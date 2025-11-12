Как Вам новое оформление сайта? - страница 37

Vladimir Karputov:
О! Календарь появился на сайте!
Симпатично! Видимо, до его прихода в МТ осталось совсем чуть-чуть...
 
Alexey Kozitsyn:
да,  хочется глубокую историю событий  , для разработки и тестирования стратегий

 

Предложение по календарю. Можно ли на сайте, в графе важность, использовать обозначение, как в терминале:

Важность события календаря

?

 

Ошибка "The service is unavailable." уже пятый день. Невозможно пользовать сайт.

Причем после этой ошибки, если сразу снова обновить - форум уже грузится.

 
Vladimir Karputov:

Работаем над этим. Сайт под большой нагрузкой.
 

Скажите пожалуйста , а вот такой показатель , будет в календаре.......


Число объявленных корпоративных увольнений в США, динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рассчитывается консалтинговой компанией Challenger, Gray & Christmas, Inc.

Опережающий индикатор ключевого отчёта по занятости в США non-farm payrolls.

 

Очень интересно, почему встроенный переводчик не переводит на русский?

Alexey Viktorov:

Наверное потому, что в рус части форума все должно быть на русском (то есть, с рус на рус не переводится).
Также и в англ: если кто-то сделал пост на рус в англ части форума, то этот пост там на англ не перевести.
 
Sergey Golubev:

Так-то я примерно это и подумал, но мне кажется это не правильно.
 
Alexey Viktorov:
Для случаев, когда кажется - есть расширение для браузера Google Chrome: Google Переводчик - достаточно просто выделить текст и перевод покажется во всплывающем окошке.
