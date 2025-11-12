Как Вам новое оформление сайта? - страница 62
Мобильная версия.
Застыл банер о Metatrader 5 на смартфоне.
он всплыл - я его закрыл, и он остался висеть "наполовину"
:-)
А если попытаться ткнуть в правый угол зависшего баннера: исчезнет?
А если попытаться ткнуть в правый угол зависшего баннера: исчезнет?
Исчезнет, но полоса белая останется. После перезагрузки страницы, снова банер на половину.
можно через хром симулировать ситуацию
после закрытия и перегрузки страницы:
Спасибо за сообщение об ошибке.
Ошибка уже исправлена.
Умерла кодобаза: "Просмотреть код"
Скажите, почему пропали мои сообщения на форуме (последнее от июля этого года, хотя писал и ранее), у всех так - проверьте?
Я вижу Ваши сообщения на форуме за июль этого года. Ранее нет. Свои вижу за 16 год.
Скажите, почему пропали мои сообщения на форуме (последнее от июля этого года, хотя писал и ранее), у всех так - проверьте?
https://www.mql5.com/ru/users/andy1968/publications/all
Я вижу Ваши сообщения на форуме за июль этого года.
А были и более ранние - за 2017 год например.
https://www.mql5.com/ru/forum/214911
А были и более ранние - за 2017 год например.
У меня все мои сообщения на месте.