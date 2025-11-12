Как Вам новое оформление сайта? - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О! Календарь появился на сайте!
Симпатично! Видимо, до его прихода в МТ осталось совсем чуть-чуть...
в MT5
да, хочется глубокую историю событий , для разработки и тестирования стратегий
Предложение по календарю. Можно ли на сайте, в графе важность, использовать обозначение, как в терминале:
?
Ошибка "The service is unavailable." уже пятый день. Невозможно пользовать сайт.
Причем после этой ошибки, если сразу снова обновить - форум уже грузится.
Ошибка "The service is unavailable." уже пятый день. Невозможно пользовать сайт.
Причем после этой ошибки, если сразу снова обновить - форум уже грузится.
Скажите пожалуйста , а вот такой показатель , будет в календаре.......
Число объявленных корпоративных увольнений в США, динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рассчитывается консалтинговой компанией Challenger, Gray & Christmas, Inc.
Опережающий индикатор ключевого отчёта по занятости в США non-farm payrolls.
Очень интересно, почему встроенный переводчик не переводит на русский?
Вот например тема https://www.mql5.com/ru/forum/191819 которая не переводится. На любой другой язык переводит, а на русский нет...
Очень интересно, почему встроенный переводчик не переводит на русский?
Вот например тема https://www.mql5.com/ru/forum/191819 которая не переводится. На любой другой язык переводит, а на русский нет...
Наверное потому, что в рус части форума все должно быть на русском (то есть, с рус на рус не переводится).
Также и в англ: если кто-то сделал пост на рус в англ части форума, то этот пост там на англ не перевести.
Наверное потому, что в рус части форума все должно быть на русском (то есть, с рус на рус не переводится).
Также и в англ: если кто-то сделал пост на рус в англ части форума, то этот пост там на англ не перевести.
Так-то я примерно это и подумал, но мне кажется это не правильно.
Для случаев, когда кажется - есть расширение для браузера Google Chrome: Google Переводчик - достаточно просто выделить текст и перевод покажется во всплывающем окошке.