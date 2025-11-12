Как Вам новое оформление сайта? - страница 108

Taras Slobodyanik:

Сочетание букв "rn" всегда заменяется на "n", во всех словах.

Исправили это, спасибо за сообщение

 

Сломаны регулярки (из-за этого не удается редактировать сообщение, окно открывается пустым):

Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression: /(<[A-Z][A-Z0-9]*[^>]*\b)(((?<=\s)on\S+)(\s*)=(\s*)(\"[A-Za-z0-9 _()'"\\]*\")*)/: Invalid group

 

Я не знаю может-ли код с ошибками попасть в CodeBase, но вот такая задержка сообщения о тестировании сегодня произошла…

Код опубликован в 9:43


а сообщение об успешно пройденном тестировании пришло в 15:12


 
Нет это проблема с получением сообщений от system . 
Занимаются этим вопросом. Надо подождать...
 

поправьте кодировки в CodeBase в Просмотре

старые исходники подчастую (обычно) не в utf-8 или 16 или какие-ещё проблемы.

доброе старое отображается вот так вот :

кто-то из веб-сервер или JS "нишмогла" :-)

 
Спасибо, но мне от этого ни жарко, ни холодно и ждать нечего… Я не читал нигде об этом, потому и решил сообщить. Пусть думают.
 
Спасибо за сообщение. Исправили

 

Я предлагаю на форуме:

1. Создать отдельную ветку под именем "MQL5 Team", где будут публиковаться темы, созданные Админами. Вынести на самый верх.

2. Помимо выхода новых тем с версиями терминала, также выпускать темы с прочими существенными обновлениями и мобильным терминалами также. Там есть баги. Также можно получать обратную связь по улучшению.


3. Создать раздел "Архив", куда будут переносится не актуальные темы, дубли, устаревшие и прочее. В конце темы писать "Перенесено в Архив, дальнейшее обсуждение тут - ссылка", как пример.

3.1. Раздел Архив спрятать в самый низ без указания что в нём, если специально не кликнуть.


Со временем форум станет чуть почище или по крайней мере не будет так быстро разрастаться хламом.

 
Хорошее предложение, поддерживаю.

 
да не будет никаких вложенных/переложенных  ветвей и папок, тема сосана - пересосана на сто раз.
