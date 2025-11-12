Как Вам новое оформление сайта? - страница 55

Alexey Viktorov:

Похоже что никто не обращает внимания на проблему, или не понимают о чём речь. Вот видео демонстрирующее проблему:


Странно, у меня в Edge и Yandex Browser все работает нормально. 

 
Alexey Volchanskiy:

Проблема похоже только на Firefox.

 
Sergey Basov:

Похоже что не только на Firefox.

 
Alexey Viktorov:

Это даже хорошо, быстрее исправят.

 
Sergey Basov:

Это не мешает, с 10 случаев разве что в 1.

Бывает просматриваешь форум быстро, прочёл тему и машинально вернулся "назад", потом осознал что там написано и захотел перечитать, то назад уже не вернутся, только в главный раздел

 
Vitaly Muzichenko:

Или сначала решил промолчать, а потом передумал и надо вернуться, ответить.

Второй случай, ответил, вернулся на главную именно кнопкой "Назад", я очень часто так делаю, но вдруг осознал, что надо подправить свой ответ...

В общем-то не критично, но неприятно. Именно так я и говорил. Но ещё неприятней, что разработчики вообще игнорируют. Не уже-ли так сложно ответить что-то типа "Идите со своими проблемами, сами знаете куда..." или "Проблема понятна, ждите...".

 
Alexey Viktorov:

Пора привыкнуть, что на все наши вопросы, ответы получаем в 30% случаев. Печально всё это в последнее время.

 
Сейчас редактировал длинный текст в редакторе, нажал сохранить, и ноль реакции, и я подумал что всё пропало, придется восстанавливать, но нет - всё сохранилось без проблем, однако зависание было где-то секунд 20... возможно просто потому что текст длинный с таблицами и картинками...
 

Сегодня в профиле стало отображать, что у меня 1 работа, хотя их 88 


 
Vladislav Andruschenko:

По видимому не только у Вас :(


Добавлено: и это как-то связанно с разделением: кодер или заказчик.

