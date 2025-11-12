Как Вам новое оформление сайта? - страница 150

Uladzimir Izerski #:

Есть одно пожелание для улучшения информативности на форуме.

Хотелось бы видеть в каждой строчке тем форума количество подписавшихся на эту тему.

Если можно, то добавьте. В этом нет никаких секретов.

Всем хорошего дня и настроения!

Небольшое уточнение - подписавшихся или всё-таки посетивших эту тему? И где Вы увидели кнопку Подписаться на тему? "Звездочку" добавления в избранное - это что ли называете подпиской?

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Так и есть.  "Звездочка" добавления в избранное считай подписка на тему. Сайт даже предупреждает о новых не прочитанных постах в теме.  Удобно.

 
Uladzimir Izerski #:

А что полезного в такой информации?

 

На сайте существует такая неприятность.

Вот я написал сообщение, вышел из темы, тема отмечена как прочитанная.


Закрыл браузер, снова открыл и тема отмечена как непрочитанная

А на самом деле последнее сообщение моё …

 
Alexey Viktorov #:

:-) у меня ок. На самом деле - это кукл заходит по д   вашим логином и паролем и в ваше отсутствие правки в ваши посты вносит и новые постит, иногда и торгует на ваших счетах и цену двигает сразу в лосс от точек входа, что приходится в лосс крыть... надо перекурить.... :-) (может правки в пост вносили?)



 
Roman Shiredchenko #:

Потролить я тоже умею, но сейчас не буду.

Правки в сообщение не вносил…

 
Alexey Viktorov #:

я же по - доброму, поинтересовался - наконец - то разработчики пошли навстречу и вкладку форум на тел - ах сделали первой!

Еще с 2014 года интересовался.... :-)

https://www.mql5.com/ru/forum/37898/page4#comment_1199187

пошли навсречу, а то какой - то горе программист залепил ее в конец списка - ни разу не пользователь и не торговец - чисто на шару засадил и все.


У вас тут возможно локальная проблема - комп перезагрузите и браузер и попробуйте еще раз....

должна стать - серой (цветом) - прочитанной.

Alexey Viktorov #:

Чудес не бывает. Просто был удалён один флудовый пост из темы. И она, соответственно, обновилась.

ЗЫ. Заметишь чудеса - вали всё на нас

 
Artyom Trishkin #:

+ !

О! Как! бывает!!!

:-)

Вместе с тем замечу - чудеса - бывают! ИМХО!

 
Artyom Trishkin #:

Вот сейчас ты ничего из темы не удалял. А по какой причине моё сообщение МНЕ отмечено как непрочитанное?

ВСЕ непрочитанные сообщения отмечены затемнённым полем. Так ведь? И с какого такого будуна моё сообщение на затемнённом поле? Аааа, я догадался… Я его написал, но не читал. Понятно…

Зайдя в эту тему в следующий раз это сообщение будет на затемнённом поле. Но я прочёл написанное два раза…

