Как Вам новое оформление сайта? - страница 127
Подсветите заполненные и пустые описания разным цветом.
Хотел описание профиля на новые языки перевести. Перевел, а описания не сохранились. Не порядок. Время зря потерял. Где гарантия, что сохранятся соответствующие переводы описания продуктов?
Нашёл профиль в котором есть баг. Думаю это из-за того, что имя из пяти слов получилось в две строки
ещё неплохо когда прибиваются спамеры, удалять последний ссылочный их спам..
иначе на сайте остаются мусорные ссылки
вот хитрец откомментил запись в профиле :
удалить комментария я не могу. Даже пожаловаться на него не могу.
Спамер ушел в бан, а ссылки осталось - он своей цели добился
PS/ Зато иконки и оттенки цветов меняют
После добавления описания на "новые" языки и перекомпиляции в последней на текущий момент версии MT4 произошло такое.
Проблема после редактирования описания и загрузки новой версии осталась, версия валидацию успешно прошла, при попытке сохранения описания выдало эту ошибку и дальнейшее редактирование и публикация обновленной версии недоступно. Но описание успело сохраниться.
@MetaQuotes
Подтверждаю.
Невозможно сделать обновление эксперта.
При нажатии на кнопку EDIT - 500 ошибка.
Перед этим загрузил новую версию на проверку и добавил Русский и Английский апдейт... продукт номер 13407 (пример в моем случае)
При чем на другом эксперте позволяет зайти на правку.
Т.е. если попытаться загрузить обновление - то этот продукт больше не редактируется. ошибка 500
@MetaQuotes
Хотел описание профиля на новые языки перевести. Перевел, а описания не сохранились. Не порядок. Время зря потерял. Где гарантия, что сохранятся соответствующие переводы описания продуктов?
Ну что? Когда описание профиля можно будет на новые языки переводить? До сих пор не работает - не сохраняется.