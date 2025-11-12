Как Вам новое оформление сайта? - страница 55
Похоже что никто не обращает внимания на проблему, или не понимают о чём речь. Вот видео демонстрирующее проблему:
Странно, у меня в Edge и Yandex Browser все работает нормально.
Проблема похоже только на Firefox.
Похоже что не только на Firefox.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Vitaly Muzichenko, 2018.02.22 10:08
Не нужно грешить, у меня такой-же эффект в Хроме
Это даже хорошо, быстрее исправят.
Это не мешает, с 10 случаев разве что в 1.
Бывает просматриваешь форум быстро, прочёл тему и машинально вернулся "назад", потом осознал что там написано и захотел перечитать, то назад уже не вернутся, только в главный раздел
Или сначала решил промолчать, а потом передумал и надо вернуться, ответить.
Второй случай, ответил, вернулся на главную именно кнопкой "Назад", я очень часто так делаю, но вдруг осознал, что надо подправить свой ответ...
В общем-то не критично, но неприятно. Именно так я и говорил. Но ещё неприятней, что разработчики вообще игнорируют. Не уже-ли так сложно ответить что-то типа "Идите со своими проблемами, сами знаете куда..." или "Проблема понятна, ждите...".
Пора привыкнуть, что на все наши вопросы, ответы получаем в 30% случаев. Печально всё это в последнее время.
Сегодня в профиле стало отображать, что у меня 1 работа, хотя их 88
По видимому не только у Вас :(
Добавлено: и это как-то связанно с разделением: кодер или заказчик.