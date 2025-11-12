Как Вам новое оформление сайта? - страница 144
месяца 2-3 уже в браузере Opera (обычная версия, режим Portable), при заходе в Новую тему и потом возврат на главную страницу - открывается Аглийская версия сайта,
чистил кукиес, не помогает
если у кого тоже есть такое - подтвердите пожалуйста.
У меня опера, режим обычный - всё нормально. Не знаю даже, как портативный запускается...
Иногда бывает тоже самое, только у меня браузер Мозилла.
С уважением, Владимир.
Предлагаю компании нанять несколько штатных дизайнеров, чья каждодневная работа будет заключаться в том, как что-то сделать современнее, красивее, удобнее.
Не должно быть ни одного устаревшего элемента. Но для начала, наверное, создаётся разрешенная палитра, стиль и примеры. На основе корпоративного стиля меняются элементы.
Вся графика должна быть в единой базе, доступной участникам компании, чтобы логотип стандартного элемента не отличался в разных софтах/сайтах/сервисах.
К примеру, Телеграмм. Не смотря на развитие функционала и скорости, каждый раз вываливают грандиозное (с их слов) обновление, которое просто завязано на визуале.
Каждый новый билд винды сводится к упрощению (скрывают функции) и к обновлению дизайна.
Минимализм, удобство, красота.
А суть сообщения в следующем:
Хотел бы попросить разнообразить виджеты ( , календарь, график, возможно часы с сессиями) для сайтов. Обязательно респонсив и с выбором белой/черной темы.
сперва надо понять почему так все, а дальше у тебя уменьшатся, так сказать функционал, так работают везде, зачем ставить автоматический перевод(самый популярный видеосервис, нужно перелистать примерно 150 языков каждый раз, и выбрать свой для перевода, и нет решения нет все время существования ), каждый раз пусть выбирают... и прочее прочее, это о самый дорогих компаниях, так же идет и MQ, но пинка им почему-то не дают. Стоило-бы и MQ пинка дать.
Предлагаю, чтобы при создании новой темы на форуме, Вы сразу попадали в открытую тему, чтобы была возможность кликнуть на звёздочку "Избранное".
А то создаёшь тему, а потом сразу её ищешь.
Актуальная версия на данный момент Chrome, тоже самое.
Что происходит на сайте? Вставляю один снимок, вижу тот который должен быть, а вставляю сообщение — снимок другой…
Вставляю снимок который прикреплён к сообщению, а виден тот что вы видите…
Правда, сегодня уже за этим у себя не слежу, и пока не повторялось.