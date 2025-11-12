Как Вам новое оформление сайта? - страница 48

Arkadii Zagorulko:
У меня у одного общения последние по пропадали? 
это обновление сайта. такое бывает. 
 
Vladimir Perervenko:

Добрый день.

Обновленный редактор статей, который вчера залили на сайт, лучше предыдущего. По крайней мере возможность распахнуть редактируемый текст на весь экран - отлично. Но неужели нельзя дополнить хотя бы одной темной темой?  Элементарной - черный фон/белый шрифт. Сложно?

При длительном редактировании реально глаза устают. 

Удачи

Чёрный фон/белый шрифт, ИМХО - стиль "прощай зрение". Уж пусть будет всё в одном стандартном стиле.

 
Там этого делать не стоит - статья будет на белом фоне, а автор статьи тут и верстальщик в одном флаконе, должен контролировать как оно будет выглядеть. Но никто же не мешает набирать текст в др редакторе с вашими настройками

Насчёт скинов - на кодерском форуме странновато что кто-то не может 'закодировать' собственный браузер. Особенно странно в свете ломовой пропаганды ООПинга, CSS - этож неразбавленный ООП

Там где оператор вынужден часами пялиться в экран используют темный фон - зеленый на чёрном, белый на синем. Для чего лупят свет поярче в глаза тоже известно - не для пользы зрения. А если свет от фона поярче + напрягать глаза чтобы рассмотреть на нём букафки + принимать такие процедуры по 8 часов в день = это и будет самый яркий привет вашему зрению
 
Alexander Puzanov:
Там этого делать не стоит - статья будет на белом фоне, а автор статьи тут и верстальщик в одном флаконе, должен контролировать как оно будет выглядеть. Но никто же не мешает набирать текст в др редакторе с вашими настройками

Насчёт скинов - на кодерском форуме странновато что кто-то не может 'закодировать' собственный браузер. Особенно странно в свете ломовой пропаганды ООПинга, CSS - этож неразбавленный ООП

Там где оператор вынужден часами пялиться в экран используют темный фон - зеленый на чёрном, белый на синем. Для чего лупят свет поярче в глаза тоже известно - не для пользы зрения. А если свет от фона поярче + напрягать глаза чтобы рассмотреть на нём букафки + принимать такие процедуры по 8 часов в день = это и будет самый яркий привет вашему зрению

Я ж написал "ИМХО". Не стоит спорить о вкусах и особенностях зрения каждого отдельного индивидуума.

ЗЫ. В своё время - в детстве, юности и периоде становления личности, прочёл уйму бумажной литературы - художественной, технической и периодической. Удивлён, что всё это было на светлой бумаге вопреки вашим утверждениям ;)

 
Согласен с этим, не представляю как юниксоиды сидят в черных консолях, у меня после черного фона и светлых букв в глазах всё рябит...
 

Новый стиль редактора покрасивее стал, вот бы еще разметка из word/excel сохранялась корректно вообще было бы отлично...

 
А мне больше вот такой "стиль нравится" (((
Неужели нельзя не наступать на одни и те же грабли при апдейте ?

 
 
Что-то я гиперссылку на слово из латинских букв никак не мог повесить. Выделение автоматом снимается и в самом низу теста просто появляется URL ссылки. Пришлось  ссылку вешать на слово из кириллицы. А раньше этих проблем не было.
 

такой косяк маленький глючек в хронике сайта:


