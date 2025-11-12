Как Вам новое оформление сайта? - страница 129

Nauris Zukas #:

Какое-то время было видно "покупки за месяц".

Сейчас не видно в firefox и chrome браузерах. Убрали совсем или временно не работает ?

Появляется с периодичностью.  ....
 
Vladislav Andruschenko #:
Ясно, спасибо.

 
Доброго вечера. Захожу во "Фриланс", выбираю заказ, заказ открывается, но с правой стороны страницы нет функционала как подписаться на разработку, что за дела?
Файлы:
vakbljh.jpg  358 kb
 
Mikhail Mishanin #:
Наверное что-то нарушил и не однократно…

 
Mikhail Mishanin #:
надо всякие авторизации/валидации пройти, чтобы получить статус "продавца".

иначе финансовые операции недопустимы

 
Maxim Kuznetsov #:

Статус "продавца" в профиле кажет. Так хоть бы какой намёк, что, за что, на сколько, если "бан"...

 

Не работает фильтр "Поиск по брокеру". Google Chrome, Firefox


 
Nauris Zukas #:

Это не "Поиск по брокеру". Это поиск сигналов, подходящих для вашего брокера


 
Marsel #:

Понял, спасибо.

 
Marsel #:

Можно мне комментарий получить по ограничению меня в правах? 

