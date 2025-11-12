Как Вам новое оформление сайта? - страница 148
Вчера обновил советник, как обычно на его странице появилась информация о новой версии и дате публикации, но сегодня эта информация откатилась назад. Сейчас: "Текущая версия" - это старая версия до обновления и её дата публикации, в правках в разделе "Версии" новую версию вижу, статус опубликована.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
Aleksey Nikolayev, 2023.04.04 06:43
Для меня суть всегда в поиске отклонений цены от СБ. Эконометрика от финансовой стохастики отличается моделированием времени - в первом случае дискретное и непрерывное во втором, что приводит к довольно различной математике, но суть всё та же.
Вот достаточно стандартный пример такого поиска в рамках эконометрики статья1 и статья2. Подход как раз связан с поиском стационарности (в цене актива или в спреде) - то есть стационарность предполагается возможной лишь иногда и определяется как отклонение от более типичного СБ, а не является постоянным свойством как при изучении сигналов в ЦОС.
Для стохастики сложно привести простой но содержательный пример. Некоторой намёткой в этом направлении может служить моя статья по гэпам, поскольку исследуемое там распределение легче считается при непрерывном времени. А если предположить зависимость этого распределения от каких-нибудь признаков, то можно будет развить идею в направлении МО.
Что то опять с внешними ссылками, стопорятся на главной странице форума.
Странно, этой странице грузиться нормально, с ветки стопорится. Еще раз проверил. Только через копирование адреса ссылки смог.
Мое время 20:00. Почему крайнее положение мыши на графике и всплывающая подсказка на AUDUSD показывают 12:00 ? Куда пропали 8 часов?
При этом график франка в порядке, показывает 20:00.
Появилось вдруг: на сайте "завис" значок о яко-бы непрочитанном новом сообщении (1), но все сообщения прочитаны. Переходы по разным страницам профиля не решают проблему.
Так и продолжается этот баг (новых сообщений по факту нет, но шильдик висит; когда приходит новое сообщение/я, счетчик соответственно увеличивается, а после того как я их все прочитаю - возвращается к 1, но не нулю). Заходил на сайт под разными браузерами, в том числе заново логинился в приватном режиме, то есть без куков. Не помогает.
Почините, уже, плиз, сервер. Проблема небольшая, конечно, но постоянно на виду.
Было такое, я прошёлся по всем контактам в сообщениях, по группам каналам и личным перепискам. Исчезло.
Это признак того что где то есть не прочитанное сообщение.
Да, я так и сделал - промотал весь список контактов до конца. Но! Нигде зеленого "огонька" непрочитанного сообщения не было, и я никакие сообщения не открывал. Однако глюк пропал.
Поскольку он пропал без захода в сообщения, считаю, что это баг сервера.
Кнопку "Новый комментарий" можно перетащить в поле ответа, вот так:
Возможно, что уже многие заметили. Скриншоты к продуктам теперь переделывать...
// Проверил. Если загрузить картинку меньше размера экрана, то она отображается в лайтбоксе согласно пикселям.
// Если поставить FullHD, то если экран меньше, то лайтбокс станет меньше, т.о. вся картинка помещается в экран, даже если она больше.