Как Вам новое оформление сайта? - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Непорядок!
Меня до сих пор подмывает глянуть - мож написал кто страждущий? Хотя уже заглядывал, поведясь на яркий значок - нет сообщений.
Непорядок!
согласен
надо сделать прозрачный когда нет месаг и тот что щас когда есть ( за сегодня только раз 10 глянул)
лучше что бы были и значка там не было? ))
Санёк, ну ты же понял о чём я. Вон, Ромыч выше правильно понял мой посыл.
та же фигня
Вот, что происходит с мозгом, когда он видит новую иконку сообщений:
Не торопитесь, пожалуйста.
Мы выкатываем совершенно новый интерфейс чатов и вы пока увидели изменение сета иконок безотносительно функционала и дизайна.
... вы пока увидели ...
Это еще цветочки? :)
А я уже привык. Вспомните как многие критиковали шапку с меню. Ничего, привыкли.
Не торопитесь, пожалуйста.
Мы выкатываем совершенно новый интерфейс чатов и вы пока увидели изменение сета иконок безотносительно функционала и дизайна.
Глаза болят от сжатых шрифтов. И сжатое труднее читается - я про строку меню. - и уже это раздражает.
По моему так не оформляют сайты. - неправильно по дизайну.
Вот 14px sans serif - разве не красивее? И так гармоничнее с другим контентом.. И соответствует больше по дизайну..