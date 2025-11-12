Как Вам новое оформление сайта? - страница 30
При всем уважении ....... но всё-таки форум неудобный остался, и визуальном отношении и в функциональном..... почему бы не взять готовый стандартный движок и сделать привычный форумный интерфейс....
Виталий, у тебя руки под 2 метра??? У меня пара обычных "23 монитора, расстояние около 70 см
В том и дело, что Я не Кличко, и рука не 2 метра)
Очень часто нога закинута на полку стола, а это почти 70см от пола, и спинка стула откинута назад, то есть мышка находится в пределах размаха пол-руки, а клавиатура в пределах недосягаемости, и менять удобное положение чтоб нажать кнопку "Home" ???, не, ну это перебор
Вмонтировать Home в подлокотник
Проще купить крыску с программируемыми кнопками и одну из них запрограммировать кнопкой Home. У меня такая крыска, я очень ей доволен. К сожалению их больше не выпускают, просто не представляю как я буду без неё если она сломается...
Х6 - неплохая мышь, но без переключения скорости курсора.
У меня в разы моднее - Х7 Game (с кнопкой тройного выстрела!!!), запрогать можно, но не нужно, проще тогда: "Вмонтировать Home в подлокотник"
К сожалению их больше не выпускают, просто не представляю как я буду без неё если она сломается...
Не переживайте, программируемых многокнопов меньше не станет - их стимулируют онлайн-игрушки MMO
У меня в разы моднее - Х7 Game (с кнопкой тройного выстрела!!!)
Не переживайте, программируемых многокнопов меньше не станет - их стимулируют онлайн-игрушки MMO
Это слегка устарело. В онлайн-стрелялках сейчас банят за полное использование возможностей A4Tech начиная с серии Bloody
А это глюки нового оформления
или у меня что-то не так стало???
Не только у Вас. Я создал пол-часа назад заявку
ФОРУМ: на новой странице темы отсутствует контент