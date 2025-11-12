Как Вам новое оформление сайта? - страница 138

MrBrooklin #:

Всем доброго утра и хорошего настроения!

В браузере FireFox для прокрутки с середины страницы (хотя можно и с любого места) вверх или вниз использую на клавиатуре соответствующие клавиши навигации.

С уважением, Владимир.

Конечно можно. Но что делать если левая рука подпирает голову? Придётся напрягать мышцы головы шеи или бросать крыску… а если убежит? В общем вариантов масса, а самое удобное решение это у меня. Вот такая крыска


и две кнопки пониже колёсика настроены на «home» и «end». И моя голова всегда подпёрта…)))

 

Ранее тема топика, который открыт в браузере, отображалась во всплывающей подсказке при наведении курсора мышки на вкладку, в которой этот топик открыт.

Сейчас там отображается какое-то иное название, откуда - не понятно:


 
Artyom Trishkin #:

Это шутка такая 

Artyom Trishkin #:

Это ML итог контента страницы вместо дублирующего заголовка темы.
 
MetaQuotes #:
Это не удобно, особенно когда открыто очень много вкладок и темы оставлены для прочтения или ответа позже.

 
MetaQuotes #:
Ясно. Не не удобно и не практично, если честно: теряется смысл всплывающей подсказки - увидеть какая тема открыта в одной из множества открытых вкладок. Приходится их все пролистывать с заходом во вкладку в поиске нужной темы.

 
Уже несколько дней наблюдаю уведомление об 1 непрочитанном сообщении, хотя непрочитанных сообщений нет.
 
У кого-нибудь есть идеи, как выполнить полнотекстовой поиск по личной переписке в профиле?
 
Stanislav Korotky #:
У кого-нибудь есть идеи, как выполнить полнотекстовой поиск по личной переписке в профиле?

прочитать все страницы после https://www.mql5.com/ru/users/профиль/messages

Или вручную скопировать в блокнот все

 
Valeriy Yastremskiy #:

Это нереально.

