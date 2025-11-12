Как Вам новое оформление сайта? - страница 175

Посмотрите новую командную строку - она стала очень эффективной, а также дает навигацию по юзерам и символам:

Это еще не окончательная версия.



 
Renat Fatkhullin #:

Желательно открывать в новой вкладке браузера (target="_blank") при выборе найденного в результатах запроса:


Так удобнее.

 
45

Artyom Trishkin  в поиске видите?  

А на сайте он есть)))

 
Нужно наверное так искать:


 
Grigori.S.B #:

Нужно наверное так искать:


Для валидированных пользователей на сайте показываются Имя/Фамилия. Чтобы найти по нику, нужно его знать, либо поглядеть где-то. А чтобы поглядеть ник пользователя - нужно найти его по имени/фамилии...

while(true)

Недоработка какая-то видимо.

 
Согласен.
Недоработка похоже в том что выдача ограничена 10 записями, а Артемов зарегистрировано несколько сотен.

 

С логинами поправим.

Вы посмотрите на подсказки при обычном поиске.

 

А ещё хотелось бы вот что:

Вижу пост:


Стало интересно поглядеть что за "подобные записи при дебаге", но нужно теперь искать это процитированное сообщение. А оно может быть и 10, и 20 страниц назад...

Хотелось бы, чтобы была ссылка на оригинальное сообщение в цитате. Тогда просто можно сразу же и перейти на него.

 
Renat Fatkhullin #:
Вы посмотрите на подсказки при обычном поиске.

Щёлкнул ПКМ по подсказке в надежде вызвать контекстное меню - чтобы открыть в новой вкладке. Ан нет - по ПКМ сразу же открылась в этом же окне статья. Соответственно, поиск утерян, и пришлось вернуться назад на страницу и заново вводить ключевые слова для поиска. Не удобно так. А вообще - интересное нововведение.

 
Мне было бы удобно, если бы можно было вывести все сообщения по хронологии человека, как с разбивкой по темам где он писал, так и без. При этом не в урезанной форме, а целиком, с картинками и другими вложениями.
