Как Вам новое оформление сайта? - страница 144

Новый комментарий
 
lynxntech #:

месяца 2-3 уже в браузере Opera (обычная версия, режим Portable), при заходе в Новую тему и потом возврат на главную страницу - открывается Аглийская версия сайта,

чистил кукиес, не помогает

если у кого тоже есть такое - подтвердите пожалуйста.

У меня опера, режим обычный - всё нормально. Не знаю даже, как портативный запускается...

 
lynxntech #:

месяца 2-3 уже в браузере Opera (обычная версия, режим Portable), при заходе в Новую тему и потом возврат на главную страницу - открывается Аглийская версия сайта,

чистил кукиес, не помогает

если у кого тоже есть такое - подтвердите пожалуйста.

Иногда бывает тоже самое, только у меня браузер Мозилла.

 С уважением, Владимир.

 

Предлагаю компании нанять несколько штатных дизайнеров, чья каждодневная работа будет заключаться в том, как что-то сделать современнее, красивее, удобнее.

Не должно быть ни одного устаревшего элемента. Но для начала, наверное, создаётся разрешенная палитра, стиль и примеры. На основе корпоративного стиля меняются элементы.

Вся графика должна быть в единой базе, доступной участникам компании, чтобы логотип стандартного элемента не отличался в разных софтах/сайтах/сервисах.


К примеру, Телеграмм. Не смотря на развитие функционала и скорости, каждый раз вываливают грандиозное (с их слов) обновление, которое просто завязано на визуале.

Каждый новый билд винды сводится к упрощению (скрывают функции) и к обновлению дизайна.


Минимализм, удобство, красота.


А суть сообщения в следующем:

Хотел бы попросить разнообразить виджеты ( , календарь, график, возможно часы с сессиями) для сайтов. Обязательно респонсив и с выбором белой/черной темы.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Предлагаю компании нанять несколько штатных дизайнеров, чья каждодневная работа будет заключаться в том, как что-то сделать современнее, красивее, удобнее.

Не должно быть ни одного устаревшего элемента. Но для начала, наверное, создаётся разрешенная палитра, стиль и примеры. На основе корпоративного стиля меняются элементы.

Вся графика должна быть в единой базе, доступной участникам компании, чтобы логотип стандартного элемента не отличался в разных софтах/сайтах/сервисах.


К примеру, Телеграмм. Не смотря на развитие функционала и скорости, каждый раз вываливают грандиозное (с их слов) обновление, которое просто завязано на визуале.

Каждый новый билд винды сводится к упрощению (скрывают функции) и к обновлению дизайна.


Минимализм, удобство, красота.


А суть сообщения в следующем:

Хотел бы попросить разнообразить виджеты ( , календарь, график, возможно часы с сессиями) для сайтов. Обязательно респонсив и с выбором белой/черной темы.

сперва надо понять почему так все, а дальше у тебя уменьшатся, так сказать функционал, так работают везде, зачем ставить автоматический перевод(самый популярный видеосервис, нужно перелистать примерно 150 языков каждый раз, и выбрать свой для перевода, и нет решения нет все время существования ), каждый раз пусть выбирают... и прочее прочее, это о самый дорогих компаниях, так же идет и MQ, но пинка им почему-то не дают. Стоило-бы и MQ пинка дать.

 
как минимум за время локальное и сервера, это просто издевательство, смотрим в логе 12 часов, а на графике за минусом сервера. тот кто это придумал... и не может сейчас избавиться уже много лет..., от него просто надо избавляться.
 
Хорошо бы добавить в профиле пользователя (не своего) друг он или не друг. Сейчас не друг объявляется кнопкой добавить в друзья, а если в друзьях ничего нет, не юзабильно как то.)
 

Предлагаю, чтобы при создании новой темы на форуме, Вы сразу попадали в открытую тему, чтобы была возможность кликнуть на звёздочку "Избранное".

А то создаёшь тему, а потом сразу её ищешь.

 
lynxntech #:

месяца 2-3 уже в браузере Opera (обычная версия, режим Portable), при заходе в Новую тему и потом возврат на главную страницу - открывается Аглийская версия сайта,

чистил кукиес, не помогает

если у кого тоже есть такое - подтвердите пожалуйста.

Актуальная версия на данный момент Chrome, тоже самое.


 

Что происходит на сайте? Вставляю один снимок, вижу тот который должен быть, а вставляю сообщение — снимок другой…

Вставляю снимок который прикреплён к сообщению, а виден тот что вы видите…


Файлы:
01.png  23 kb
 
Alexey Viktorov #:

Что происходит на сайте? Вставляю один снимок, вижу тот который должен быть, а вставляю сообщение — снимок другой…

Вставляю снимок который прикреплён к сообщению, а виден тот что вы видите…


У меня было так вчера или позавчера, и все исправилось, когда я поменял название снимка, например с 01, которых наверное много уже навставляли с таким названием, на какой-нибудь 0123_09
Правда, сегодня уже за этим у себя не слежу, и пока не повторялось.
1...137138139140141142143144145146147148149150151...193
Новый комментарий