Заявка #1935696

Уже довольно давно, если прочитал тему на одном компьютере, не снимаются подсветки о прочтении темы на другом компьютере. Хотя я на обоих машинах всегда залогинен.
такой косяк маленький глючек в хронике сайта:


Спасибо за сообщение. Поправили.

 
Спасибо за сообщение. Поправили.

Редактор еще немного обновился - теперь вы можете вставить картинку в сообщение копипастой или через drag-n-drop
 
drag-n-drop рабатает!!!

 
Планируется вообще менять дизайн форума ?
 
Планируется вообще менять дизайн форума ?


самый простой и удобный дизайн. ничего лишнего. зачем? 

 
Ну во первых как я и раньше писал, нет функции "все разделы прочитаны" мне это лично доставляет неудобства, не знаю как Вам. Так же бы хотелось сворачивать ненужные разделы. Ну и естественно указывать ни кто создатель темы, а кто последний оставил комментарий. Хотелось бы вот это по минимуму увидеть.
 

В целом все нравиться. Соседней темой навеяло.

Возможно ли к хранящемуся сообщению прикрутить список ссылок на сообщения в которых оно процитировано через карман или в виде ссылки.

На мой взгляд это облегчит и ускорит формирование групп по интересам. А это в свою очередь ускорит развитие командной работы над совместными проектами.

 
Что-то я гиперссылку на слово из латинских букв никак не мог повесить. Выделение автоматом снимается и в самом низу теста просто появляется URL ссылки. Пришлось  ссылку вешать на слово из кириллицы. А раньше этих проблем не было.
Это при использовании IE, а, если использовать гугле хром, то все нормально.
