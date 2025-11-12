Как Вам новое оформление сайта? - страница 108
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сочетание букв "rn" всегда заменяется на "n", во всех словах.
Исправили это, спасибо за сообщение
Сломаны регулярки (из-за этого не удается редактировать сообщение, окно открывается пустым):
Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression: /(<[A-Z][A-Z0-9]*[^>]*\b)(((?<=\s)on\S+)(\s*)=(\s*)(\"[A-Za-z0-9 _()'"\\]*\")*)/: Invalid group
Я не знаю может-ли код с ошибками попасть в CodeBase, но вот такая задержка сообщения о тестировании сегодня произошла…
Код опубликован в 9:43
а сообщение об успешно пройденном тестировании пришло в 15:12
Я не знаю может-ли код с ошибками попасть в CodeBase, но вот такая задержка сообщения о тестировании сегодня произошла…
Код опубликован в 9:43
а сообщение об успешно пройденном тестировании пришло в 15:12
поправьте кодировки в CodeBase в Просмотре
старые исходники подчастую (обычно) не в utf-8 или 16 или какие-ещё проблемы.
доброе старое отображается вот так вот :
кто-то из веб-сервер или JS "нишмогла" :-)
Нет это проблема с получением сообщений от system .
Сломаны регулярки (из-за этого не удается редактировать сообщение, окно открывается пустым):
Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression: /(<[A-Z][A-Z0-9]*[^>]*\b)(((?<=\s)on\S+)(\s*)=(\s*)(\"[A-Za-z0-9 _()'"\\]*\")*)/: Invalid group
Спасибо за сообщение. Исправили
Я предлагаю на форуме:
1. Создать отдельную ветку под именем "MQL5 Team", где будут публиковаться темы, созданные Админами. Вынести на самый верх.
2. Помимо выхода новых тем с версиями терминала, также выпускать темы с прочими существенными обновлениями и мобильным терминалами также. Там есть баги. Также можно получать обратную связь по улучшению.
3. Создать раздел "Архив", куда будут переносится не актуальные темы, дубли, устаревшие и прочее. В конце темы писать "Перенесено в Архив, дальнейшее обсуждение тут - ссылка", как пример.
3.1. Раздел Архив спрятать в самый низ без указания что в нём, если специально не кликнуть.
Со временем форум станет чуть почище или по крайней мере не будет так быстро разрастаться хламом.
Я предлагаю на форуме:
1. Создать отдельную ветку под именем "MQL5 Team", где будут публиковаться темы, созданные Админами. Вынести на самый верх.
2. Помимо выхода новых тем с версиями терминала, также выпускать темы с прочими существенными обновлениями и мобильным терминалами также. Там есть баги. Также можно получать обратную связь по улучшению.
3. Создать раздел "Архив", куда будут переносится не актуальные темы, дубли, устаревшие и прочее. В конце темы писать "Перенесено в Архив, дальнейшее обсуждение тут - ссылка", как пример.
3.1. Раздел Архив спрятать в самый низ без указания что в нём, если специально не кликнуть.
Со временем форум станет чуть почище или по крайней мере не будет так быстро разрастаться хламом.
Хорошее предложение, поддерживаю.
Я предлагаю на форуме:
1. Создать отдельную ветку под именем "MQL5 Team", где будут публиковаться темы, созданные Админами. Вынести на самый верх.
2. Помимо выхода новых тем с версиями терминала, также выпускать темы с прочими существенными обновлениями и мобильным терминалами также. Там есть баги. Также можно получать обратную связь по улучшению.
3. Создать раздел "Архив", куда будут переносится не актуальные темы, дубли, устаревшие и прочее. В конце темы писать "Перенесено в Архив, дальнейшее обсуждение тут - ссылка", как пример.
3.1. Раздел Архив спрятать в самый низ без указания что в нём, если специально не кликнуть.
Со временем форум станет чуть почище или по крайней мере не будет так быстро разрастаться хламом.