Как Вам новое оформление сайта? - страница 39

Не могу понять, как на своей "стене" вставку сделать своего графика, сохраненного на это сайте? Кармана нет, ссылки так же нельзя добавлять...

 
-Aleks-:

Не могу понять, как на своей "стене" вставку сделать своего графика, сохраненного на это сайте? Кармана нет, ссылки так же нельзя добавлять...


Профиль ==> Настройки ==> Приватность ==> чекбокс на "Новые скриншоты"

 
Sergey Dzyublik:

Профиль ==> Настройки ==> Приватность ==> чекбокс на "Новые скриншоты"

 

Так он будет все скрины публиковать - нет? А я хочу те, что я хочу - с описанием :)
[Удален]  
Уже несколько дней в заявках в друзья висит один человек. Проблема в том, что хоть добавляй его, хоть не добавляй - он все равно висит после обновления страницы. У кого-нибудь есть подобные проблемы?
 

Сидел и ждал, но чуда не произошло ...

Решил заглянуть в профиль модератора для достоверности информации, он постоянно пишет сообщения.

Проблема в том, что последние сообщения так-же застыли на дате 2017.06.05 

Вопрос: Почему не обновляется "Все сообщения"?


Спасибо!

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Мне кажется, ребята, отвечающие за сайт в отпуске. Косяк на косяке...
 
Artyom Trishkin:

И уникальный форум превратился бы в "один из тысяч форумов-близнецов". Куда ни зайди - везде всё одинаково до тошноты. И, заметьте - здесь не просто форум, коих везде как махорки у дурака. Здесь связанные воедино сервисы с огромной базой данных, которыми одновременно пользуются не две-три сотни человек...

Не думаю, что уважающая себя компания должна использовать какие-то сторонние движи "от дяди Васи" для своего сайта и форума - не серьёзно, да и будет выглядеть как поделка блогера-студента.


Здесь не форум, здесь некий продвинутый чат, не более. Ветки уплывают в отстойник, хрен потом найдешь
 
Vitaly Muzichenko:

Сидел и ждал, но чуда не произошло ...

Решил заглянуть в профиль модератора для достоверности информации, он постоянно пишет сообщения.

Проблема в том, что последние сообщения так-же застыли на дате 2017.06.05 

Вопрос: Почему не обновляется "Все сообщения"?


Спасибо!

Здесь "все сообщения" с самого рождения глючат. Сколько я ни писала и на форуме, и в сервис - решали, но потом глюк возобновлялся.
 
Vitaly Muzichenko:

Сидел и ждал, но чуда не произошло ...

Решил заглянуть в профиль модератора для достоверности информации, он постоянно пишет сообщения.

Проблема в том, что последние сообщения так-же застыли на дате 2017.06.05 

Вопрос: Почему не обновляется "Все сообщения"?


Спасибо!

У меня все нормально...


 
Alexey Volchanskiy:

У меня все нормально...

Сегодняшние сообщения начали появляться, и то не все, а только те, которые уже написаны после этого 


А где предыдущие, а где за 6-е и 7-е число?

