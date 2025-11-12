Как Вам новое оформление сайта? - страница 140
Я сегодня понял причину. Если ссылку получить нажав сцильку «Поделиться» то адрес получается корявый. Если-же нажать ПКМ и «копировать url то будет нормально.
Вот неправильный вариант
и вот нормальная ссылка https://youtu.be/j0-WsG8chOU
Сами по себе короткие ролики на ютубе - это не всегда "shorts".
Там в адресной строке у них есть название "shorts". Именно их не получается вставлять.
У меня пару часов назад по ПКМ на видео выходило такое меню, где "копировать ссылку" было неактивным
Сейчас попробовал уже другое видео, а там есть и такое меню - как выше и такое - как ниже (по очереди появляются после каждого ПКМ).
В URL и там и там /shorts/. Видимо, какие-то есть разновидности видео в этом разделе. И, правда, если можно выбрать "Копировать URL видео", то они здесь вставляются.
Почему низкий рейтинг вдруг стал - где вообще увидеть его калькуляцию?
Было объявление о технических работах.
Вроде как 3 часа субботы прошли..
Также прошу обратить внимание на проблему отображения системы личных сообщений: через компьютер личные сообщения видны, а через мобильные устройства с Android - нет.
Скриншот с компьютера
Скриншот с мобильного телефона
Aleksey Vyazmikin, 2022.09.18 11:02Кстати, про личные сообщения, часто бывает, что пишу то с одного компьютера, то с другого - раньше проблем не было - уходило все нормально, теперь же, как я понял, перед написанием сообщения надо обновить страницу, иначе чат просто зависает при отправке сообщения, к тому же сделали заморозку выделения текста, и что написал нельзя просто скопировать, когда уже понимаешь, что попал с этим багом.
А в личных сообщениях проверил. Вроде всё без изменений. И предыдущее сообщение можно выделить, и в текущем, набираемом сообщении выделяется нужный фрагмент без проблем.
Не выделяется в тот момент, когда происходит отправка сообщения. Если всё нормально, то это не увидеть, а если будет ошибка при отправке, то увидеть.