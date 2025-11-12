Как Вам новое оформление сайта? - страница 13

Новый комментарий
 
artmedia70:

Непорядок!

лучше что бы были и значка там не было? ))
[Удален]  
artmedia70:

Меня до сих пор подмывает глянуть - мож написал кто страждущий? Хотя уже заглядывал, поведясь на яркий значок - нет сообщений.

Непорядок!

согласен

 надо сделать прозрачный когда нет месаг и тот что щас когда есть ( за сегодня только раз 10 глянул)

 
sanyooooook:
лучше что бы были и значка там не было? ))
Санёк, ну ты же понял о чём я. Вон, Ромыч выше правильно понял мой посыл.
 
artmedia70:
Санёк, ну ты же понял о чём я. Вон, Ромыч выше правильно понял мой посыл.
главное что бы тот кто всё меняет понял ))
[Удален]  
TheXpert:
та же фигня
Тоже попался на этом, вроде есть новое сообщение, но нигде нет в переписке, надо поправить, а дизайнеру поинтересоваться терминами "мнемоника" и "микроэргономика".
 

Вот, что происходит с мозгом, когда он видит новую иконку сообщений:

Взрыв мозга

 

Не торопитесь, пожалуйста.

Мы выкатываем совершенно новый интерфейс чатов и вы пока увидели изменение сета иконок безотносительно функционала и дизайна.

 
Renat:

... вы пока увидели ...

Это еще цветочки? :)

А я уже привык. Вспомните как многие критиковали шапку с меню. Ничего, привыкли.

 
Renat:

Не торопитесь, пожалуйста.

Мы выкатываем совершенно новый интерфейс чатов и вы пока увидели изменение сета иконок безотносительно функционала и дизайна.

Видимо, надо одновременно вносить изменения.
 

Глаза болят от сжатых шрифтов. И сжатое труднее читается - я про строку меню. - и уже это раздражает.

По моему так не оформляют сайты. - неправильно по дизайну.

Вот 14px sans serif - разве не красивее? И так гармоничнее с другим контентом.. И соответствует больше по дизайну..

1...67891011121314151617181920...193
Новый комментарий