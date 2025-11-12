Как Вам новое оформление сайта? - страница 175
Посмотрите новую командную строку - она стала очень эффективной, а также дает навигацию по юзерам и символам:
Это еще не окончательная версия.
Желательно открывать в новой вкладке браузера (target="_blank") при выборе найденного в результатах запроса:
Так удобнее.
Artyom Trishkin в поиске видите?
А на сайте он есть)))
Нужно наверное так искать:
Для валидированных пользователей на сайте показываются Имя/Фамилия. Чтобы найти по нику, нужно его знать, либо поглядеть где-то. А чтобы поглядеть ник пользователя - нужно найти его по имени/фамилии...
while(true)
Недоработка какая-то видимо.
Согласен.
Недоработка похоже в том что выдача ограничена 10 записями, а Артемов зарегистрировано несколько сотен.
С логинами поправим.
Вы посмотрите на подсказки при обычном поиске.
А ещё хотелось бы вот что:
Вижу пост:
Стало интересно поглядеть что за "подобные записи при дебаге", но нужно теперь искать это процитированное сообщение. А оно может быть и 10, и 20 страниц назад...
Хотелось бы, чтобы была ссылка на оригинальное сообщение в цитате. Тогда просто можно сразу же и перейти на него.
Щёлкнул ПКМ по подсказке в надежде вызвать контекстное меню - чтобы открыть в новой вкладке. Ан нет - по ПКМ сразу же открылась в этом же окне статья. Соответственно, поиск утерян, и пришлось вернуться назад на страницу и заново вводить ключевые слова для поиска. Не удобно так. А вообще - интересное нововведение.