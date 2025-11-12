Как Вам новое оформление сайта? - страница 150
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть одно пожелание для улучшения информативности на форуме.
Хотелось бы видеть в каждой строчке тем форума количество подписавшихся на эту тему.
Если можно, то добавьте. В этом нет никаких секретов.
Всем хорошего дня и настроения!
Небольшое уточнение - подписавшихся или всё-таки посетивших эту тему? И где Вы увидели кнопку Подписаться на тему? "Звездочку" добавления в избранное - это что ли называете подпиской?
С уважением, Владимир.
Всем хорошего дня и настроения!
Небольшое уточнение - подписавшихся или всё-таки посетивших эту тему? И где Вы увидели кнопку Подписаться на тему? "Звездочку" добавления в избранное - это что ли называете подпиской?
С уважением, Владимир.
Так и есть. "Звездочка" добавления в избранное считай подписка на тему. Сайт даже предупреждает о новых не прочитанных постах в теме. Удобно.
Так и есть. "Звездочка" добавления в избранное считай подписка на тему. Сайт даже предупреждает о новых не прочитанных постах в теме. Удобно.
А что полезного в такой информации?
На сайте существует такая неприятность.
Вот я написал сообщение, вышел из темы, тема отмечена как прочитанная.
Закрыл браузер, снова открыл и тема отмечена как непрочитанная
А на самом деле последнее сообщение моё …
На сайте существует такая неприятность.
Вот я написал сообщение, вышел из темы, тема отмечена как прочитанная.
Закрыл браузер, снова открыл и тема отмечена как непрочитанная
А на самом деле последнее сообщение моё …
:-) у меня ок. На самом деле - это кукл заходит по д вашим логином и паролем и в ваше отсутствие правки в ваши посты вносит и новые постит, иногда и торгует на ваших счетах и цену двигает сразу в лосс от точек входа, что приходится в лосс крыть... надо перекурить.... :-) (может правки в пост вносили?)
:-) у меня ок. На самом деле - это кукл заходит по д вашим логином и паролем и в ваше отсутствие правки в ваши посты вносит и новые постит, иногда и торгует на ваших счетах и цену двигает сразу в лосс от точек входа, что приходится в лосс крыть... надо перекурить.... :-) (может правки в пост вносили?)
Потролить я тоже умею, но сейчас не буду.
Правки в сообщение не вносил…
Потролить я тоже умею, но сейчас не буду.
Правки в сообщение не вносил…
я же по - доброму, поинтересовался - наконец - то разработчики пошли навстречу и вкладку форум на тел - ах сделали первой!
Еще с 2014 года интересовался.... :-)
https://www.mql5.com/ru/forum/37898/page4#comment_1199187
пошли навсречу, а то какой - то горе программист залепил ее в конец списка - ни разу не пользователь и не торговец - чисто на шару засадил и все.
У вас тут возможно локальная проблема - комп перезагрузите и браузер и попробуйте еще раз....
должна стать - серой (цветом) - прочитанной.
На сайте существует такая неприятность.
Вот я написал сообщение, вышел из темы, тема отмечена как прочитанная.
Закрыл браузер, снова открыл и тема отмечена как непрочитанная
А на самом деле последнее сообщение моё …
Чудес не бывает. Просто был удалён один флудовый пост из темы. И она, соответственно, обновилась.
ЗЫ. Заметишь чудеса - вали всё на нас
Чудес не бывает. Просто был удалён один флудовый пост из темы. И она, соответственно, обновилась.
ЗЫ. Заметишь чудеса - вали всё на нас
+ !
О! Как! бывает!!!
:-)
Вместе с тем замечу - чудеса - бывают! ИМХО!
Чудес не бывает. Просто был удалён один флудовый пост из темы. И она, соответственно, обновилась.
ЗЫ. Заметишь чудеса - вали всё на нас
Вот сейчас ты ничего из темы не удалял. А по какой причине моё сообщение МНЕ отмечено как непрочитанное?
ВСЕ непрочитанные сообщения отмечены затемнённым полем. Так ведь? И с какого такого будуна моё сообщение на затемнённом поле? Аааа, я догадался… Я его написал, но не читал. Понятно…
Зайдя в эту тему в следующий раз это сообщение будет на затемнённом поле. Но я прочёл написанное два раза…