Vladislav Andruschenko:

Мобильная версия

Застыл банер о Metatrader 5 на смартфоне.

он всплыл - я его закрыл, и он остался висеть "наполовину" 

:-) 



А если попытаться ткнуть в правый угол зависшего баннера: исчезнет?

 
Vladimir Karputov:

А если попытаться ткнуть в правый угол зависшего баннера: исчезнет?

Исчезнет, но полоса белая останется. После перезагрузки страницы, снова банер на половину. 

можно через хром симулировать ситуацию 


после закрытия и перегрузки страницы:

 
Ага. Я ночью об этом в Сервисдеск написал.
 
Спасибо за сообщение об ошибке.

Ошибка уже исправлена.

 

Умерла кодобаза: "Просмотреть код"


 
Скажите, почему пропали мои сообщения на форуме (первое от июля этого года, хотя писал и ранее), у всех так - проверьте?
 
Я вижу Ваши сообщения на форуме за июль этого года. Ранее нет. Свои вижу за 16 год.

 
Профиль трейдера
 
Alexandr Saprykin:

Я вижу Ваши сообщения на форуме за июль этого года.

А были и более ранние - за 2017 год например.

https://www.mql5.com/ru/forum/214911

 
У меня все мои сообщения на месте.

