Как Вам новое оформление сайта? - страница 6

R0MAN:

Куда кликнуть в своем профиле, чтобы друзей посмотреть?

Неужто вмиг всех друзей лишился? Да не может такого быть!!! :-)

Надо срочно, к ним за помощью обратиться... Подскажите, куда кликать?

Ctrl+колесо мыши - масштаб изменить. Тож однажды потерял.
 
artmedia70:
Ctrl+колесо мыши - масштаб изменить. Тож однажды потерял.
Благодарю. Понял.
 

Куда делся поиск???

Зашел в Code Base и не понятно, что и как здесь можно найти!?

И когда наконец в профиле, добавите раздел, в котором будут отображаться последние сообщения оставленные на форуме???

Раньше было предложено искать сообщения через поиск по логину, а сейчас и поиск куда то вырезали!

 
  ты будешь, наверное, очень удивлён, когда и тебя из этой жизни вырежут...
 
Нужен специалист по поиску поиска ;)

 

 
zoritch:
  ты будешь, наверное, очень удивлён, когда и тебя из этой жизни вырежут...
Добрый ты
 
детский дизайн какой то стал, верните все как было.
 

У всех начинающих web дизайнеров любительского уровня, есть одна хроническая болезнь: на сайте придумывать необычные фокусы, чтобы показать свое превосходство.

 
Petros:

У всех начинающих web дизайнеров любительского уровня, есть одна хроническая болезнь: на сайте придумывать необычные фокусы, чтобы показать свое превосходство.

а как вы отличаете дизайнеров любительского уровня от дизайнеров-профессионалов? 

 
давно пора объединить форумы mql4 и mql5!!
