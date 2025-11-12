Как Вам новое оформление сайта? - страница 48
У меня у одного общения последние по пропадали?
Добрый день.
Обновленный редактор статей, который вчера залили на сайт, лучше предыдущего. По крайней мере возможность распахнуть редактируемый текст на весь экран - отлично. Но неужели нельзя дополнить хотя бы одной темной темой? Элементарной - черный фон/белый шрифт. Сложно?
При длительном редактировании реально глаза устают.
Удачи
Чёрный фон/белый шрифт, ИМХО - стиль "прощай зрение". Уж пусть будет всё в одном стандартном стиле.
Насчёт скинов - на кодерском форуме странновато что кто-то не может 'закодировать' собственный браузер. Особенно странно в свете ломовой пропаганды ООПинга, CSS - этож неразбавленный ООП
---
---Там где оператор вынужден часами пялиться в экран используют темный фон - зеленый на чёрном, белый на синем. Для чего лупят свет поярче в глаза тоже известно - не для пользы зрения. А если свет от фона поярче + напрягать глаза чтобы рассмотреть на нём букафки + принимать такие процедуры по 8 часов в день = это и будет самый яркий привет вашему зрению
Я ж написал "ИМХО". Не стоит спорить о вкусах и особенностях зрения каждого отдельного индивидуума.
ЗЫ. В своё время - в детстве, юности и периоде становления личности, прочёл уйму бумажной литературы - художественной, технической и периодической. Удивлён, что всё это было на светлой бумаге вопреки вашим утверждениям ;)
Новый стиль редактора покрасивее стал, вот бы еще разметка из word/excel сохранялась корректно вообще было бы отлично...
Неужели нельзя не наступать на одни и те же грабли при апдейте ?
такой косяк маленький глючек в хронике сайта: