Как Вам новое оформление сайта? - страница 129
Какое-то время было видно "покупки за месяц".
Сейчас не видно в firefox и chrome браузерах. Убрали совсем или временно не работает ?
Появляется с периодичностью. ....
Ясно, спасибо.
Доброго вечера. Захожу во "Фриланс", выбираю заказ, заказ открывается, но с правой стороны страницы нет функционала как подписаться на разработку, что за дела?
Наверное что-то нарушил и не однократно…
надо всякие авторизации/валидации пройти, чтобы получить статус "продавца".
иначе финансовые операции недопустимы
Статус "продавца" в профиле кажет. Так хоть бы какой намёк, что, за что, на сколько, если "бан"...
Не работает фильтр "Поиск по брокеру". Google Chrome, Firefox
Это не "Поиск по брокеру". Это поиск сигналов, подходящих для вашего брокера
Понял, спасибо.
Можно мне комментарий получить по ограничению меня в правах?
https://www.mql5.com/ru/forum/37898/page129#comment_25786174
https://www.mql5.com/ru/forum/37898/page129#comment_25786275