сырое оформление. не могу вставить скриншот в сообщение.. приходится использовать атачфайл
Рейтинг Ваш не позволяет ВСТАВЛЯТЬ файлы в сообщение. Вам пока можно только ПРИКРЕПЛЯТЬ файлы.

 
так всегда было или это такое новшество? 
 
Всегда.

 
хотел опубликовать код но и там такая же проблема.. 
 
Новый функционал на сайте:

Вот это прикольно. Не знаю почему, но очень часто с форума перехожу на профили и изучаю продукты и продажи людей, которые выделяются адекватностью или неадекватностью.

Сейчас же "встретить по одёжке" стало легче и проще.

 

Сейчас все продукты располагаются по дате редактирования. Т.е. продукт, который был последним отредактированным становится первым в списке.

Это неудобно, когда скажем продуктов много, хочется расположить их логически (по тематике). А вот я редактирую продукт в середине списка и потом пробегаюсь с редактированием всех продуктов, чтобы упорядочить их. Неудобно.

 

Предлагаю в редактировании сделать пункт "Номер продукта в своём профиле" и всем по умолчанию присвоить сначала одинаковый номер, скажем 1000.

Тогда все продукты с одним номером будут располагаться по дате последнего редактирования, как и сейчас. Т.е. ничего не изменится, когда прилетит обновление.

 

А вот при ручном редактировании номера, можно уже будет присвоить им 1, 2, 3 и т.д, чтобы они так и располагались в профиле. Очень удобно.

 

Сначала проверяются номера, потом даты для одинаковых номеров и выстраивается список продуктов в профиле.

 

Второе предложение (на усмотрение). Сделать двойную витрину в профиле. Сверху витрина МТ5, снизу витрина МТ4.


Если у пользователя нет МТ5 продуктов, то всё равно сверху должна быть пустая витрина хотя бы в 1 строку продуктов!

Стоит ли объяснять, что делает человек, когда видит дыру у себя на стене)

 

Вопрос на засыпку. Существует ли такая ссылка продукта, которая сама выберет язык автоматически?

Т.е. если я в блоге вставляю ссылку на продукт с описанием на RU, то все, кто по ней перейдёт попадёт на RU. А нужно, чтобы автоматически ставилось.

Стараюсь ставить ссылки EN.


Если такой универсальной ссылки нет, то почему бы не сделать?

 
Ну так и ставьте ссылки в EN части форума… А на кой дьявол мне, например, ссылка на EN если я не знаю этого вражеского языка?

 
Имелось ввиду наверное, что универсальная ссылка, которая автоматом выбирает язык пользователя. 
Имхо, хорошая функция. Для пользователя. 
Но для продавца, который работает сразу в нескольких языках это будет проблема. 

