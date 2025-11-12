Заявка #1935696

Как Вам новое оформление сайта? - страница 49
такой косяк маленький глючек в хронике сайта:
Спасибо за сообщение. Поправили.
Редактор еще немного обновился - теперь вы можете вставить картинку в сообщение копипастой или через drag-n-drop
drag-n-drop рабатает!!!
drag-n-drop
Планируется вообще менять дизайн форума ?
самый простой и удобный дизайн. ничего лишнего. зачем?
самый простой и удобный дизайн. ничего лишнего. зачем?
В целом все нравиться. Соседней темой навеяло.
Возможно ли к хранящемуся сообщению прикрутить список ссылок на сообщения в которых оно процитировано через карман или в виде ссылки.
На мой взгляд это облегчит и ускорит формирование групп по интересам. А это в свою очередь ускорит развитие командной работы над совместными проектами.
Что-то я гиперссылку на слово из латинских букв никак не мог повесить. Выделение автоматом снимается и в самом низу теста просто появляется URL ссылки. Пришлось ссылку вешать на слово из кириллицы. А раньше этих проблем не было.