Как Вам новое оформление сайта? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Куда кликнуть в своем профиле, чтобы друзей посмотреть?
Неужто вмиг всех друзей лишился? Да не может такого быть!!! :-)
Надо срочно, к ним за помощью обратиться... Подскажите, куда кликать?
Ctrl+колесо мыши - масштаб изменить. Тож однажды потерял.
Куда делся поиск???
Зашел в Code Base и не понятно, что и как здесь можно найти!?
И когда наконец в профиле, добавите раздел, в котором будут отображаться последние сообщения оставленные на форуме???
Раньше было предложено искать сообщения через поиск по логину, а сейчас и поиск куда то вырезали!
Куда делся поиск???
Зашел в Code Base и не понятно, что и как здесь можно найти!?
И когда наконец в профиле, добавите раздел, в котором будут отображаться последние сообщения оставленные на форуме???
Раньше было предложено искать сообщения через поиск по логину, а сейчас и поиск куда то вырезали!
Куда делся поиск???
Зашел в Code Base и не понятно, что и как здесь можно найти!?
И когда наконец в профиле, добавите раздел, в котором будут отображаться последние сообщения оставленные на форуме???
Раньше было предложено искать сообщения через поиск по логину, а сейчас и поиск куда то вырезали!
Нужен специалист по поиску поиска ;)
ты будешь, наверное, очень удивлён, когда и тебя из этой жизни вырежут...
У всех начинающих web дизайнеров любительского уровня, есть одна хроническая болезнь: на сайте придумывать необычные фокусы, чтобы показать свое превосходство.
У всех начинающих web дизайнеров любительского уровня, есть одна хроническая болезнь: на сайте придумывать необычные фокусы, чтобы показать свое превосходство.
а как вы отличаете дизайнеров любительского уровня от дизайнеров-профессионалов?