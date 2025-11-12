Как Вам новое оформление сайта? - страница 28

Vitaly Muzichenko:


Просьба, увеличьте чуток шрифт сообщений, а то мелковат


Для меня вообще сейчас очень мелкий шрифт в личных сообщениях. Приходится на странице с сообщениями ctrl +  нажимать
 
Избранное починили. Спасибо.
 

В списке работ фриланса не видно персональных - это новая фича или баг? Если так и задумано - отлично! Только неплохо бы где-то отражалось что они таки есть - напр рядом со списком страниц

Renat Fatkhullin:

Не беспокойтесь, мы пока выкатили замену шрифта и будет еще несколько десятков обновлений в дизайне.

@Renat Fatkhullin, посмотрите заявку #1525485, пожалуйста.

 
Спасибо, что в личные сообщения вернули нормальный размер текста. А то на большом экране ну уж очень мелкий был.
 

Так обрадовался, когда увидел значок, оказалось что это не то, что хотелось-бы


Сделайте пожалуйста "прокрутку вверх", а то не удобно скролить каждый раз.

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

Так обрадовался, когда увидел значок, оказалось что это не то, что хотелось-бы


Сделайте пожалуйста "прокрутку вверх", а то не удобно скролить каждый раз.

Спасибо!

А зачем скролить, если не секрет?
 
Andrey Khatimlianskii:
А зачем скролить, если не секрет?
Чтоб перечитать сообщени(я/е) выше, полезно, когда на одной странице много кода, и находишься в самом низу, тогда нужно прокручивать не один "экран"
 
Vitaly Muzichenko:
Чтоб перечитать сообщени(я/е) выше

С самого первого на странице?

Настолько регулярно, что нужна специальная кнопка?

 
Andrey Khatimlianskii:

С самого первого на странице?

Настолько регулярно, что нужна специальная кнопка?

Довольно таки не редко, когда читаешь сообщения, то ниже появляется какое-то невразумительное, и вот тогда хочется подняться выше и почитать предыдущие ответы от автора.
