вам новое оформление сайта? - страница 39
Не могу понять, как на своей "стене" вставку сделать своего графика, сохраненного на это сайте? Кармана нет, ссылки так же нельзя добавлять...
Профиль ==> Настройки ==> Приватность ==> чекбокс на "Новые скриншоты"
Сидел и ждал, но чуда не произошло ...
Решил заглянуть в профиль модератора для достоверности информации, он постоянно пишет сообщения.
Проблема в том, что последние сообщения так-же застыли на дате 2017.06.05
Вопрос: Почему не обновляется "Все сообщения"?
Спасибо!
И уникальный форум превратился бы в "один из тысяч форумов-близнецов". Куда ни зайди - везде всё одинаково до тошноты. И, заметьте - здесь не просто форум, коих везде как махорки у дурака. Здесь связанные воедино сервисы с огромной базой данных, которыми одновременно пользуются не две-три сотни человек...
Не думаю, что уважающая себя компания должна использовать какие-то сторонние движи "от дяди Васи" для своего сайта и форума - не серьёзно, да и будет выглядеть как поделка блогера-студента.
Здесь не форум, здесь некий продвинутый чат, не более. Ветки уплывают в отстойник, хрен потом найдешь
У меня все нормально...
Сегодняшние сообщения начали появляться, и то не все, а только те, которые уже написаны после этого
А где предыдущие, а где за 6-е и 7-е число?