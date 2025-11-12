Как Вам новое оформление сайта? - страница 106

Новый комментарий
 

опять пароблема с добавлением картинок на сайт.

В любом браузере, в любом месте сайта (блог, форум, маркет)


При нажатии на иконку картинки и выборе картинки - не появляется окно подтверждения установки картинки.

Роаботает сильно через раз. 


Иногдап все ок работает. А иногда никак не хочет рабьотать. 

Знаю, что проблема не тьолько у меня.

Кеши чистил. ... 

 
Vladislav Andruschenko:

опять пароблема с добавлением картинок на сайт.

В любом браузере, в любом месте сайта (блог, форум, маркет)


При нажатии на иконку картинки и выборе картинки - не появляется окно подтверждения установки картинки.

Роаботает сильно через раз. 


Иногдап все ок работает. А иногда никак не хочет рабьотать. 

Знаю, что проблема не тьолько у меня.

Кеши чистил. ... 

Вродь работает...

Ту, что выше добавил перетаскиванием в окно редактора.

А вот эту - при помощи панели:


 
Vladislav Andruschenko:

опять пароблема с добавлением картинок на сайт.

В любом браузере, в любом месте сайта (блог, форум, маркет)


При нажатии на иконку картинки и выборе картинки - не появляется окно подтверждения установки картинки.

Роаботает сильно через раз. 


Иногдап все ок работает. А иногда никак не хочет рабьотать. 

Знаю, что проблема не тьолько у меня.

Кеши чистил. ... 

У меня если выбираю двойным кликом мышки тоже не выбирается картинка, а если нажать открыть то всё работает.

 
Uladzimir Izerski:

У меня если выбираю двойным кликом мышки тоже не выбирается картинка, а если нажать открыть то всё работает.

Artyom Trishkin:

Вродь работает...



через раз. 

пользуюсь enter - проходит через раз. По двойному клику практически не работает

Иногда как зависло и все. не работают картинки

чищу куки - всплывающие подсказки - Запретить - Разрешить - Перегрузить и потом все ок.. на 1 статью... 


через открыть работает.  наверно так же как через enter 

Спасибо. буду пробовать 

 
Artyom Trishkin:


Ту, что выше добавил перетаскиванием в окно редактора.



перетаскиванием работает. ХМ. интересно...... Спасибо. буду пробовать. 

 
Vladislav Andruschenko:


через раз. 

пользуюсь enter - проходит через раз. По двойному клику практически не работает

Иногда как зависло и все. не работают картинки

чищу куки - всплывающие подсказки - Запретить - Разрешить - Перегрузить и потмо все ок.. 

Что значит "пользуюсь enter"?

А "по двойному клику"?

Я не знаю таких способов добавления картинок.

Можно из проводника перетащить картинку в окно редактора, или использовать иконку на панели для вставки картинки - там откроется проводник для выбора изображения.

Иногда формат изображения не поддерживается сайтом, и она не вставляется, а в правом верхнем углу окна редактора появляется сообщение красным цветом о том, что формат изображения не тот.

 
Vladislav Andruschenko:


через раз. 

пользуюсь enter - проходит через раз. По двойному клику практически не работает

Иногда как зависло и все. не работают картинки

чищу куки - всплывающие подсказки - Запретить - Разрешить - Перегрузить и потом все ок.. на 1 статью... 


через открыть работает.  наверно так же как через enter 

Спасибо. буду пробовать 

Чёт не пойму... А зачем изображения Навигатора из терминала? Мы же говорим о вставке изображений сюда на сайт?

Странный у вас язык терминала ... Удобно так?

 


К сожалению, проблема плавающая. 

Если ранее я не писал о ней на форуме ибо обсуждение каждого вопроса затягивается. 

Сейчас же я вижу сообщения от других пользователей, которые сталкиваются с теми же проблемами. 

Появилась она примерно год назад. 


Пока не могу предоставить тех. детали, чтобы воспроизвести ее на любом персональном компьютере. 

Поэтому написал короткое сообщение, чтобы отписались те, кто сталкивается с теми же проблемами и понимает о чем речь. 


Перетаскивание - пока срабатывает. 

 
Artyom Trishkin:

Чёт не пойму... А зачем изображения Навигатора из терминала? Мы же говорим о вставке изображений сюда на сайт?

Странный у вас язык терминала ... Удобно так?

какое это отношение имеет к моему вопросу? 

 
Vladislav Andruschenko:

какое это отношение имеет к моему вопросу? 

Никакого. Простой интерес. Нельзя? Добро.

Равно как и простой интерес: для чего показали панель Навигатора - ведь не просто так же.

1...99100101102103104105106107108109110111112113...193
Новый комментарий