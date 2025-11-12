Как Вам новое оформление сайта? - страница 106
опять пароблема с добавлением картинок на сайт.
В любом браузере, в любом месте сайта (блог, форум, маркет)
При нажатии на иконку картинки и выборе картинки - не появляется окно подтверждения установки картинки.
Роаботает сильно через раз.
Иногдап все ок работает. А иногда никак не хочет рабьотать.
Знаю, что проблема не тьолько у меня.
Кеши чистил. ...
Вродь работает...
Ту, что выше добавил перетаскиванием в окно редактора.
А вот эту - при помощи панели:
У меня если выбираю двойным кликом мышки тоже не выбирается картинка, а если нажать открыть то всё работает.
Вродь работает...
через раз.
пользуюсь enter - проходит через раз. По двойному клику практически не работает
Иногда как зависло и все. не работают картинки
чищу куки - всплывающие подсказки - Запретить - Разрешить - Перегрузить и потом все ок.. на 1 статью...
через открыть работает. наверно так же как через enter
Спасибо. буду пробовать
Ту, что выше добавил перетаскиванием в окно редактора.
перетаскиванием работает. ХМ. интересно...... Спасибо. буду пробовать.
Что значит "пользуюсь enter"?
А "по двойному клику"?
Я не знаю таких способов добавления картинок.
Можно из проводника перетащить картинку в окно редактора, или использовать иконку на панели для вставки картинки - там откроется проводник для выбора изображения.
Иногда формат изображения не поддерживается сайтом, и она не вставляется, а в правом верхнем углу окна редактора появляется сообщение красным цветом о том, что формат изображения не тот.
Чёт не пойму... А зачем изображения Навигатора из терминала? Мы же говорим о вставке изображений сюда на сайт?
Странный у вас язык терминала ... Удобно так?
К сожалению, проблема плавающая.
Если ранее я не писал о ней на форуме ибо обсуждение каждого вопроса затягивается.
Сейчас же я вижу сообщения от других пользователей, которые сталкиваются с теми же проблемами.
Появилась она примерно год назад.
Пока не могу предоставить тех. детали, чтобы воспроизвести ее на любом персональном компьютере.
Поэтому написал короткое сообщение, чтобы отписались те, кто сталкивается с теми же проблемами и понимает о чем речь.
Перетаскивание - пока срабатывает.
какое это отношение имеет к моему вопросу?
какое это отношение имеет к моему вопросу?
Никакого. Простой интерес. Нельзя? Добро.
Равно как и простой интерес: для чего показали панель Навигатора - ведь не просто так же.