Просьба, увеличьте чуток шрифт сообщений, а то мелковат
В списке работ фриланса не видно персональных - это новая фича или баг? Если так и задумано - отлично! Только неплохо бы где-то отражалось что они таки есть - напр рядом со списком страниц
.
Не беспокойтесь, мы пока выкатили замену шрифта и будет еще несколько десятков обновлений в дизайне.
...
@Renat Fatkhullin, посмотрите заявку #1525485, пожалуйста.
Так обрадовался, когда увидел значок, оказалось что это не то, что хотелось-бы
Сделайте пожалуйста "прокрутку вверх", а то не удобно скролить каждый раз.
Спасибо!
А зачем скролить, если не секрет?
Чтоб перечитать сообщени(я/е) выше
С самого первого на странице?
Настолько регулярно, что нужна специальная кнопка?
С самого первого на странице?
Настолько регулярно, что нужна специальная кнопка?