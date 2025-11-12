Как Вам новое оформление сайта? - страница 111
сырое оформление. не могу вставить скриншот в сообщение.. приходится использовать атачфайл
Рейтинг Ваш не позволяет ВСТАВЛЯТЬ файлы в сообщение. Вам пока можно только ПРИКРЕПЛЯТЬ файлы.
так всегда было или это такое новшество?
Всегда.
Новый функционал на сайте:
Вот это прикольно. Не знаю почему, но очень часто с форума перехожу на профили и изучаю продукты и продажи людей, которые выделяются адекватностью или неадекватностью.
Сейчас же "встретить по одёжке" стало легче и проще.
Сейчас все продукты располагаются по дате редактирования. Т.е. продукт, который был последним отредактированным становится первым в списке.
Это неудобно, когда скажем продуктов много, хочется расположить их логически (по тематике). А вот я редактирую продукт в середине списка и потом пробегаюсь с редактированием всех продуктов, чтобы упорядочить их. Неудобно.
Предлагаю в редактировании сделать пункт "Номер продукта в своём профиле" и всем по умолчанию присвоить сначала одинаковый номер, скажем 1000.
Тогда все продукты с одним номером будут располагаться по дате последнего редактирования, как и сейчас. Т.е. ничего не изменится, когда прилетит обновление.
А вот при ручном редактировании номера, можно уже будет присвоить им 1, 2, 3 и т.д, чтобы они так и располагались в профиле. Очень удобно.
Сначала проверяются номера, потом даты для одинаковых номеров и выстраивается список продуктов в профиле.
Второе предложение (на усмотрение). Сделать двойную витрину в профиле. Сверху витрина МТ5, снизу витрина МТ4.
Если у пользователя нет МТ5 продуктов, то всё равно сверху должна быть пустая витрина хотя бы в 1 строку продуктов!
Стоит ли объяснять, что делает человек, когда видит дыру у себя на стене)
Вопрос на засыпку. Существует ли такая ссылка продукта, которая сама выберет язык автоматически?
Т.е. если я в блоге вставляю ссылку на продукт с описанием на RU, то все, кто по ней перейдёт попадёт на RU. А нужно, чтобы автоматически ставилось.
Стараюсь ставить ссылки EN.
Если такой универсальной ссылки нет, то почему бы не сделать?
Ну так и ставьте ссылки в EN части форума… А на кой дьявол мне, например, ссылка на EN если я не знаю этого вражеского языка?