Как Вам новое оформление сайта? - страница 138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем доброго утра и хорошего настроения!
В браузере FireFox для прокрутки с середины страницы (хотя можно и с любого места) вверх или вниз использую на клавиатуре соответствующие клавиши навигации.
С уважением, Владимир.
Конечно можно. Но что делать если левая рука подпирает голову? Придётся напрягать мышцы головы шеи или бросать крыску… а если убежит? В общем вариантов масса, а самое удобное решение это у меня. Вот такая крыска
и две кнопки пониже колёсика настроены на «home» и «end». И моя голова всегда подпёрта…)))
Ранее тема топика, который открыт в браузере, отображалась во всплывающей подсказке при наведении курсора мышки на вкладку, в которой этот топик открыт.
Сейчас там отображается какое-то иное название, откуда - не понятно:
Ранее тема топика, который открыт в браузере, отображалась во всплывающей подсказке при наведении курсора мышки на вкладку, в которой этот топик открыт.
Сейчас там отображается какое-то иное название, откуда - не понятно:
Это шутка такая
Ранее тема топика, который открыт в браузере, отображалась во всплывающей подсказке при наведении курсора мышки на вкладку, в которой этот топик открыт.
Сейчас там отображается какое-то иное название, откуда - не понятно:
Это ML итог контента страницы вместо дублирующего заголовка темы.
Это не удобно, особенно когда открыто очень много вкладок и темы оставлены для прочтения или ответа позже.
Это ML итог контента страницы вместо дублирующего заголовка темы.
Ясно. Не не удобно и не практично, если честно: теряется смысл всплывающей подсказки - увидеть какая тема открыта в одной из множества открытых вкладок. Приходится их все пролистывать с заходом во вкладку в поиске нужной темы.
У кого-нибудь есть идеи, как выполнить полнотекстовой поиск по личной переписке в профиле?
прочитать все страницы после https://www.mql5.com/ru/users/профиль/messages
Или вручную скопировать в блокнот все
прочитать все страницы после https://www.mql5.com/ru/users/профиль/messages
Или вручную скопировать в блокнот все
Это нереально.