Как Вам новое оформление сайта? - страница 79
Я не могу зайти в чат по обсуждению работы с телефона. Когда в него переходишь, появляется пустое окно. С компа нормально.
Проверил в Chrome на iPhone - сначала появляется "скачай ..." как у Вас, но потом быстро прогружается обсуждение. Может у Вас проблема со скоростью интернета?
Всем доброго дня и хорошего настроения!
Большая просьба к администрации сайта MQL5!
Пожалуйста, опубликуйте на сайте Правила, в которых было бы чётко прописано, что можно писать и обсуждать на форуме, а что нельзя, точно также, как это сделано в "Условиях использования" сайта, либо, пожалуйста, расположите ссылку на эти правила, например, ниже ссылки "Форум трейдеров", чтобы долго и нудно не искать эти Правила по всему форуму.
Единственное, что смог найти на сайте, правда, не по прямой ссылке, так вот это:
Не совсем понимаю, если это и есть Правила общения на форуме, то тогда почему модератор Владимир Карпутов постоянно запрещает задавать вопросы, связанные с обсуждением любых банковских, брокерских и иных финансовых организаций. В этих правилах, которые мне удалось найти, написано: 2. Не разрешено негативное обсуждение любых банковских, брокерских и иных финансовых организаций. Ключевое слово - негативное! Абсолютно согласен с данным пунктом, что негативно обсуждать, не разрешается, соответственно, позитивно обсуждать - можно!
Вопрос к администрации сайта MQL5 - получается, что полный запрет с его стороны не вполне обоснованный? Поясните, пожалуйста!
С уважением, Владимир.
Во всех языковых частях форума запрещают задавать вопросы по брокерам (и особенно - рекомендовать брокеров).
Все модераторы запрещают (и Серёжа тоже я в англ части - тоже). И сигналы нельзя рекомендовать, и так далее.
Где-то за это банят (если рецидив), где-то - просто удаляют.
И здесь действуют не только правила, но и требования собственника портала (компании MQ).
Здравствуйте, Сергей! Спасибо за то, что ответили, но хотелось бы всё-таки услышать ответ администрации сайта MQL5.
Неужели это так трудно написать и сделать общедоступными Правила форума? Тогда и вопросов бы ни у кого не возникало.
С уважением, Владимир.
Это я не знаю.
Но я думаю, что они все равно не разрешат обсуждение конкретных брокеров тут на форуме с предложениями от них и рекомендациями использовать того или иного брокера (так как у каждого брокера может быть команда промоутеров, и все может пойти так, как в свое время было на англоязычном tsd форуме, то есть - star wars/война брокеров).
Поэтому, если любой модератор видит (по своему опыту), что какая-то дискуссия может перерасти в что-то типа этого, или просто начинается рекомендация использовать какого-то брокера - то такие посты или ветки просто удаляются (где-то с банами, где-то - нет как я объяснял выше).
Такая позиция напоминает ситуацию с законом и понятиями. Должен быть закон, в данном случае Правила форума, но никак не понятия. Вовсе не собираюсь здесь кого-то рекламировать или обсуждать, но если кем-то и вводится запрет на что-то, то этот запрет тогда должен иметь статус закона (читаем Правил) для форума.
И всё-таки, что скажет администрация сайта MQL5 по заданному мною вопросу? Будут чёткие Правила для форума?
С уважением, Владимир.
Администрация по данному вопросу моредаторам уже все сказала (и давно), а я тут просто изложил.
А кого хотите рекламировать, если не секрет?
Обратитесь в сервис деск с предложением, что вы хотите рекламировать сторонний сервис или какого-то брокера (вы же не просто так спрашиваете и настаиваете на своем, так?), и вам ответят (или не ответят), но просто будут знать, что есть такие пользователи и такой брокер или сервис (которые требуют бесплатного промоушена на форуме "во что бы то ни стало"). Это будет конкретно.
А так, ни о чем - это получается как флуд.
Все дальнейшие ваши посты об этом буду удалять в этой ветке как флуд.
Для информации.
Sergey Golubev:
... А кого хотите рекламировать, если не секрет? ...
Это что, шутка такая? Написал же, что никого не собираюсь рекламировать!
Спросил администрацию сайта MQL5 о том, что если есть какой-то запрет, то он должен быть прописан в Правилах форума и причем на сайте в доступном месте для всеобщего обозрения.
С уважением, Владимир.
И я прояснил всё, что я как модератор знаю об этом от админов.
Если этот вопрос вас (и пользователи Alexey Viktorov как я понимаю тоже) сильно интересует и если вы хотите объяснения администрации по поводу запрещения рекламных постов от брокеров на форуме - откройте отдельную ветку об этом.