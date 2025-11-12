Как Вам новое оформление сайта? - страница 30

Новый комментарий
 
transcendreamer:
При всем уважении ....... но всё-таки форум неудобный остался, и визуальном отношении и в функциональном..... почему бы не взять готовый стандартный движок и сделать привычный форумный интерфейс....
Ну как сказать, мне к примеру нравится форум в плане юзабилити, нет ничего лишнего, и вроде есть почти всё нужное, кроме кнопки "вернуться вверх", и ещё "одного" новшества.
 
Alexey Volchanskiy:

Виталий, у тебя руки под 2 метра??? У меня пара обычных "23 монитора, расстояние около 70 см

В том и дело, что Я не Кличко, и рука не 2 метра)

Очень часто нога закинута на полку стола, а это почти 70см от пола, и спинка стула откинута назад, то есть мышка находится в пределах размаха пол-руки, а клавиатура в пределах недосягаемости, и менять удобное  положение чтоб нажать кнопку "Home" ???, не, ну это перебор

 
Vitaly Muzichenko:

В том и дело, что Я не Кличко, и рука не 2 метра)

Очень часто нога закинута на полку стола, а это почти 70см от пола, и спинка стула откинута назад, то есть мышка находится в пределах размаха пол-руки, а клавиатура в пределах недосягаемости, и менять удобное  положение чтоб нажать кнопку "Home" ???, не, ну это перебор


Вмонтировать Home в подлокотник
 
Alexander Fedosov:

Вмонтировать Home в подлокотник

Проще купить крыску с программируемыми кнопками и одну из них запрограммировать кнопкой Home. У меня такая крыска, я очень ей доволен. К сожалению их больше не выпускают, просто не представляю как я буду без неё если она сломается...


 
Alexey Viktorov:

Проще купить крыску с программируемыми кнопками и одну из них запрограммировать кнопкой Home. У меня такая крыска, я очень ей доволен. К сожалению их больше не выпускают, просто не представляю как я буду без неё если она сломается...

Х6 - неплохая мышь, но без переключения скорости курсора.

У меня в разы моднее - Х7 Game (с кнопкой тройного выстрела!!!), запрогать можно, но не нужно, проще тогда: "Вмонтировать Home в подлокотник"

 
Vitaly Muzichenko:

Х6 - неплохая мышь, но без переключения скорости курсора.

У меня в разы моднее - Х7 Game (с кнопкой тройного выстрела!!!), запрогать можно, но не нужно, проще тогда: "Вмонтировать Home в подлокотник"

Пока моя жива, я и не пытаюсь искать ей замену. А запрограммированной кнопкой пользуюсь регулярно, очень облегчает в работе даже при написании кода, перейти в начало или конец строки.
 
Alexey Viktorov:

К сожалению их больше не выпускают, просто не представляю как я буду без неё если она сломается...

Не переживайте, программируемых многокнопов меньше не станет - их стимулируют онлайн-игрушки MMO


Vitaly Muzichenko:

У меня в разы моднее - Х7 Game (с кнопкой тройного выстрела!!!)

Это слегка устарело. В онлайн-стрелялках сейчас банят за полное использование возможностей A4Tech начиная с серии Bloody
 
Alexander Puzanov:

Не переживайте, программируемых многокнопов меньше не станет - их стимулируют онлайн-игрушки MMO


Это слегка устарело. В онлайн-стрелялках сейчас банят за полное использование возможностей A4Tech начиная с серии Bloody
Так мне-же не для стрелялок такая крыска нужна:-)
 

А это глюки нового оформления


или у меня что-то не так стало???

 
Alexey Viktorov:

А это глюки нового оформления


или у меня что-то не так стало???


Не только у Вас. Я создал пол-часа назад заявку

ФОРУМ: на новой странице темы отсутствует контент

Необработана, Начата: 2017.03.24 10:45, #1702732
1...232425262728293031323334353637...193
Новый комментарий